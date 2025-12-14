Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá nông thủy sản miền Tây: Nhà vườn không còn xoài cát Hòa Lộc để bán

14-12-2025 - 18:50 PM | Thị trường

Xoài cát Hòa Lộc giá tại vườn tăng mạnh nhưng nhiều nông dân ở miền Tây không có hàng bán vì tập trung cho vụ Tết.

Ngày 14-12, ông Nguyễn Văn Thực, Giám đốc Hợp tác xã Xoài cát Hòa Lộc (tỉnh Đồng Tháp), cho hay thương lái đang mua xoài cát Hòa Lộc tại vườn với giá trên 90.000 đồng/kg nhưng nhà vườn không có để bán. Đây cũng là tình hình chung của nhiều nhà vườn trồng xoài ở miền Tây.

Hiện nhà vườn đang tập trung cho vụ Tết nên không có hàng bán trong thời điểm này

Ông Thực thông tin: "Hiện xã viên đang tập trung cho vụ Tết nên không có hàng bán ở thời điểm này. Năm nay thời tiết bất lợi, xoài mất mùa nên sản lượng cung ứng Tết thấp hơn năm rồi, dự kiến giá bán trong dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ cao".

Trong khi đó, ông Huỳnh Trung Chỉnh (ngụ xã Thới Hưng, TP Cần Thơ), cho hay ông đang chăm sóc hơn 200 cây xoài cát Hòa Lộc và ước tính sẽ thu hoạch trên 1 tấn trái bán trong dịp Tết tới. Năm nay do mưa nhiều nên ông Chỉnh phải tốn công chăm sóc nhiều hơn.

"Xoài vừa bao trái nhưng đã có thương lái đến dò hỏi do hiện nay giá xoài tăng mạnh. Hy vọng đến cận Tết, xoài tiếp tục có giá để nhà vườn ăn Tết lớn" – ông Chỉnh nói.

Ghi nhận tại một số cửa hàng bán trái cây tại TP Cần Thơ, xoài cát Hòa Lộc loại 1 (3 trái/kg) đạt chuẩn VietGAP có giá từ 120.000 - 130.000 đồng/kg.

Quả xoài "tai tiếng" nhất Việt Nam: Khiến một nữ đại gia tốn cả trăm triệu vẫn chỉ biết "im lặng chịu trận"

Theo Ca Linh

Người lao động

