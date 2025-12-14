Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sầu riêng trái vụ tiếp tục rớt giá, nông dân lo lắng

14-12-2025 - 14:22 PM | Thị trường

Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục giảm mạnh, về gần mức chính vụ trong khi chi phí sản xuất trái vụ cao gấp 3 lần

Ngày 14-12, các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL cho biết giá sầu riêng Dona (Thái, Monthong) loại A hiện chỉ còn 88.000 – 92.000 đồng/kg, giảm 12.000 – 13.000 đồng so với tuần trước và thấp hơn đầu tháng đến 32.000 – 38.000 đồng/kg.

Loại B rẻ hơn khoảng 20.000 đồng/kg, còn loại C, D chỉ còn 40.000 – 50.000 đồng/kg, tương đương giá thu mua chính vụ.

Giá sầu riêng hôm nay trái vụ giảm mạnh, trong khi chi phí sản xuất trái vụ cao gấp 3 lần khiến nhiều nhà vườn lo lắng.

Do giá sầu riêng tươi giảm sâu, một số đầu mối đang tranh thủ thu mua để cấp đông, chờ thời điểm khan hàng tươi tung ra thị trường nhằm hưởng chênh lệch giá.

Trong khi đó, giá sầu riêng Ri 6 vẫn ổn định so với tuần trước: loại A ở mức 70.000 – 75.000 đồng/kg, loại B 55.000 – 60.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng tiếp tục giảm mạnh nông dân lo lắng thua lỗ - Ảnh 2.

Sầu riêng trái vụ khó trồng, chi phí cao nhưng giá không cao

Theo ông Nguyễn Văn Mười, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, giá sầu riêng Dona trái vụ giảm mạnh do khan hiếm hàng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường tiêu thụ chủ lực. Khi xuất khẩu chậm lại, lượng hàng đổ vào thị trường nội địa tăng, trong khi người tiêu dùng trong nước vừa trải qua chính vụ nên không chấp nhận mức giá cao.

"Thời điểm này sát Tết, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên hàng thiết yếu và ít mua các sản phẩm mang tính xa xỉ như sầu riêng" – ông Mười nhận định.

Cũng theo ông Mười, chi phí sản xuất sầu riêng trái vụ lên đến 50.000 – 60.000 đồng/kg, nên với mức giá hiện nay, nông dân khó có lãi. Ông nhấn mạnh nhà vườn cần kiểm soát tốt hơn chất lượng và an toàn thực phẩm để tránh lặp lại tình trạng này trong những vụ sau.

Những năm trước đó, giá sầu riêng trái vụ cao ngất ngưởng, cùng kỳ năm ngoái giá cao gấp đôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Không phải sầu riêng, đây là mặt hàng Việt làm mưa làm gió tại Trung Quốc: Nước ta bỏ túi hơn 1,2 tỷ USD, xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới

Theo Ngọc Ánh

Người lao động

