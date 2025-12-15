Giá bạc ổn định ở mức hơn 64 triệu đồng/kg

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.357.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.430.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng duy trì mức tăng hơn 114% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 62.853.176 đồng/thỏi (mua vào) và 64.799.838 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:56 ngày 15/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc đạt 62,6 USD/ounce.

Giá bạc giảm xuống 62 đô la/ounce vào cuối tuần trước sau khi chạm mức cao kỷ lục, do đà tăng chậm lại trong bối cảnh chốt lời và giai đoạn điều chỉnh ngắn ngủi trước khi bước vào cuối tuần, ngay cả khi bối cảnh lạc quan chung vẫn còn nguyên vẹn. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất gần đây và triển vọng ít cứng rắn hơn tiếp tục củng cố sự hỗ trợ trung hạn, với việc ông Powell báo hiệu sẽ không tăng lãi suất thêm nữa và dự kiến sẽ có thêm một lần cắt giảm vào năm tới và một lần nữa vào năm 2027.



Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk, nhịp điều chỉnh này phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn nhiều hơn là sự thay đổi trong xu hướng dài hạn của thị trường. Việc giá bạc tăng nhanh trong thời gian ngắn đã khiến lực mua suy yếu tạm thời, tạo điều kiện cho áp lực điều chỉnh kỹ thuật xuất hiện.

Đà điều chỉnh càng rõ nét hơn khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm nhích lên, trong khi đồng USD phục hồi nhẹ. Hai yếu tố này làm giảm sức hấp dẫn tương đối của các tài sản không sinh lãi, qua đó tạo thêm áp lực lên giá bạc trong ngắn hạn.

Về mặt kỹ thuật, chuyên gia FX Empire đánh giá mốc 60,52 USD/ounce đang đóng vai trò là vùng hỗ trợ then chốt. Việc giá trụ vững trên ngưỡng này sẽ giúp xu hướng tăng trung hạn của bạc được duy trì; ngược lại, nếu mốc hỗ trợ bị phá vỡ, rủi ro điều chỉnh sâu hơn có thể gia tăng.