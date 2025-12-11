Giá bạc nối dài đà tăng mạnh sau cuộc họp lãi suất của FED

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng mạnh, bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.354.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.427.000 đồng/lượng (bán ra). Kim loại trắng chứng kiến mức tăng hơn 114% kể từ đầu năm.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 62.773.176 đồng/thỏi (mua vào) và 64.719.839 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:22 ngày 11/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc leo lên mức đỉnh mới, đạt 62,67 USD/ounce.

Giá bạc đã tăng lên trên 62 USD/ounce, tiếp tục đà tăng kỷ lục khi thị trường tiếp nhận thông tin về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản và phân tích những phát biểu của Chủ tịch Powell, vốn được thị trường đánh giá là tương đối ôn hòa ngay cả khi hướng dẫn của ủy ban vẫn thận trọng.

Bản thân việc cắt giảm lãi suất đã được phản ánh phần lớn vào giá, nhưng những bình luận của ông Powell và đồng đô la yếu hơn đã làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại. Đồng thời, thị trường vật chất đã thắt chặt đáng kể, điều này khuếch đại tác động của chính sách.

Dòng vốn vào ETF và hoạt động mua bán giao ngay đã tăng mạnh trong năm nay và các quỹ đã bổ sung một lượng lớn bạc vào tuần trước, trong khi nhu cầu chính thức và bán lẻ ở châu Á và Ấn Độ vẫn mạnh mẽ, khiến nguồn cung kim loại trở nên khan hiếm.

Tỷ lệ cho thuê và chi phí vay đối với bạc vật chất đã tăng lên, phản ánh áp lực giao hàng thực sự chứ không phải chỉ là giao dịch định vị đơn thuần. Nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc từ năng lượng mặt trời, xe điện và cơ sở hạ tầng dữ liệu cũng đang tăng lên và các tín hiệu cung cấp độc lập cho thấy sự thiếu hụt kéo dài.