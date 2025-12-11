Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ tại Việt Nam ra mắt sedan ngang cỡ Camry, giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng

Chery vừa giới thiệu phiên bản cao cấp mới của mẫu sedan cỡ nhỏ Arrizo 8 Pro dành cho năm sản xuất 2025, với thay đổi tập trung vào hiệu suất động cơ và tinh chỉnh nhỏ trong nhận diện.

Phiên bản mới có tên 400TGDI DCT Luxury, được niêm yết với giá khởi điểm 132.900 nhân dân tệ (khoảng 18.800 USD, tương đương khoảng 495 triệu đồng).

Ngoại thất của Arrizo 8 Pro 2025 vẫn giữ phong cách quen thuộc từ bản 2.0T tiền nhiệm. Xe tiếp tục sử dụng lưới tản nhiệt hình lục giác họa tiết tổ ong màu đen, kết hợp viền cản trước mạ crôm.

Thiết kế phần đuôi cũng được giữ nguyên với cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng và hệ thống ống xả kép bố trí hai bên. Điểm thay đổi đáng chú ý là logo “390T” đã được thay bằng “400T”, phản ánh mức công suất mới của động cơ.

Các thông số kích thước của xe không thay đổi: dài 4.800 mm, rộng 1.843 mm, cao 1.469 mm và chiều dài cơ sở 2.790 mm. Khách hàng có thể lựa chọn mâm 17 inch hoặc 18 inch, trong khi một số hình ảnh giới thiệu cho thấy kẹp phanh màu đỏ xuất hiện ở cả bánh trước và sau, gợi ý hướng thể thao hơn.

Khoang cabin tiếp tục duy trì bố cục của phiên bản 2.0T trước đó. Xe trang bị vô lăng ba chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi. Cần số điện tử vẫn được giữ nguyên, trong khi phiên bản trưng bày sử dụng phối màu đen – đỏ tạo điểm nhấn tương phản.

Nâng cấp quan trọng nhất nằm ở động cơ. Khối máy tăng áp 2.0L đã được tinh chỉnh, nâng công suất tối đa từ 187 kW lên 192 kW và mô-men xoắn cực đại từ 390 N·m lên 400 N·m. Dù mức tăng không lớn, cải tiến này giúp Arrizo 8 Pro duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ nhỏ đang có nhiều biến động.

Trong hệ sinh thái sản phẩm của Chery, Arrizo 8 Pro 2.0T cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như GAC Aion Yingbao R và Lynk & Co 03 2.0T. Tính đến tháng 11/2025, toàn bộ dòng Arrizo 8 đã đạt doanh số 11.775 xe.

Với những điều chỉnh vừa đủ ở động cơ và giữ nguyên cấu hình thiết kế – trang bị, Arrizo 8 Pro 400TGDI DCT Luxury được xem là bước đi làm mới sản phẩm đúng thời điểm, nhằm duy trì sức hút của dòng xe này trong phân khúc sedan cỡ nhỏ vốn cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo CNC﻿