Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hãng xe xây nhà máy 20.000 tỷ tại Việt Nam ra mắt sedan ngang cỡ Camry, giá khởi điểm dưới 500 triệu đồng

11-12-2025 - 10:21 AM | Thị trường

Đây là phiên bản cao cấp mới của mẫu sedan cỡ nhỏ Arrizo 8 Pro.

Chery vừa giới thiệu phiên bản cao cấp mới của mẫu sedan cỡ nhỏ Arrizo 8 Pro dành cho năm sản xuất 2025, với thay đổi tập trung vào hiệu suất động cơ và tinh chỉnh nhỏ trong nhận diện.

Phiên bản mới có tên 400TGDI DCT Luxury, được niêm yết với giá khởi điểm 132.900 nhân dân tệ (khoảng 18.800 USD, tương đương khoảng 495 triệu đồng).

Ngoại thất của Arrizo 8 Pro 2025 vẫn giữ phong cách quen thuộc từ bản 2.0T tiền nhiệm. Xe tiếp tục sử dụng lưới tản nhiệt hình lục giác họa tiết tổ ong màu đen, kết hợp viền cản trước mạ crôm.

Thiết kế phần đuôi cũng được giữ nguyên với cụm đèn hậu kéo dài toàn chiều rộng và hệ thống ống xả kép bố trí hai bên. Điểm thay đổi đáng chú ý là logo “390T” đã được thay bằng “400T”, phản ánh mức công suất mới của động cơ.

Các thông số kích thước của xe không thay đổi: dài 4.800 mm, rộng 1.843 mm, cao 1.469 mm và chiều dài cơ sở 2.790 mm. Khách hàng có thể lựa chọn mâm 17 inch hoặc 18 inch, trong khi một số hình ảnh giới thiệu cho thấy kẹp phanh màu đỏ xuất hiện ở cả bánh trước và sau, gợi ý hướng thể thao hơn.

Khoang cabin tiếp tục duy trì bố cục của phiên bản 2.0T trước đó. Xe trang bị vô lăng ba chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch dạng nổi. Cần số điện tử vẫn được giữ nguyên, trong khi phiên bản trưng bày sử dụng phối màu đen – đỏ tạo điểm nhấn tương phản.

Nâng cấp quan trọng nhất nằm ở động cơ. Khối máy tăng áp 2.0L đã được tinh chỉnh, nâng công suất tối đa từ 187 kW lên 192 kW và mô-men xoắn cực đại từ 390 N·m lên 400 N·m. Dù mức tăng không lớn, cải tiến này giúp Arrizo 8 Pro duy trì lợi thế cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ nhỏ đang có nhiều biến động.

Trong hệ sinh thái sản phẩm của Chery, Arrizo 8 Pro 2.0T cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như GAC Aion Yingbao R và Lynk & Co 03 2.0T. Tính đến tháng 11/2025, toàn bộ dòng Arrizo 8 đã đạt doanh số 11.775 xe.

Với những điều chỉnh vừa đủ ở động cơ và giữ nguyên cấu hình thiết kế – trang bị, Arrizo 8 Pro 400TGDI DCT Luxury được xem là bước đi làm mới sản phẩm đúng thời điểm, nhằm duy trì sức hút của dòng xe này trong phân khúc sedan cỡ nhỏ vốn cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Theo CNC﻿

Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên nhá hàng sedan điện cỡ lớn: Thuần điện đi 650 km 1 lần sạc, giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast, Toyota, Hyundai... vừa lập một kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu'

VinFast, Toyota, Hyundai... vừa lập một kỷ lục 'vô tiền khoáng hậu' Nổi bật

Ông Trump vừa cảnh báo tăng thuế với trùm xuất khẩu gạo của châu Á: Đang bị áp thuế 53%, là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho Mỹ

Ông Trump vừa cảnh báo tăng thuế với trùm xuất khẩu gạo của châu Á: Đang bị áp thuế 53%, là nhà cung cấp lớn thứ 2 cho Mỹ Nổi bật

Loạt xe Nhật chạy đua giảm giá tháng cuối năm

Loạt xe Nhật chạy đua giảm giá tháng cuối năm

10:08 , 11/12/2025
Phát hiện đoàn xe tải không người lái Trung Quốc chạy lặng lẽ ở khu cảng đông đúc bậc nhất thế giới - chuyên gia châu Âu thừa nhận: 'đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của họ nữa'

Phát hiện đoàn xe tải không người lái Trung Quốc chạy lặng lẽ ở khu cảng đông đúc bậc nhất thế giới - chuyên gia châu Âu thừa nhận: 'đừng bao giờ nghi ngờ khả năng của họ nữa'

08:50 , 11/12/2025
Sau lúa "gây bão", Việt Nam đem loại cây được ví là "vàng mười" sang trồng 2.000 ha tại Cuba

Sau lúa "gây bão", Việt Nam đem loại cây được ví là "vàng mười" sang trồng 2.000 ha tại Cuba

08:22 , 11/12/2025
Áp thuế 0,1% khi chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum...

Áp thuế 0,1% khi chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum...

08:01 , 11/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên