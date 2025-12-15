Người dùng iPhone cũ có tin vui

Apple vừa chính thức tung ra bản cập nhật iOS 18.7.3, dành cho người dùng iPhone chưa hoặc không thể nâng cấp lên iOS 26.2, phiên bản hệ điều hành mới nhất mà hãng vừa phát hành.

Hiện tại, iOS 18.7.3 đã có sẵn thông qua Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm trên các mẫu iPhone từ iPhone XR, XS, XS Max trở lên, với điều kiện thiết bị vẫn đang chạy iOS 18. Song song đó, Apple cũng phát hành iPadOS 18.7.3 cho các mẫu iPad chưa đủ điều kiện nâng cấp lên iPadOS 26.

iOS 18.7.3 khắc phục hàng loạt lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên iPhone cũ. (Ảnh minh hoạ)

Theo Apple, đây là một bản cập nhật tập trung hoàn toàn vào bảo mật, do đó người dùng được khuyến nghị cài đặt sớm thay vì tiếp tục trì hoãn. Với những thiết bị vẫn đang sử dụng iOS 18, iOS 18.7.3 được xem là giải pháp quan trọng để tăng cường an toàn hệ thống.

iOS 18.7.3 có gì mới?

Không mang đến tính năng mới hay thay đổi giao diện, iOS 18.7.3 chủ yếu khắc phục hàng loạt lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Trong tài liệu ghi chú bảo mật, Apple cho biết bản cập nhật xử lý nhiều vấn đề liên quan đến quản lý bộ nhớ, trình duyệt và quyền riêng tư người dùng.

Cụ thể, iOS 18.7.3 bao gồm:

- Các bản vá bảo mật quan trọng trên toàn hệ thống.

- Tăng cường bảo vệ FaceTime, khắc phục nguy cơ giả mạo thông tin người gọi.

- Cải thiện mức độ an toàn cho WebKit và Safari, xử lý nhiều lỗi có thể gây treo máy hoặc sập hệ thống.

- Nâng cao khả năng bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư trong các mục như Cài đặt, Thời gian sử dụng, Tin nhắn và Điện thoại.

Đáng chú ý, Apple xác nhận đã ghi nhận thông tin cho thấy một số lỗ hổng WebKit từng bị khai thác trong các cuộc tấn công tinh vi, nhắm vào các cá nhân cụ thể trên những phiên bản iOS cũ hơn iOS 26. Đây được xem là lý do then chốt khiến người dùng nên sớm cập nhật iOS 18.7.3 để đảm bảo an toàn cho thiết bị.