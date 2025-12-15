Ảnh minh họa

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 11 đạt hơn 374 nghìn tấn với trị giá hơn 190 triệu USD, tăng 10,3% về lượng và tăng 7,5% về trị giá so với tháng 10.

Lũy kế trong 11 tháng đầu năm 2025, nước ta đã xuất khẩu hơn 7,5 triệu tấn gạo với trị giá hơn 3,8 tỷ USD, giảm 10,9% về lượng và giảm 27,4% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường và theo sản lượng, Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt với hơn 3 triệu tấn, trị giá hơn 1,48 tỷ USD, tuy nhiên giảm mạnh 25% về lượng và giảm 40% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu đạt bình quân 492 USD/tấn, tương ứng mức giảm 20% so với 11T/2024.

Tuy nhiên ở các thị trường còn lại đang tăng mạnh nhập khẩu gạo từ Việt Nam. Cụ thể, Bờ Biển Ngà là khách hàng lớn thứ 2 với hơn 988 nghìn tấn, trị giá hơn 451 triệu USD, tăng 125% về lượng và tăng 73% về trị giá. Tuy nhiên giá giảm 23%, đạt 456 USD/tấn.

Đứng thứ 3 là Gana với hơn 873 nghìn tấn, trị giá hơn 490 triệu USD, tăng 52% về lượng và tăng 24% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Giá cũng ghi nhận xu hướng giảm 18%, tương ứng 561 USD/tấn.

Lượng gạo xuất khẩu gia tăng tại các thị trường Ghana (tăng 52,6%), Trung Quốc (tăng 165,1%), Bangladesh (tăng gấp gần 238,5 lần) và Senegal (tăng khoảng 73 lần) đã bù đắp cho sự sụt giảm của các thị trường Indonesia, Malaysia.

Thị trường gạo năm qua đã chứng kiến nhiều biến động tại các thị trường tiêu thụ lớn. Cụ thể, Philippines đã gia hạn lệnh tạm dừng nhập khẩu gạo đến hết ngày 31/12/2025 (theo Sắc lệnh số 102 của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.) nhằm bảo vệ nông dân trong nước khỏi giá lúa thấp, gây ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo Việt Nam, mặc dù Việt Nam có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và tìm kiếm thị trường mới. Lệnh cấm ban đầu có hiệu lực 60 ngày từ 1/9/2025, nhưng sau đó được kéo dài.

Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal thông tin ngày 12/11/2025, Bộ Công Thương Senegal đã quyết định ngừng nhập khẩu gạo 1 tháng để tạo điều kiện tiêu thụ gạo địa phương do gạo nhập khẩu có giá cạnh tranh hơn. Các nhà sản xuất lúa của tỉnh Dagana, khu vực thung lũng sông Senegal cho biết: Gần 195.000 tấn thóc gạo của vụ lúa năm 2025 vẫn chưa bán được. Thông thường, Senegal chỉ nhập khẩu để dự trữ gạo trong 3 tháng nhưng hiện nay lượng gạo tồn đã đủ cho 6 tháng. Theo Thương vụ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal, đây là nước nhập khẩu gạo lớn thứ 3 châu Phi (khoảng hơn 1 triệu tấn/năm), sau Nigeria và Cote d'Ivoire. Sản xuất lúa trong nước chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu của người dân lên đến 2,2 triệu tấn gạo.

Trong tuần vừa qua, giá gạo tấm 5% của Thái Lan được niêm yết ở mức 400 USD/tấn, tăng so với mức 375 USD/tấn của tuần trước. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 29 tháng 5. Gạo đồ tấm 5% của Ấn Độ tuần này được niêm yết ở mức 347-354 USD/tấn, không thay đổi so với tuần trước. Gạo trắng tấm 5% của Ấn Độ tuần này được định giá ở mức 340-345 USD/tấn. Gạo tấm 5% của Việt Nam hôm 11/12 được chào bán ở mức 365-370 USD/tấn, không thay đổi so với một tuần trước.