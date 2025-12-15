'Ông trùm' xe tải giới thiệu mẫu SUV điện cỡ nhỏ: giá từ hơn 300 triệu đồng, chuẩn bị mở bán tại Việt Nam đầu năm sau

Theo công bố của Dongfeng vào tháng 11/2025, hãng xe Trung Quốc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xe điện tại thị trường Việt Nam trong quý I/2026. Trọng tâm của kế hoạch là việc giới thiệu hai mẫu xe thuần điện mới, gồm Dongfeng Vigo và Mage EV, nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và gia tăng hiện diện ở phân khúc xe điện phổ thông.

Trong số này, Dongfeng Vigo được xem là mẫu xe đáng chú ý hơn cả. Trước khi dự kiến ra mắt tại Việt Nam, mẫu SUV điện cỡ nhỏ này đã được trưng bày tại Malaysia và lên kế hoạch bán ra tại thị trường này trong cùng giai đoạn. Tại Trung Quốc, Vigo được phân phối dưới tên gọi Nammi 06 và là đối thủ trực tiếp của mẫu BYD Atto 2.

Dongfeng Vigo được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 2. Về thông số kỹ thuật, xe sử dụng pin lithium sắt phosphate (LFP) với hai tùy chọn dung lượng. Phiên bản pin 44,94 kWh có phạm vi hoạt động công bố 401 km, trong khi phiên bản pin 51,87 kWh đạt 471 km theo chu kỳ CLTC của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn đo lường khắt khe hơn như WLTP, phạm vi thực tế nhiều khả năng chỉ vào khoảng 330 km và 380 km.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 30–80% trong khoảng 30 phút với pin nhỏ và 18 phút với pin lớn, với công suất sạc tối đa lên tới 167 kW ở phiên bản pin dung lượng cao. Tuy nhiên, sạc AC chỉ dừng ở mức 6,6 kW, khiến thời gian sạc đầy pin kéo dài từ hơn 8 đến khoảng 9 giờ. Xe cũng được trang bị tính năng cấp điện ngược V2L công suất 3,3 kW, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Dongfeng Vigo sở hữu kích thước lần lượt là 4.306 x 1.868 x 1.645 mm, chiều dài cơ sở 2.715 mm, ngang cỡ Toyota Yaris Cross. Thiết kế ngoại thất của Vigo mang phong cách góc cạnh, được Dongfeng mô tả là lấy cảm hứng từ khối Rubik.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED projector hình chữ L ngược, nối liền bằng dải nhựa trong suốt, kết hợp nhiều chi tiết ốp nhựa đen và tấm bảo vệ gầm màu bạc. Dọc thân xe là các vòm bánh xe vuông vức, gương chiếu hậu đặt trên trụ riêng với đèn báo rẽ tích hợp và tay nắm cửa dạng phẳng kích hoạt điện tử. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch tiêu chuẩn, đi kèm tùy chọn mâm 18 inch.

Phía sau, Vigo gây chú ý với cụm đèn hậu hình tam giác và cửa hậu mở hai phần, tương tự một số mẫu SUV hạng sang như BMW X5 hay Range Rover. Khoang hành lý có dung tích 500 lít, hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40, đi kèm sàn khoang hành lý hai tầng và các hộc chứa đồ phụ. Các phiên bản thương mại dự kiến sẽ có thêm khoang hành lý phía trước (frunk).

Bên trong, Vigo trang bị màn hình kỹ thuật số 8,8 inch sau vô-lăng và màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Bảng điều khiển trung tâm tích hợp nhiều không gian chứa đồ, khay sạc không dây Qi công suất 50 W và ba giá để cốc.

Ghế trước chỉnh điện 6 hướng, ghế lái có nhớ vị trí và thông gió, bọc da nhân tạo. Xe sử dụng điều hòa tự động một vùng, vô-lăng chỉnh độ nghiêng và hệ thống đèn nội thất có thể tùy chỉnh hiệu ứng ánh sáng. Cửa sổ trời toàn cảnh là trang bị tùy chọn.

Tại Trung Quốc, Dongfeng Vigo được bán với giá từ 89.900 - 119.900 NDT (tương đương 335 - 447 triệu đồng). ﻿

Việc Dongfeng sắp đưa Vigo về Việt Nam cho thấy tham vọng mở rộng nhanh danh mục xe điện tại thị trường đang tăng trưởng mạnh này, đồng thời gia tăng cạnh tranh trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ, nơi các thương hiệu Trung Quốc ngày càng hiện diện rõ nét.



