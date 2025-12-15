Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu cọ từ Đông Nam Á

Theo Reuters, việc Ấn Độ - quốc gia nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, tăng cường thu mua dầu cọ có thể giúp các quốc gia xuất khẩu dầu cọ hàng đầu như Indonesia và Malaysia giảm lượng tồn kho và hỗ trợ giá dầu cọ tương lai của Malaysia.

Hiệp hội các nhà sản xuất dầu cọ Ấn Độ (SEA) đã đưa ra số liệu cụ thể, cho thấy tổng lượng dầu cọ được quốc gia tỉ dân nhập khẩu trong tháng 11 đã tăng khoảng 5% so với tháng 10, đạt 632.341 tấn.

Trong khi đó theo hiệp hội các ngành công nghiệp Ấn Độ cho biết, nhập khẩu dầu đậu nành giảm hơn 18% xuống còn 370.661 tấn và nhập khẩu dầu hướng dương giảm 45% xuống mức thấp nhất trong hai năm qua, chỉ còn 142.953 tấn.

Ấn Độ cũng đã nhập khẩu 5.000 tấn dầu hạt cải từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong tháng 11, thông báo cho biết thêm.

Hiệp hội Dầu ăn Ấn Độ (SEA) khẳng định, việc nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương giảm đã khiến tổng nhập khẩu dầu ăn của Ấn Độ trong tháng 11 giảm 13,3% so với tháng trước, xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, chỉ còn 1,15 triệu tấn.

Ấn Độ chủ yếu mua dầu cọ từ Indonesia và Malaysia, đồng thời nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương từ Argentina, Brazil, Nga và Ukraine.

Theo thông tin mà Reuter có được từ một số công ty thương mại quốc tế có trụ sở tại Mumbai, Ấn Độ, dầu cọ hiện rẻ hơn dầu đậu nành khoảng 100 đô la Mỹ/tấn và rẻ hơn dầu hướng dương gần 200 đô la Mỹ/tấn, điều này thúc đẩy người mua Ấn Độ tăng cường mua dầu cọ cho các lô hàng tháng 12 và tháng 1.

"Một số người mua đã hủy các hợp đồng nhập khẩu dầu đậu nành cho tháng 12 và tháng 1 và đang thay thế lượng hàng đó bằng dầu cọ", đại diện một công ty thương mại cho biết.

Trước hành động của Ấn Độ, Reuter nhận định đây là động thái gây áp lực lên giá dầu đậu nành tương lai của Mỹ, trong bối cảnh những thỏa thuận thuế quan giữa 2 quốc gia đang gặp nhiều bế tắc. ﻿