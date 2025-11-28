"Vua xe ga" mới của Yamaha chính thức ra mắt, đẹp át cả Honda SH

Mới đây, Yamaha đã tạo nên cơn sốt trong giới mộ điệu khi công bố phiên bản màu mới cho dòng xe TMAX560 TECH MAX ABS. Phiên bản màu "Matte Dark Gray" (Xám mờ) đầy uy lực sẽ chính thức lên kệ từ ngày 20/1/2026 với mức giá niêm yết 1.644.500 Yên (tương đương khoảng 241 triệu đồng). Mức giá này định vị TMAX ở phân khúc cao cấp hơn hẳn so với Honda SH hay SH Mode, hướng tới những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm Touring đỉnh cao trên một chiếc xe tay ga.

Điểm nhấn công nghệ "ăn tiền" nhất trên TMAX thế hệ mới chính là bảng điều khiển TFT màu 7 inch được nâng cấp toàn diện. Người lái không chỉ được tùy chọn ba giao diện hiển thị thông tin mà còn tận hưởng khả năng kết nối thông minh qua ứng dụng MyRide. Hệ thống này biến chiếc xe thành một trợ lý thực thụ, cho phép phát nhạc, xem tin nhắn SMS và đàm thoại rảnh tay. Đặc biệt, sự tích hợp sâu của bản đồ Garmin Navigation giúp người lái làm chủ mọi cung đường một cách dễ dàng.

Về khả năng vận hành an toàn, Yamaha đã trang bị cho TMAX Tech MAX hệ thống Kiểm soát phanh (BC) tiên tiến, hay còn được giới chơi xe gọi là "ABS khi vào cua". Công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng mô tô phân khối lớn hiệu suất cao nay đã có mặt trên TMAX, phối hợp nhịp nhàng với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) để giảm thiểu tối đa tình trạng trượt bánh khi phanh gấp hoặc di chuyển trên bề mặt trơn trượt, bất kể góc nghiêng của xe.

Yamaha cũng tỏ ra rất chiều chuộng người dùng khi trang bị "tận răng" các tiện ích cao cấp. Xe sở hữu tính năng D-MODE cho phép tùy chỉnh đặc tính động cơ để phù hợp với việc di chuyển trong đô thị hay bứt tốc trên cao tốc. Bên cạnh đó là hệ thống Kiểm soát lực kéo (Traction Control), sưởi ấm tay lái và yên xe, chìa khóa thông minh, giám sát áp suất lốp (TPMS) và bộ vành đúc 15 inch bề thế.

Cung cấp sức mạnh cho "gã khổng lồ" này là khối động cơ 2 xi-lanh dung tích 560cc, đạt tiêu chuẩn khí thải khắt khe EURO5+. Sức mạnh 47 mã lực cùng mô-men xoắn 55,7 Nm giúp TMAX 560 mang lại cảm giác lái phấn khích và uy lực, vượt trội hoàn toàn so với các mẫu xe tay ga phổ thông đang có mặt trên thị trường.