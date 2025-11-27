Cụ thể, với những mẫu SUV cỡ C hàng hot như VinFast VF 7, Mazda CX-5 và Subaru Forester, giá bán thực tế sau ưu đãi đã lùi về mốc khoảng 700 triệu đồng.

Đây được xem là nỗ lực nhằm thúc đẩy doanh số, tạo ra cơ hội hiếm có cho người tiêu dùng có nhu cầu mua xe đa dụng, phục vụ gia đình dịp Tết Nguyên đán.

VinFast VF 7

VinFast VF7 Eco, món hời 3 miễn: "miễn phí trước bạ, miễn 4% giá trị xe và miễn phí sạc".

Trong cuộc đua này, VinFast VF 7 Eco là đại diện xe điện thuần túy mang đến lợi thế cạnh tranh kép. Trong tháng 11, mẫu xe này đang áp dụng chương trình giảm trực tiếp 4% giá trị xe (theo chính sách "Mãnh Liệt Tinh Thần Việt Nam 3") và chương trình "Thu cũ đổi mới" với mức hỗ trợ lên đến 50 triệu đồng. Với giá niêm yết 799 triệu đồng (kèm pin), sau khi áp dụng ưu đãi tối đa, giá thực tế của VinFast VF 7 Eco có thể chỉ còn khoảng 717 triệu đồng.

Nội thất xe VF7.

Về thông số kỹ thuật, VF 7 Eco sở hữu kích thước dài x rộng x cao (mm) lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635. Trục cơ sở dài 2840 mm hơn hẳn một số mẫu xe SUV - D, giúp chiếc xe có 1 không gian nội thất rộng rãi, phù hợp dành cho gia đình.

Xe được trang bị công nghệ an toàn ADAS. Viên pin 59,6 kWh cho quãng đường di chuyển 498km/1 lần sạc. Động cơ điện của xe công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250Nm, mang lại khả năng tăng tốc ấn tượng trong đô thị.

Mazda CX-5

CX-5, mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV - C, cũng không đứng ngoài cuộc. Để duy trì sức nóng và cạnh tranh với các đối thủ mới, các đại lý áp dụng chính sách giảm tiền mặt trực tiếp khoảng 30 triệu đến 40 triệu đồng cho các phiên bản. Với giá niêm yết khởi điểm từ 749 triệu đồng, mức giảm này đưa giá lăn bánh của CX-5 bản tiêu chuẩn trở nên vô cùng dễ chịu.

Mazda CX-5 tiếp tục giảm giá sâu xuống 709 triệu, thấp hơn cả một số mẫu SUV - B.

Mazda CX-5 nổi bật với thiết kế Kodo tinh tế và khoang nội thất lấy triết lý "Human Centric" làm trung tâm.

Xe vận hành với động cơ SkyActiv-G 2.0L, cho công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Sự kết hợp giữa khả năng vận hành linh hoạt và công nghệ an toàn i-Activsense là những điểm mạnh giúp CX-5 giữ vững vị thế là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình trẻ tìm kiếm một chiếc xe cân bằng giữa thẩm mỹ và tiện ích.

Subaru Forerster đời cũ

Subaru Forester phiên bản cũ là mẫu xe có mức giảm giá trực tiếp tiền mặt lớn nhất trong phân khúc này. Các phiên bản Forester VIN 2024 đang được các đại lý ưu đãi tiền mặt cực mạnh, lên đến 170 triệu đến 230 triệu đồng. Chính sách này đã kéo giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn (i-L) từ mức niêm yết ban đầu xuống chỉ còn khoảng 799 triệu đồng, một mức giảm giá kỷ lục.

Subaru Forester VIN 2024 cũng là một món hời cho những ai vừa thích một mẫu xe phục vụ gia đình, vừa muốn một chiếc xe lái hay.

Sức hấp dẫn của Forester đến từ triết lý an toàn vượt trội. Xe được trang bị động cơ Boxer đặc trưng, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng Symmetrical All-Wheel Drive và gói công nghệ hỗ trợ người lái EyeSight tiên tiến (trên các bản cao cấp).

Với công suất 156 mã lực và 196 Nm mô-men xoắn, khoảng sáng gầm xe 220 mm, Forester là lựa chọn lý tưởng cho những người ưu tiên khả năng vượt địa hình nhẹ và sự ổn định tuyệt đối trên đường trường.

Món hời dịp cuối năm

Thời điểm cuối năm 2025 đang là giai đoạn giao thoa chính sách và chuyển giao thế hệ sản phẩm, tạo nên một thị trường bán hàng có lợi nhất cho người tiêu dùng. Cả ba mẫu SUV hạng C kể trên đều đang ở ngưỡng ưu dãi hấp dẫn, giúp người mua có thể sở hữu một chiếc xe chất lượng với giá chỉ tương đương phân khúc dưới.

Với Mazda CX-5, thông tin về phiên bản mới của Mazda CX-5 đã xuất hiện và có nhiều khả năng sẽ ra mắt tại Việt Nam trong năm tới, buộc phiên bản hiện tại phải tiếp tục xả hàng.

Tương tự, Subaru Forester cũng đã chính thức giới thiệu thế hệ thứ 6 tại Việt Nam vào tháng 11/2025 với giá bán cao hơn (nhập khẩu Nhật Bản, giá từ 1.299 tỷ đồng), điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy các phiên bản cũ (nhập khẩu Thái Lan) giảm sâu hơn nữa.

Riêng VinFast VF7, lợi thế lớn nhất vẫn là chính sách hỗ trợ, cụ thể là việc miễn 100% lệ phí trước bạ cho ô tô điện lần đầu cho đến hết ngày 28/02/2027. Đây là yếu tố then chốt giúp VF 7 trở nên vượt trội về chi phí sở hữu ban đầu.

Chính sách này không chỉ giúp giảm giá xe VinFast lăn bánh trực tiếp hàng chục triệu đồng, mà còn là một động lực mạnh mẽ để người tiêu dùng chuyển đổi sang xe xanh trong bối cảnh giá cả nhiên liệu biến động và cam kết giảm phát thải được ưu tiên.

Do đó, nếu đang có nhu cầu thực tế, người tiêu dùng nên nhanh chóng nắm bắt các ưu đãi hiện tại, chuẩn bị ngân sách để tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" mua xe.



