Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid

26-11-2025 - 14:19 PM | Thị trường

Phiên bản Nightshade được bổ sung cho Toyota Yaris Cross tại Thái Lan với loạt chi tiết sơn đen mới, hướng tới nhóm khách thích phong cách mạnh mẽ hơn mà không cần thay đổi về động cơ hay trang bị cốt lõi.

Toyota Thái Lan vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt Yaris Cross Nightshade, bổ sung lựa chọn mang phong cách tối màu cho mẫu crossover cỡ nhỏ đang bán tại thị trường này. Phiên bản mới có giá 919.000 baht (750 triệu đồng), nằm cao hơn bản tiêu chuẩn và hướng tới nhóm khách chuộng ngoại hình cá tính hơn nhưng không đòi hỏi thay đổi về sức mạnh hay công nghệ.

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid- Ảnh 1.

Phiên bản Yaris Cross Nightshade gây chú ý với diện mạo thể thao. Ảnh: Paultan

Điểm khác biệt dễ thấy nhất của Yaris Cross Nightshade nằm ở loạt chi tiết được sơn đen hoặc hoàn thiện bóng đen như ốp gương, nẹp trang trí và một số mảng ngoại thất vốn là chrome ở bản thường. Toyota không can thiệp vào kiểu dáng tổng thể hay khung gầm, nên tỷ lệ thân xe và bố cục thiết kế quen thuộc vẫn được giữ nguyên. Việc áp dụng gói phối màu “Nightshade” đang là xu hướng phổ biến ở nhiều dòng xe trong khu vực, nhằm tăng độ nhận diện mà không làm thay đổi cấu trúc mẫu xe.

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid- Ảnh 2.

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid- Ảnh 3.

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid- Ảnh 4.

Yaris Cross Nightshade không có sự thay đổi về động cơ. Ảnh: Paultan

Bên dưới lớp vỏ mới, Yaris Cross Nightshade tiếp tục sử dụng hệ truyền động hybrid 1.5L cho tổng công suất khoảng 111 mã lực. Hệ thống này vốn được Toyota triển khai rộng rãi ở nhiều thị trường nhờ khả năng vận hành êm và tiêu hao nhiên liệu thấp, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Hãng không công bố thay đổi nào liên quan đến hộp số, hệ dẫn động hay mức tiêu thụ nhiên liệu, vì vậy khách hàng có thể kỳ vọng hiệu năng tương tự bản hybrid đang bán tại Thái Lan.

Khoang lái và trang bị an toàn không được mô tả chi tiết trong thông tin công bố, nhưng nhiều khả năng Yaris Cross Nightshade vẫn giữ cấu hình tương đồng các phiên bản hybrid hiện có, bao gồm hệ thống hỗ trợ người lái cơ bản và các tiện nghi phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày. Toyota thường không cắt giảm trang bị trên các bản đặc biệt, nên Nightshade chủ yếu khác biệt ở phần thẩm mỹ.

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid- Ảnh 5.

Toyota Yaris Cross thêm bản mới tại thị trường sát Việt Nam: Giá quy đổi 750 triệu đồng, phủ đen toàn thân, giữ nguyên cấu hình hybrid- Ảnh 6.

Nội thất xe nhiều khả năng giữ nguyên cấu hình. Ảnh: Paultan

Sự xuất hiện của Toyota Yaris Cross Nightshade giúp dòng xe này trở nên đa dạng hơn trong bối cảnh cạnh tranh mạnh ở phân khúc B-crossover tại Đông Nam Á. Gói ngoại thất tối màu là giải pháp quen thuộc để duy trì sức hút mà không phải chờ chu kỳ nâng cấp lớn. Đối với thị trường Việt Nam, nếu Toyota cân nhắc mang bản này về, đây có thể là lựa chọn phù hợp với khách hàng trẻ thích ngoại hình mạnh mẽ nhưng vẫn ưu tiên một mẫu xe tiết kiệm và dễ dùng trong đô thị.

Làm robot quá giống người, hãng xe điện Trung Quốc phải 'bóc chân' robot trực tiếp trên sân khấu để chứng minh

Theo Bảo Lâm

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
'Mỏ vàng' dưới nước của Việt Nam được người Trung Quốc mê không lối thoát: xuất khẩu tăng 135%, ưu đãi thuế cạnh tranh ngang ngửa hàng Mỹ

'Mỏ vàng' dưới nước của Việt Nam được người Trung Quốc mê không lối thoát: xuất khẩu tăng 135%, ưu đãi thuế cạnh tranh ngang ngửa hàng Mỹ Nổi bật

Không phải Thái Lan hay Ấn Độ, đây mới là ‘nạn nhân’ của cuộc đua xuất khẩu gạo tại châu Á: Kim ngạch giảm 1 nửa, là nhà xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới

Không phải Thái Lan hay Ấn Độ, đây mới là ‘nạn nhân’ của cuộc đua xuất khẩu gạo tại châu Á: Kim ngạch giảm 1 nửa, là nhà xuất khẩu lớn thứ 4 thế giới Nổi bật

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm

Mitsubishi Xpander được nâng cấp: Ngoại hình thể thao hơn, màn 10inch, ADAS, có móc Isofix cho ghế trẻ em người Việt quan tâm

14:01 , 26/11/2025
Lo ngại ô tô 'trượt đăng kiểm’ vì thiếu ghế trẻ em

Lo ngại ô tô 'trượt đăng kiểm’ vì thiếu ghế trẻ em

13:57 , 26/11/2025
Giá rau xanh Hà Nội vẫn “neo cao”

Giá rau xanh Hà Nội vẫn “neo cao”

13:37 , 26/11/2025
Bị thu hồi nhưng mỹ phẩm 'hàng hiệu giá bình dân' của chồng bà Mailisa vẫn bán tràn lan

Bị thu hồi nhưng mỹ phẩm 'hàng hiệu giá bình dân' của chồng bà Mailisa vẫn bán tràn lan

13:15 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên