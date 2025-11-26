Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị thu hồi nhưng mỹ phẩm 'hàng hiệu giá bình dân' của chồng bà Mailisa vẫn bán tràn lan

26-11-2025 - 13:15 PM

Dù có quyết định thu hồi từ ngày 25-11 toàn bộ phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đình chỉ lưu hành các sản phẩm của Công ty MK Skincare do chồng bà Phan Thị Mai (Mailisa) phân phối, nhưng những sản phẩm của công ty này vẫn rao bán tràn lan.

Theo Tuổi Trẻ, sáng 26-11, trên website chính thức "Thẩm mỹ viện Mailisa" vẫn rao bán hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic kèm quảng cáo: "Hàng hiệu giá bình dân". Cụ thể các bộ mỹ phẩm Doctor Magic dùng để cải thiện da nám, tàn nhang, đồi mồi, da xỉn màu, dưỡng môi, thâm nám… được rao bán từ 60.000 đồng đến 2,3 triệu đồng/bộ sản phẩm hoặc sản phẩm.

Bị thu hồi nhưng mỹ phẩm 'hàng hiệu giá bình dân' của chồng bà Mailisa vẫn bán tràn lan- Ảnh 1.

Đến sáng 26-11, website chính thức "Thẩm mỹ viện Mailisa" vẫn rao bán hàng loạt các sản phẩm mỹ phẩm Doctor Magic đã bị thu hồi

Phía dưới các sản phẩm kèm theo cam kết: "Tất cả Mỹ phẩm Doctor Magic đều được kiểm nghiệm cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mailisa nói không với hàng trôi nổi". Khi đặt hàng các sản phẩm này, khách hàng đã được thông báo đặt hàng thành công.

Không chỉ riêng website của thẩm mỹ viện Mailisa, theo ghi nhận trên các sàn thương mại điện tử, nhiều tài khoản cá nhân hiện nay vẫn còn rao bán các sản phẩm của Doctor Magic. Dù trang TikTok có tích xanh "TMV MAILISA" đã gỡ toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm đã bán trước đó.

Thế nhưng hiện nay chỉ cần gõ từ khóa tìm kiếm "Doctor Magic", các sản phẩm này vẫn được rao bán tràn lan, có bộ sản phẩm dùng cải thiện da nám, đồi mồi… vẫn được bán với giá 7 triệu đồng. Chỉ cần có nhu cầu đặt hàng bấm vào nút "mua ngay" vẫn được thông báo đặt hàng thành công.

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 26-11, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, cho hay khi có quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare đưa ra thị trường, Cục cũng có văn bản gửi các đơn vị đề nghị phối hợp gỡ bỏ các sản phẩm này trên các trang thương mại điện tử.

Cụ thể, Cục đã có văn bản đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương; Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop...) và mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...) ngừng kinh doanh, quảng cáo, đăng bài liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi của Công ty MK Skincare nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 25-11, Cục Quản lý dược đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng của 162 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare đưa ra thị trường.

Đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan vụ Mailisa

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

