Đình chỉ lưu hành 162 sản phẩm mỹ phẩm liên quan vụ Mailisa

Thu hồi 80 số công bố và 162 sản phẩm mỹ phẩm của thẩm mỹ viện Mailisa. Ảnh: Chụp màn hình

Ngày 25/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với 80 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh, chồng bà Phan Thị Mai – người sáng lập và điều hành chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, là chủ sở hữu và đại diện pháp luật. Tên đầy đủ của công ty là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare, địa chỉ tại K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP Hồ Chí Minh, mã số doanh nghiệp: 0314633814.

Danh sách 80 sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm được công bố tại phụ lục 1. Lý do thu hồi là công ty không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Thông tư 06/2011 và Điều 71 Nghị định 117/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2021.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa tại Hà Nội. Ảnh: PLO

Cùng với đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc tất cả các lô còn hạn sử dụng đối với 162 loại mỹ phẩm do công ty này nhập khẩu, công bố. Quyết định được đưa ra nhằm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 71 Nghị định 117/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2021. Danh sách 162 sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi được công bố tại phụ lục 2.

Công ty MK Skincare phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh; thu hồi, biệt trữ và bảo quản các sản phẩm vi phạm bị thu hồi cho đến khi có ý kiến về việc tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, công ty này phải gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên toàn quốc ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh sẽ giám sát Công ty MK Skincare trong việc thực hiện thu hồi các lô sản phẩm nêu trên và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/12. Sở Y tế các tỉnh, thành phố khác sẽ thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thu hồi các sản phẩm nêu trên; tổ chức tiếp nhận thông tin, báo cáo của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng xử lý đơn vị vi phạm theo đúng thẩm quyền và đúng quy định, chuyển hồ sơ cho cơ quan bảo vệ pháp luật nếu có vi phạm hình sự.