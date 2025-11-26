Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp
Không chỉ có các mẫu SUV cỡ A, phân khúc B cũng bắt đầu lấn sân vào tầm giá dưới 500 triệu đồng, từ đó tạo nên một cuộc canh tranh xe gầm cao đô thị “giá rẻ” hấp dẫn cho khách Việt.
Trong tầm giá dưới 500 triệu đồng hiện nay ngày càng có thêm nhiều lựa chọn SUV (tính cả crossover) đô thị hấp dẫn. Ở phân khúc SUV cỡ A, hồi tháng 9, Kia Sonet bổ sung phiên bản mới có giá niêm yết chỉ 499 triệu đồng, cạnh tranh đối thủ Hyundai Venue có giá niêm yết tương đương. Trong khi đó, phân khúc SUV cỡ B "đáp trả" với Geely Coolray có giá bán mới cũng chỉ 499 triệu đồng trong tháng 11.
Dưới đây là bảng so sánh 3 phiên bản tiêu chuẩn của Geely Coolray, Kia Sonet và Hyundai Venue đều có giá bán chỉ 499 triệu đồng.
Geely Coolray Stantard
Kia Sonet 1.5L AT
Hyundai Venue Tiêu chuẩn
Giá bán
499 triệu đồng
499 triệu đồng
499 triệu đồng
Xuất xứ
Nhập khẩu
Lắp ráp
Lắp ráp
Kích thước
Geely Coolray Stantard
Kia Sonet 1.5L AT
Hyundai Venue Tiêu chuẩn
Kích thước tổng thể (mm)
4.330 x 1.800 x 1.609
4.120 x 1.790 x 1.642
3.995 x 1.770 x 1.645
Trục cơ sở (mm)
2.600
2.500
2.500
Khoảng sáng gầm (mm)
180
205
195
Do nằm ở phân khúc B, Coolray có lợi thế về kích thước hơn hẳn so với 2 mẫu xe Hàn Quốc ở phân khúc A, qua đó mang tới không gian rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của Sonet và Venue lại nhỉnh hơn.
Trang bị ngoại thất
Geely Coolray Stantard
Kia Sonet 1.5L AT
Hyundai Venue Tiêu chuẩn
Đèn chiếu sáng
LED
Halogen, tự động
Halogen, tự động
Đèn định vị
LED
Halogen
LED
Đèn sương mù
LED
|-
|-
Đèn hậu
LED
Halogen
LED
Kích thước mâm (inch)
17
16
16
Kích thước lốp
215/60R17
215/60R16
215/60R16
Cánh gió
Có
|-
|-
Thanh giá nóc
Có
Có
|-
Ở phía ngoài, cả Coolray và Venue bản tiêu chuẩn đều có đèn chiếu sáng LED, song chỉ có Coolray có đèn sương mù. Kích thước mâm của Coolray cũng lớn hơn 2 mẫu xe còn lại - điều dễ hiểu khi mẫu xe này ở phân khúc cao hơn. Ngoài ra, mẫu xe của Geely còn có cánh gió và ngoại hình thể thao hơn với cụm 4 đầu ống xả phía sau.
Tiện nghi nội thất
Geely Coolray Stantard
Kia Sonet 1.5L AT
Hyundai Venue Tiêu chuẩn
Chất liệu ghế
Nỉ
Simili
Nỉ
Đồng hồ sau vô-lăng
LCD 7 inch + 2 LCD phụ
LCD 4,2 inch + analog
LCD 4,2 inch + 2 LCD phụ
Màn hình trung tâm
10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto
8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây
8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto
Âm thanh
4 loa
6 loa
6 loa
Điều hòa
Chỉnh cơ
Chỉnh cơ
Chỉnh cơ
Đề nổ
Nút bấm, từ xa
Chìa cơ
Nút bấm, từ xa
Phanh đỗ
Điện tử, tự động giữ
Cơ
Cơ
Bên trong, Coolray ghi điểm với 2 màn hình lớn cùng phanh đỗ điện tử. Ngược lại, Sonet và Venue lại "ăn điểm" với âm thanh 6 loa. Với giá bán dưới 500 triệu đồng, cả 3 mẫu xe này đều không có ghế da, ghế chỉnh cơ và điều hòa chỉnh cơ. Tuy nhiên, Geely và Hyundai vẫn ưu ái cho các bản tiêu chuẩn của Coolray và Venue với khả năng đề nổ từ xa.
Khả năng vận hành
Geely Coolray Stantard
Kia Sonet 1.5L AT
Hyundai Venue Tiêu chuẩn
Loại động cơ
1.5L turbo
1.5L
1.0L turbo
Công suất (PS)
177
115
120
Mô-men xoắn (Nm)
255
144
172
Hộp số
7 cấp ly hợp kép ướt
CVT
7 cấp ly hợp kép khô
Nhờ công nghệ tăng áp và dung tích xy-lanh lớn, Coolray có sức mạnh vượt trội hơn Sonet và Venue. Hộp số ly hợp kép cho khả năng sang số nhanh hơn và thể thao hơn so với CVT.
Công nghệ an toàn
Geely Coolray Stantard
Kia Sonet 1.5L AT
Hyundai Venue Tiêu chuẩn
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD)
Có
Có
Có
Cân bằng điện tử
Có
Có
Có
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc
Có
Có
Có
Hỗ trợ đổ đèo
Có
|-
|-
Ga tự động
Có
|-
Có
Giới hạn tốc độ
Có
|-
Có
Cảm biến đỗ xe
Phía sau
|-
Phía sau
Camera
Phía sau
Phía sau
Phía sau
Cảm biến áp suất lốp
Có
-
Có
Túi khí
4
|2
|2
Về mặt an toàn, Coolray và Venue vẫn có nhiều trang bị áp đảo so với Sonet khi cùng là bản tiêu chuẩn. Riêng Coolray có tính năng hỗ trợ đổ đèo thương xuất hiện ở nhóm SUV lớn hoặc bán tải. Số lượng túi khí của Coolray gấp đôi so với 2 mẫu xe phân khúc dưới.
Đời sống và Pháp luật