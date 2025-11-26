Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp

26-11-2025 - 15:50 PM | Thị trường

Không chỉ có các mẫu SUV cỡ A, phân khúc B cũng bắt đầu lấn sân vào tầm giá dưới 500 triệu đồng, từ đó tạo nên một cuộc canh tranh xe gầm cao đô thị “giá rẻ” hấp dẫn cho khách Việt.

Trong tầm giá dưới 500 triệu đồng hiện nay ngày càng có thêm nhiều lựa chọn SUV (tính cả crossover) đô thị hấp dẫn. Ở phân khúc SUV cỡ A, hồi tháng 9, Kia Sonet bổ sung phiên bản mới có giá niêm yết chỉ 499 triệu đồng, cạnh tranh đối thủ Hyundai Venue có giá niêm yết tương đương. Trong khi đó, phân khúc SUV cỡ B "đáp trả" với Geely Coolray có giá bán mới cũng chỉ 499 triệu đồng trong tháng 11.

Dưới đây là bảng so sánh 3 phiên bản tiêu chuẩn của Geely Coolray, Kia Sonet và Hyundai Venue đều có giá bán chỉ 499 triệu đồng.


Geely Coolray Stantard

Kia Sonet 1.5L AT

Hyundai Venue Tiêu chuẩn

Giá bán

499 triệu đồng

499 triệu đồng

499 triệu đồng

Xuất xứ

Nhập khẩu

Lắp ráp

Lắp ráp

Kích thước


Geely Coolray Stantard

Kia Sonet 1.5L AT

Hyundai Venue Tiêu chuẩn

Kích thước tổng thể (mm)

4.330 x 1.800 x 1.609

4.120 x 1.790 x 1.642

3.995 x 1.770 x 1.645

Trục cơ sở (mm)

2.600

2.500

2.500

Khoảng sáng gầm (mm)

180

205

195

Do nằm ở phân khúc B, Coolray có lợi thế về kích thước hơn hẳn so với 2 mẫu xe Hàn Quốc ở phân khúc A, qua đó mang tới không gian rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của Sonet và Venue lại nhỉnh hơn.

Trang bị ngoại thất

Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 1.
Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 2.
Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 3.


Geely Coolray Stantard

Kia Sonet 1.5L AT

Hyundai Venue Tiêu chuẩn

Đèn chiếu sáng

LED

Halogen, tự động

Halogen, tự động

Đèn định vị

LED

Halogen

LED

Đèn sương mù

LED

--

Đèn hậu

LED

Halogen

LED

Kích thước mâm (inch)

17

16

16

Kích thước lốp

215/60R17

215/60R16

215/60R16

Cánh gió

--

Thanh giá nóc

-

Ở phía ngoài, cả Coolray và Venue bản tiêu chuẩn đều có đèn chiếu sáng LED, song chỉ có Coolray có đèn sương mù. Kích thước mâm của Coolray cũng lớn hơn 2 mẫu xe còn lại - điều dễ hiểu khi mẫu xe này ở phân khúc cao hơn. Ngoài ra, mẫu xe của Geely còn có cánh gió và ngoại hình thể thao hơn với cụm 4 đầu ống xả phía sau.

Tiện nghi nội thất

Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 4.
Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 5.
Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 6.


Geely Coolray Stantard

Kia Sonet 1.5L AT

Hyundai Venue Tiêu chuẩn

Chất liệu ghế

Nỉ

Simili

Nỉ

Đồng hồ sau vô-lăng

LCD 7 inch + 2 LCD phụ

LCD 4,2 inch + analog

LCD 4,2 inch + 2 LCD phụ

Màn hình trung tâm

10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto

8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây

8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto

Âm thanh

4 loa

6 loa

6 loa

Điều hòa

Chỉnh cơ

Chỉnh cơ

Chỉnh cơ

Đề nổ

Nút bấm, từ xa

Chìa cơ

Nút bấm, từ xa

Phanh đỗ

Điện tử, tự động giữ

Bên trong, Coolray ghi điểm với 2 màn hình lớn cùng phanh đỗ điện tử. Ngược lại, Sonet và Venue lại "ăn điểm" với âm thanh 6 loa. Với giá bán dưới 500 triệu đồng, cả 3 mẫu xe này đều không có ghế da, ghế chỉnh cơ và điều hòa chỉnh cơ. Tuy nhiên, Geely và Hyundai vẫn ưu ái cho các bản tiêu chuẩn của Coolray và Venue với khả năng đề nổ từ xa.

Khả năng vận hành

Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 7.
Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 8.
Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp- Ảnh 9.


Geely Coolray Stantard

Kia Sonet 1.5L AT

Hyundai Venue Tiêu chuẩn

Loại động cơ

1.5L turbo

1.5L

1.0L turbo

Công suất (PS)

177

115

120

Mô-men xoắn (Nm)

255

144

172

Hộp số

7 cấp ly hợp kép ướt

CVT

7 cấp ly hợp kép khô

Nhờ công nghệ tăng áp và dung tích xy-lanh lớn, Coolray có sức mạnh vượt trội hơn Sonet và Venue. Hộp số ly hợp kép cho khả năng sang số nhanh hơn và thể thao hơn so với CVT.

Công nghệ an toàn


Geely Coolray Stantard

Kia Sonet 1.5L AT

Hyundai Venue Tiêu chuẩn

Hỗ trợ phanh (ABS, EBD)

Cân bằng điện tử

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc

Hỗ trợ đổ đèo

--

Ga tự động

-

Giới hạn tốc độ

-

Cảm biến đỗ xe

Phía sau

-

Phía sau

Camera

Phía sau

Phía sau

Phía sau

Cảm biến áp suất lốp

-

Túi khí

4

22

Về mặt an toàn, Coolray và Venue vẫn có nhiều trang bị áp đảo so với Sonet khi cùng là bản tiêu chuẩn. Riêng Coolray có tính năng hỗ trợ đổ đèo thương xuất hiện ở nhóm SUV lớn hoặc bán tải. Số lượng túi khí của Coolray gấp đôi so với 2 mẫu xe phân khúc dưới.

 

Theo Đức Khôi

Đời sống và Pháp luật

