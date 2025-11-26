Dưới 500 triệu đồng mua SUV đô thị chọn Geely Coolray, Kia Sonet hay Hyundai Venue, bảng này sẽ giúp bạn dễ tìm được mẫu phù hợp

Trong tầm giá dưới 500 triệu đồng hiện nay ngày càng có thêm nhiều lựa chọn SUV (tính cả crossover) đô thị hấp dẫn. Ở phân khúc SUV cỡ A, hồi tháng 9, Kia Sonet bổ sung phiên bản mới có giá niêm yết chỉ 499 triệu đồng, cạnh tranh đối thủ Hyundai Venue có giá niêm yết tương đương. Trong khi đó, phân khúc SUV cỡ B "đáp trả" với Geely Coolray có giá bán mới cũng chỉ 499 triệu đồng trong tháng 11.

Dưới đây là bảng so sánh 3 phiên bản tiêu chuẩn của Geely Coolray, Kia Sonet và Hyundai Venue đều có giá bán chỉ 499 triệu đồng.



Geely Coolray Stantard Kia Sonet 1.5L AT Hyundai Venue Tiêu chuẩn Giá bán 499 triệu đồng 499 triệu đồng 499 triệu đồng Xuất xứ Nhập khẩu Lắp ráp Lắp ráp

Kích thước



Geely Coolray Stantard Kia Sonet 1.5L AT Hyundai Venue Tiêu chuẩn Kích thước tổng thể (mm) 4.330 x 1.800 x 1.609 4.120 x 1.790 x 1.642 3.995 x 1.770 x 1.645 Trục cơ sở (mm) 2.600 2.500 2.500 Khoảng sáng gầm (mm) 180 205 195

Do nằm ở phân khúc B, Coolray có lợi thế về kích thước hơn hẳn so với 2 mẫu xe Hàn Quốc ở phân khúc A, qua đó mang tới không gian rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm của Sonet và Venue lại nhỉnh hơn.

Trang bị ngoại thất



Geely Coolray Stantard Kia Sonet 1.5L AT Hyundai Venue Tiêu chuẩn Đèn chiếu sáng LED Halogen, tự động Halogen, tự động Đèn định vị LED Halogen LED Đèn sương mù LED - - Đèn hậu LED Halogen LED Kích thước mâm (inch) 17 16 16 Kích thước lốp 215/60R17 215/60R16 215/60R16 Cánh gió Có - - Thanh giá nóc Có Có -

Ở phía ngoài, cả Coolray và Venue bản tiêu chuẩn đều có đèn chiếu sáng LED, song chỉ có Coolray có đèn sương mù. Kích thước mâm của Coolray cũng lớn hơn 2 mẫu xe còn lại - điều dễ hiểu khi mẫu xe này ở phân khúc cao hơn. Ngoài ra, mẫu xe của Geely còn có cánh gió và ngoại hình thể thao hơn với cụm 4 đầu ống xả phía sau.

Tiện nghi nội thất



Geely Coolray Stantard Kia Sonet 1.5L AT Hyundai Venue Tiêu chuẩn Chất liệu ghế Nỉ Simili Nỉ Đồng hồ sau vô-lăng LCD 7 inch + 2 LCD phụ LCD 4,2 inch + analog LCD 4,2 inch + 2 LCD phụ Màn hình trung tâm 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây 8 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto Âm thanh 4 loa 6 loa 6 loa Điều hòa Chỉnh cơ Chỉnh cơ Chỉnh cơ Đề nổ Nút bấm, từ xa Chìa cơ Nút bấm, từ xa Phanh đỗ Điện tử, tự động giữ Cơ Cơ

Bên trong, Coolray ghi điểm với 2 màn hình lớn cùng phanh đỗ điện tử. Ngược lại, Sonet và Venue lại "ăn điểm" với âm thanh 6 loa. Với giá bán dưới 500 triệu đồng, cả 3 mẫu xe này đều không có ghế da, ghế chỉnh cơ và điều hòa chỉnh cơ. Tuy nhiên, Geely và Hyundai vẫn ưu ái cho các bản tiêu chuẩn của Coolray và Venue với khả năng đề nổ từ xa.

Khả năng vận hành



Geely Coolray Stantard Kia Sonet 1.5L AT Hyundai Venue Tiêu chuẩn Loại động cơ 1.5L turbo 1.5L 1.0L turbo Công suất (PS) 177 115 120 Mô-men xoắn (Nm) 255 144 172 Hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt CVT 7 cấp ly hợp kép khô

Nhờ công nghệ tăng áp và dung tích xy-lanh lớn, Coolray có sức mạnh vượt trội hơn Sonet và Venue. Hộp số ly hợp kép cho khả năng sang số nhanh hơn và thể thao hơn so với CVT.

Công nghệ an toàn



Geely Coolray Stantard Kia Sonet 1.5L AT Hyundai Venue Tiêu chuẩn Hỗ trợ phanh (ABS, EBD) Có Có Có Cân bằng điện tử Có Có Có Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Hỗ trợ đổ đèo Có - - Ga tự động Có - Có Giới hạn tốc độ Có - Có Cảm biến đỗ xe Phía sau - Phía sau Camera Phía sau Phía sau Phía sau Cảm biến áp suất lốp Có - Có Túi khí 4 2 2

Về mặt an toàn, Coolray và Venue vẫn có nhiều trang bị áp đảo so với Sonet khi cùng là bản tiêu chuẩn. Riêng Coolray có tính năng hỗ trợ đổ đèo thương xuất hiện ở nhóm SUV lớn hoặc bán tải. Số lượng túi khí của Coolray gấp đôi so với 2 mẫu xe phân khúc dưới.