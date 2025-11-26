Theo Carscoops, thế hệ Ford Ranger 2026 vừa xuất hiện bản nâng cấp giữa vòng đời tại Úc.

Về cơ bản, ngoại hình xe không có nhiều thay đổi. Trên một số phiên bản, khu vực cản trước và lướt tản nhiệt của xe được sơn đen bóng và đen mờ, thay thế cho các chi tiết màu xám tương phản hoặc mạ crôm.

Ngoại hình của Ford Ranger thế hệ mới.

Về tiện nghi và nội thất, Ford đã nâng cấp đáng kể trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản. Cụ thể, phiên bản cấp thấp XL giờ đây được trang bị màn hình thông tin giải trí 12 inch lớn hơn và điều hòa tự động hai vùng. Ngay cả phiên bản cabin đơn cũng được tích hợp gói công nghệ hỗ trợ lái xe (Driver Assist Technology) tiêu chuẩn.

Phiên bản đặc biệt Wolftrak hoàn toàn mới lần đầu xuất hiện. Phiên bản này sở hữu ngoại thất màu Traction Green mới, đi kèm các điểm nhấn màu đen mờ trên lưới tản nhiệt và mâm hợp kim 17 inch. Wolftrak được định vị là phiên bản có vẻ ngoài hầm hố, nhấn mạnh tính phiêu lưu, trải nhiệm.

Phiên bản mới Wolftrak hầm hố, nhấn mạnh tính phiêu lưu, trải nhiệm.

Ngoài việc ra mắt phiên bản mới, Ford đã thực hiện một số thay đổi đáng chú ý trong việc sắp xếp lại các phiên bản hiện có. Phiên bản Sport bị loại bỏ, trong khi Ford Ranger Black Edition (trước đây là phiên bản giới hạn) nay đã trở thành một phiên bản phổ thông của dòng sản phẩm.

Phiên bản Tremor tập trung vào off-road cũng quay trở lại nhưng sẽ được bán giới hạn. Đối với phiên bản Wildtrak, xe được nâng cấp với mâm 18 inch mới, đèn pha Matrix LED và hệ thống âm thanh B&O 10 loa cao cấp.

Điểm nhấn cơ khí quan trọng nhất trong đợt cập nhật này là việc loại bỏ động cơ diesel bi-turbo 2.0 lít. Quyết định này được cho là nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt.

Theo thông tin được công bố, động cơ mới của Ranger là phiên bản tinh chỉnh của động cơ diesel tăng áp đơn 2.0 lít. Động cơ này được nâng cấp các bộ phận như xích cam và hệ thống phun nhiên liệu. Công suất đầu ra của động cơ này là 168 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm.

Động cơ V6 turbodiesel 3.0 lít vẫn tiếp tục đóng vai trò là động cơ hàng đầu trong dòng sản phẩm. Động cơ này sản sinh công suất 247 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Động cơ V6 có sẵn dưới dạng tùy chọn trên các phiên bản XL, XLT và Black Edition, và là trang bị tiêu chuẩn trên các phiên bản cao cấp hơn như XLS, Wolftrak, Wildtrak, Tremor và Platinum.

Động cơ V6 được trang bị trên Ford Ranger.

Cả hai tùy chọn động cơ diesel đều được kết hợp với hộp số tự động 10 cấp của Ford. Hệ truyền động sẽ là cầu sau hoặc dẫn động bốn bánh, tùy thuộc vào cấu hình cụ thể. Riêng phiên bản Ford Ranger Raptor hiệu suất cao vẫn giữ nguyên động cơ V6 tăng áp kép 3.0 lít, với công suất 392 mã lực. Tại Úc Ford dự kiến bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho Ranger 2026 vào tháng 12, bàn giao vào đầu năm sau.

Tại thị trường Việt Nam, Ford Việt Nam đang phân phối tổng cộng 8 phiên bản chính của Ranger (bao gồm cả Raptor), với mức giá niêm yết (chưa bao ưu đãi) dao động từ 665 triệu đến 1,299 tỷ VNĐ.