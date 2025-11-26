Một quốc gia âm thầm mua vàng nhiều gấp 10 lần công bố, tổng dự trữ sắp vượt 5.000 tấn chỉ thua Mỹ?

Inma Bonet và Guillermo Abril viết trên nhật báo Tây Ban Nha rằng: "Giá vàng đang đạt mức cao kỷ lục. Các chuyên gia thị trường nhận định Trung Quốc là một trong những nhân tố chính, thầm lặng đứng sau đợt tăng giá phi mã này. Thậm chí, một số ý kiến còn đánh giá rằng Trung Quốc chính là nhân tố nổi bật nhất".

Trung Quốc mua vàng cao gấp 10 lần công bố thực tế.

Cụ thể, trong năm 2025, kim loại quý này đã tăng giá hơn 40% và đạt đỉnh là 4.380 USD/ounce vào tháng 10. Sự tăng giá này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương ngày càng tăng cường dự trữ tài sản được coi là "hầm trú ẩn".

Mặc dù việc mua vàng là một xu hướng toàn cầu, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn đặc biệt hướng đến Bắc Kinh. Họ có chung quan điểm rằng Trung Quốc dường như đang mua vào lượng vàng lớn hơn nhiều so với công bố chính thức. Chính nhu cầu bổ sung không được báo cáo này là một trong những yếu tố quyết định đợt tăng giá vàng lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Bonet và Abril lưu ý rằng các báo cáo độc lập về dòng chảy vàng rất khác biệt so với các công bố chính thức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC). Sự khác biệt về số liệu làm dấy lên nghi ngờ rằng một phần đáng kể lượng vàng mua vào của Trung Quốc đã không được báo cáo. Các cố vấn tại nhiều ngân hàng đầu tư quốc tế cũng đồng tình với nhận định này.

Nhiều giao dịch mua vàng của Trung Quốc đã không được báo cáo. Đây được xem là một phần trong chiến lược nhằm tự bảo vệ trước các rủi ro địa chính trị. Chiến lược này cũng nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và các tài sản liên quan.

Michael Haigh, người đứng đầu nhóm nghiên cứu hàng hóa tại Ngân hàng Société Générale (Pháp) nói rằng: "tích lũy vàng là một cách để đảm bảo an ninh tiền tệ".

Ông cho biết chiến lược mua vàng của Trung Quốc bắt đầu không lâu sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, bởi Nga là một trong những nhà sản xuất vàng hàng đầu thế giới. Hiện, chính phủ các quốc gia phương Tây đã đóng băng vàng, đô la và các tài sản khác của Nga ở nước ngoài.

Ông Haigh cũng cho biết thêm, các quốc gia không muốn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt, họ đã bắt đầu lo lắng và muốn chuyển vàng về quốc gia của mình". Ông lưu ý rằng việc Tổng thống Trump đắc cử đã đẩy nhanh quá trình này, đồng thời cho biết thêm: “Đã có mong muốn chuyển vàng ra khỏi hệ thống tài chính do Hoa Kỳ kiểm soát vì chúng cũng có thể bị tịch thu”.

Société Générale cũng đưa ra đối chiếu giữa nhập khẩu vàng thỏi, sản xuất trong nước và dự trữ chính thức. Ngân hàng này cho rằng lượng vàng Bắc Kinh thực sự mua có thể đã tăng gấp 10 lần so với số liệu của PBOC, đạt 250 tấn thay vì 25 tấn. Phân tích của họ dựa trên dữ liệu xuất khẩu vàng của Anh. Đây được coi là một trong những chỉ số đáng tin cậy nhất về dòng chảy vật chất. Chỉ số này cho thấy Trung Quốc đã bổ sung hơn 1.080 tấn vàng vào dự trữ kể từ giữa năm 2022.

Bonet và Abril viết rằng đây không phải động thái mua một lần mà là sự tích lũy ổn định và bền vững. Theo tính toán của họ, Bắc Kinh mua trung bình 33 tấn mỗi tháng. Tốc độ này đủ để không gây bất ổn cho thị trường vốn cực kỳ nhạy cảm với các giao dịch lớn.

Theo dữ liệu chính thức từ PBOC, Trung Quốc đã mua vàng trong 12 tháng liên tiếp. Với khoảng 2.304 tấn vàng thỏi tính đến cuối tháng 10, chiếm 8% tổng dự trữ ngoại hối của Trung Quốc. Con số này đưa Trung Quốc trở thành nước có dự trữ vàng quốc gia lớn thứ sáu thế giới.

Bruce Ikemizu, Giám đốc Hiệp hội Thị trường Bán buôn Vàng thỏi Nhật Bản (JBMA), chia sẻ với El Pais rằng, dữ liệu chính thức đã báo cáo thấp hơn nhiều so với quy mô nắm giữ thực tế của Trung Quốc.

Vị Giám đốc cho rằng, dự trữ thực tế của quốc gia tỉ dân là khoảng 5.000 tấn. Nếu điều này là sự thật, nó sẽ đưa Trung Quốc lên vị trí thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ với 8.133 tấn vàng. Ông Ikemizu cho biết PBOC đã cắt giảm dự trữ đô la và tăng cường mua vàng trong nhiều tháng. Điều này thể hiện sự tái cơ cấu danh mục dự trữ để ít phụ thuộc hơn vào đồng tiền USD.

Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu tại BullionVault có trụ sở tại London, chia sẻ: "Điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc đã tiếp tục báo cáo việc mua vàng trong năm nay mặc dù giá đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, việc biết được số lượng thực tế là điều không thể".

Ông nói rằng đã có những khoảng thời gian Trung Quốc không báo cáo thay đổi trong dự trữ của mình. Nhưng lần này họ đã báo cáo, ngay cả khi chỉ là một tấn.

Các nhà phân tích nhấn mạnh đây không phải là bong bóng. Société Générale đang dự đoán vàng sẽ vượt qua 5.000 USD/ounce trong một đợt "tăng giá dài hạn và bền vững."

PBOC và các ngân hàng trung ương khác đang tìm cách tránh làm thị trường quá nóng và đẩy giá lên cao hơn nữa.

Theo Kitco News﻿`