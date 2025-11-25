JP Morgan: Giá dầu thô có thể về 30 USD/thùng

Trong một dự đoán táo bạo cho thị trường năng lượng, JP Morgan dự báo giá dầu thô Brent có thể giảm xuống mức 30 đô la vào cuối năm tài chính 2027, do tình trạng dư cung toàn cầu ngày càng trầm trọng, vượt xa mức tăng trưởng nhu cầu.

Triển vọng mới nhất của ngân hàng đầu tư này cho thấy ngay cả khi mức tiêu thụ dầu tăng đều đặn trong ba năm tới, việc bổ sung nguồn cung - đặc biệt là từ các nhà sản xuất ngoài OPEC+ - sẽ áp đảo thị trường và gây áp lực nặng nề lên giá

Giá dầu thô Brent đã giảm 14% tính đến thời điểm hiện tại và giao dịch tương đối ổn định ở mức 62,59 USD/thùng hôm 24/11, khi thị trường dầu mỏ chờ đợi tin tức từ các cuộc đàm phán hòa bình mới tại Ukraine.

Hoa Kỳ và Ukraine đã tổ chức cuộc đàm phán tại Geneva vào Chủ Nhật mà hai bên mô tả là " rất hiệu quả" và đồng ý tiếp tục thảo luận chuyên sâu về một kế hoạch hòa bình "hoàn thiện" mà Hoa Kỳ lần đầu đề xuất vào tuần trước.

Giá dầu được dự đoán sẽ giảm trong thời gian tới do nguồn cung dồi dào từ OPEC+ và các nhà sản xuất không thuộc OPEC ở châu Mỹ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, các nhà phân tích và ngân hàng đầu tư không cho rằng giá dầu có thể giảm về mức 40 đô la hoặc thấp hơn, bất chấp lo ngại về tình trạng dư cung.

Tuy nhiên, xung đột Ukraine được giải quyết chắc chắn ảnh hưởng lớn đến giá năng lượng vì một số lệnh trừng phạt và hạn chế đối với Nga có thể được nới lỏng.

Do đó, giá dầu dự kiến tiếp tục giảm vào năm 2026 so với mức hiện tại do thị trường dư thừa lớn, với giá dầu thô WTI chuẩn của Mỹ dự kiến đạt mức trung bình 53 USD/thùng vào năm 2026, theo Goldman Sachs.

Tuần trước, Daan Struyven, đồng giám đốc nghiên cứu hàng hóa toàn cầu tại Goldman Sachs, phát biểu với CNBC rằng ngân hàng đầu tư này dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục giảm trong năm tới và các nhà đầu tư nên bán khống dầu ngay bây giờ.

Goldman ước tính rằng thặng dư vào năm tới sẽ là 2 triệu thùng/ngày, nhưng lưu ý rằng năm 2026 sẽ là năm cuối cùng của làn sóng cung lớn tấn công thị trường.

Struyven của Goldman cho biết thêm rằng thị trường dầu mỏ dự kiến sẽ tái cân bằng vào năm 2027 vì năm 2026 sẽ chứng kiến "làn sóng cung dầu lớn cuối cùng mà thị trường phải trải qua".