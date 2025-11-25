Đột kích một cơ sở, công an triệt phá đường dây sản xuất dầu ăn giả hết hạn, tịch thu nhiều can 20 lít, thùng phuy và bao bì đóng gói tại Kenya

Cơ quan Chống Hàng giả Kenya (ACA) vừa phối hợp nhiều lực lượng thực thi pháp luật tiến hành một cuộc đột kích quy mô lớn tại khu vực Shimanzi, Mombasa, thu giữ lượng dầu ăn giả ước tính trị giá khoảng 100 triệu Ksh, tương đương hơn 20,3 tỷ đồng. Chiến dịch liên ngành có sự tham gia của ACA, Cục Điều tra Hình sự (DCI), Cục Tiêu chuẩn Kenya (KEBS), Cơ quan Thuế vụ Kenya (KRA), Cục Cảnh sát Quốc gia và các cơ quan chính phủ liên quan.

Tại hiện trường, bảy nghi phạm đã bị bắt giữ và đưa về Đồn Cảnh sát Makupa để phục vụ điều tra. Cảnh sát cho biết nghi phạm cầm đầu cùng bốn đồng phạm khác đã bỏ trốn, và các đơn vị thực thi pháp luật đang ráo riết truy tìm.

Giám đốc Điều hành ACA, Tiến sĩ Robi Mbugua Njoroge, khẳng định cuộc đột kích là thông điệp cứng rắn của chính phủ đối với các đường dây buôn bán hàng giả, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu như dầu ăn. “Không chỉ thất thoát cho nền kinh tế, những kẻ làm hàng giả còn đe dọa sức khỏe và sự an toàn của hàng triệu người dân.” ông nhấn mạnh.

Trong cuộc đột kích, lực lượng chức năng phát hiện 14 xe tải chở dầu ăn, kèm theo nhiều can 20 lít, thùng phuy và bao bì được sử dụng để tái đóng gói dưới nhãn của các thương hiệu hàng đầu tại Kenya. Toàn bộ cơ sở, được gọi là “Shamba”, đã bị phong tỏa và niêm phong làm hiện trường vụ án.

Theo Tiến sĩ Njoroge, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đây là một đường dây hoạt động bài bản, chuyên buôn lậu dầu ăn đã hết hạn sử dụng từ nước ngoài vào Kenya, sau đó thay bao bì để bán lại cho người tiêu dùng. “Những hoạt động này không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng mà còn gây thất thoát lớn cho các doanh nghiệp chân chính và nguồn thu của chính phủ,” ông nói.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh lực lượng chống hàng giả Kenya đang đẩy mạnh kiểm soát tại khu vực ven biển. Tháng trước, giới chức đã thu giữ lô đường giả trị giá hơn 10 triệu Ksh tại Malindi. Chính phủ Kenya đồng thời tăng cường giám sát tại các điểm nhập cảnh và trong toàn bộ chuỗi cung ứng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đảm bảo an toàn thực phẩm và duy trì tính minh bạch của thị trường.

ACA cho biết họ đang phối hợp với các chủ sở hữu thương hiệu để xác minh vi phạm và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Các cuộc điều tra tiếp theo sẽ tập trung vào việc truy tìm và triệt phá toàn bộ mạng lưới đứng sau đường dây buôn bán dầu ăn giả quy mô lớn này.

“Đây là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới những kẻ làm hàng giả: Kenya sẽ không dung túng cho bất kỳ hoạt động buôn bán phi pháp nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục truy quét đến khi toàn bộ mạng lưới bị xóa sổ và quyền lợi của người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất hợp pháp được bảo vệ,” Tiến sĩ Njoroge khẳng định.