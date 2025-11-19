Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất nước lọc giả quy mô lớn - chủ sở hữu là con trai Cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố

Một vụ sản xuất nước uống giả với quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá tại quận Basti, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cuộc đột kích được tiến hành bởi Cục An toàn Thực phẩm sau khi cơ quan này nhận được đơn khiếu nại từ chủ sở hữu thương hiệu nước uống Vedic về việc một số lượng lớn sản phẩm giả đang lưu hành trên thị trường.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở sản xuất nước giả hoạt động trong một nhà kho nằm gần Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, khu vực Quảng trường Bách khoa, thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Purani Basti. Nhà kho này có chủ sở hữu là con trai của cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố, Ashok Gupta.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt chai nước được đóng gói dưới nhãn hiệu “Vedic” và “Vedic Plus”, nhưng hoàn toàn không phải sản phẩm chính hãng. Nước được đóng chai tại chỗ, sau đó lưu trữ trong kho để chờ phân phối ra thị trường. Hai cá nhân được xác định trực tiếp tham gia đóng gói và vận chuyển nước giả là Mubarak Ali và Satish Singh.

Trong cuộc đột kích, Cục An toàn Thực phẩm đã thu giữ tổng cộng 2.577 chai dung tích nửa lít và 1.128 chai dung tích một lít. Tổng giá trị lô hàng giả ước tính khoảng 9 lakh rupee, tương đương gần 300 triệu đồng. Toàn bộ số chai này đều mang nhãn Vedic hoặc Vedic Plus và được đóng gói nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Theo đơn vị sở hữu thương hiệu Vedic Water, các sản phẩm nước giả này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu và tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc chỉ được phát hiện sau khi nhận đơn khiếu nại chính thức, dẫn tới việc lập kế hoạch và triển khai một cuộc đột kích bất ngờ nhằm bắt quả tang hoạt động sản xuất trái phép.

Cảnh sát và cơ quan an toàn thực phẩm đã lập hồ sơ vụ việc và tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ đường dây đứng sau hoạt động sản xuất nước uống giả này. Các quan chức cho biết thêm họ đang rà soát những điểm phân phối liên quan và truy tìm những cá nhân có vai trò tổ chức.

Vụ việc khiến người dân địa phương đặc biệt lo ngại, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước đóng chai ngày càng phổ biến. Nhiều người yêu cầu chính quyền xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Cục An toàn Thực phẩm khẳng định toàn bộ số chai nước giả bị thu giữ đã được niêm phong, đồng thời các biện pháp pháp lý đang được áp dụng đối với những người điều hành cơ sở. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy vết toàn bộ mạng lưới tiêu thụ và ngăn chặn nguy cơ nước uống giả tiếp tục xuất hiện trên thị trường.