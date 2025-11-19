Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất nước lọc giả quy mô lớn - chủ sở hữu là con trai Cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố

19-11-2025 - 15:30 PM | Thị trường

Cơ quan chức năng Ấn Độ đã triệt phá cơ sở sản xuất nước đóng chai giả, tịch thu hơn 3.700 chai chuẩn bị bán ra thị trường.

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất nước lọc giả quy mô lớn - chủ sở hữu là con trai Cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố- Ảnh 1.

Một vụ sản xuất nước uống giả với quy mô lớn vừa bị lực lượng chức năng triệt phá tại quận Basti, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cuộc đột kích được tiến hành bởi Cục An toàn Thực phẩm sau khi cơ quan này nhận được đơn khiếu nại từ chủ sở hữu thương hiệu nước uống Vedic về việc một số lượng lớn sản phẩm giả đang lưu hành trên thị trường.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở sản xuất nước giả hoạt động trong một nhà kho nằm gần Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ, khu vực Quảng trường Bách khoa, thuộc địa bàn quản lý của đồn cảnh sát Purani Basti. Nhà kho này có chủ sở hữu là con trai của cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố, Ashok Gupta.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt chai nước được đóng gói dưới nhãn hiệu “Vedic” và “Vedic Plus”, nhưng hoàn toàn không phải sản phẩm chính hãng. Nước được đóng chai tại chỗ, sau đó lưu trữ trong kho để chờ phân phối ra thị trường. Hai cá nhân được xác định trực tiếp tham gia đóng gói và vận chuyển nước giả là Mubarak Ali và Satish Singh.

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất nước lọc giả quy mô lớn - chủ sở hữu là con trai Cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố- Ảnh 2.

Đột kích một nhà kho, công an triệt phá đường dây sản xuất nước lọc giả quy mô lớn - chủ sở hữu là con trai Cựu Chủ tịch Hội đồng thành phố- Ảnh 3.

Trong cuộc đột kích, Cục An toàn Thực phẩm đã thu giữ tổng cộng 2.577 chai dung tích nửa lít và 1.128 chai dung tích một lít. Tổng giá trị lô hàng giả ước tính khoảng 9 lakh rupee, tương đương gần 300 triệu đồng. Toàn bộ số chai này đều mang nhãn Vedic hoặc Vedic Plus và được đóng gói nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Theo đơn vị sở hữu thương hiệu Vedic Water, các sản phẩm nước giả này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu và tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người dân. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc chỉ được phát hiện sau khi nhận đơn khiếu nại chính thức, dẫn tới việc lập kế hoạch và triển khai một cuộc đột kích bất ngờ nhằm bắt quả tang hoạt động sản xuất trái phép.

Cảnh sát và cơ quan an toàn thực phẩm đã lập hồ sơ vụ việc và tiến hành điều tra toàn diện để làm rõ đường dây đứng sau hoạt động sản xuất nước uống giả này. Các quan chức cho biết thêm họ đang rà soát những điểm phân phối liên quan và truy tìm những cá nhân có vai trò tổ chức.

Vụ việc khiến người dân địa phương đặc biệt lo ngại, nhất là trong bối cảnh nhu cầu sử dụng nước đóng chai ngày càng phổ biến. Nhiều người yêu cầu chính quyền xử lý nghiêm các đối tượng liên quan, đồng thời tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh nước uống đóng chai trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Cục An toàn Thực phẩm khẳng định toàn bộ số chai nước giả bị thu giữ đã được niêm phong, đồng thời các biện pháp pháp lý đang được áp dụng đối với những người điều hành cơ sở. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục để truy vết toàn bộ mạng lưới tiêu thụ và ngăn chặn nguy cơ nước uống giả tiếp tục xuất hiện trên thị trường.

Đột kích một nhà máy lúc 9 giờ tối, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất, tịch thu dầu thực vật, sorbitol và máy pha trộn công nghiệp

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng kho báu đứng thứ 2 thế giới của Việt Nam: Nước ta có công nghệ chế biến dẫn đầu, vừa thu về gần 4 tỷ USD

Mỹ, Trung Quốc đang đua nhau săn lùng kho báu đứng thứ 2 thế giới của Việt Nam: Nước ta có công nghệ chế biến dẫn đầu, vừa thu về gần 4 tỷ USD Nổi bật

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á?

VinFast của ông Phạm Nhật Vượng đang làm ăn thế nào tại thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á? Nổi bật

Từ 1/6/2026 sẽ phân phối rộng rãi loại xăng này toàn quốc, ấn định "số phận" RON92

Từ 1/6/2026 sẽ phân phối rộng rãi loại xăng này toàn quốc, ấn định "số phận" RON92

15:22 , 19/11/2025
Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá... hàng trăm triệu đồng!

Mua hồ sơ xuất khẩu sầu riêng với giá... hàng trăm triệu đồng!

15:10 , 19/11/2025
Kỷ nguyên xe tự lái đến gần: Ô tô được trang bị như smartphone, Uber, Lyft dần trở nên lỗi thời

Kỷ nguyên xe tự lái đến gần: Ô tô được trang bị như smartphone, Uber, Lyft dần trở nên lỗi thời

13:54 , 19/11/2025
Mẫu xe máy được mệnh danh là 'quái vật lai' 250cc: Benda P51 thách thức giới hạn 60 mã lực

Mẫu xe máy được mệnh danh là 'quái vật lai' 250cc: Benda P51 thách thức giới hạn 60 mã lực

13:48 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên