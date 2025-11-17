Ngày 15/11, lực lượng Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan (CPPD) phối hợp với Cục Kiểm soát Thực vật và Vật tư Nông nghiệp (OAPC) đã tiến hành đột kích một kho phân bón và hóa chất nông nghiệp tại tỉnh Lamphun, thu giữ lượng lớn thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất nông nghiệp giả, trị giá hơn 1 triệu baht, tương đương hơn 812 triệu đồng.

Chiến dịch được triển khai theo chỉ đạo của Thiếu tướng Kongkrit Lertsitthikun, Tư lệnh CPPD. Ông giao cho Đại tá Thanathat Sripipat – Quyền Cảnh sát trưởng Đội 2, CPPD, cùng Trung tá Phongphana Kreetha và các sĩ quan thuộc OAPC phối hợp kiểm tra địa điểm bị nghi vấn.

Theo điều tra ban đầu, CPPD phát hiện lượng lớn thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp bị cấm hoặc nằm trong danh mục kiểm soát nghiêm ngặt đang được rao bán trực tuyến trên nhiều nền tảng thương mại điện tử. Các sản phẩm này được làm giả và nhái theo nhiều thương hiệu nổi tiếng, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với môi trường, cây trồng và sức khỏe người tiêu dùng.

Từ các manh mối thu thập được, nhóm điều tra đã lần ra địa chỉ của một cửa hàng phân bón tại tỉnh Lamphun – nơi được xác định là kho lưu trữ và phân phối số hàng giả nói trên. Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, họ phát hiện số lượng lớn hóa chất nông nghiệp được đóng gói trong bao bì nhái, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Toàn bộ số hàng đã bị thu giữ để phục vụ công tác giám định và điều tra mở rộng.

CPPD cho biết lô hàng vi phạm có giá trị thị trường ước tính hơn 1 triệu baht. Đây được xem là một trong những vụ thu giữ hóa chất nông nghiệp giả quy mô lớn tại khu vực miền Bắc Thái Lan trong năm nay.

Thiếu tướng Kongkrit đánh giá vụ việc là lời cảnh báo quan trọng về tình trạng gia tăng của hóa chất nông nghiệp phi pháp, đặc biệt khi các đối tượng lợi dụng nền tảng trực tuyến để giao dịch và vận chuyển hàng hóa. Ông nhấn mạnh CPPD và OAPC sẽ tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ đường dây cung ứng, đồng thời thu thập chứng cứ để khởi tố tất cả các cá nhân liên quan.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là nông dân, cần thận trọng khi mua phân bón và thuốc bảo vệ thực vật qua mạng. Việc sử dụng sản phẩm giả không chỉ làm giảm hiệu quả canh tác mà còn gây hại cho đất, nguồn nước và sức khỏe con người.

Hiện các mẫu hóa chất bị thu giữ đang được giám định, và CPPD cho biết sẽ công bố kết quả điều tra ngay khi hoàn tất.