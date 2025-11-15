Đột kích một nhà máy lúc 9 giờ tối, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất, tịch thu dầu thực vật, sorbitol và máy pha trộn công nghiệp

Cục An toàn thực phẩm Ấn Độ vừa triệt phá một đường dây sản xuất sữa giả quy mô lớn tại Nhà máy sữa và làm lạnh Bajrang ở Kheragarh, Agra. Cuộc đột kích, diễn ra từ tối Chủ nhật tới chiều thứ Hai, đã hé lộ hoạt động pha chế sữa giả với khối lượng lớn và quy trình tinh vi, gây lo ngại nghiêm trọng về an toàn thực phẩm.

Theo ông Mahendra Srivastava, Trợ lý Ủy viên của Cục An toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra đã có mặt tại cơ sở lúc 21h tối Chủ nhật. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều thùng chứa lớn được cho là sữa tươi. Tuy nhiên, kiểm tra sâu hơn cho thấy đây thực chất là hỗn hợp pha trộn gồm dầu cọ, dầu thực vật, sữa bột tách béo, sorbitol và một loại dung dịch lỏng không rõ nguồn gốc.

Tại hiện trường, đoàn công tác thu giữ 5.300 lít sữa giả và tiêu hủy ngay lập tức. Ngoài ra, họ còn phát hiện 18 bao sữa bột tách béo, 70 thùng dầu cọ tinh luyện, 36 thùng dầu thực vật, 5 thùng sorbitol cùng các nguyên liệu khác phục vụ cho quá trình pha chế. Tổng giá trị lô hàng giả được ước tính lên tới hàng triệu rupee.

Theo khai nhận ban đầu, nhà máy có thể sản xuất tới 10.000 lít sữa giả mỗi ngày nhờ hệ thống máy trộn công nghiệp công suất lớn. Sản phẩm được cung ứng theo đơn đặt hàng và vận chuyển bằng xe bồn tới nhiều bang như Uttar Pradesh, Rajasthan, Delhi và Madhya Pradesh. Nhu cầu tăng mạnh hơn trong mùa cưới – thời điểm lượng tiêu thụ sữa tăng cao.

Cũng theo lời khai, chi phí sản xuất mỗi lít sữa giả chỉ khoảng 20 rupee (6 nghìn đồng), trong khi giá bán ra thị trường lên tới 50 rupee/lít (15 nghìn đồng), mang lại lợi nhuận khoảng 30 rupee cho mỗi lít tiêu thụ. Để phục vụ hoạt động sản xuất, nhóm vận hành đã thuê một căn nhà với giá 150.000 rupee (45 triệu đồng) mỗi tháng để đặt máy móc và kho chứa.

Cục An toàn thực phẩm cho biết một FIR đã được nộp đối với người vận hành nhà máy – Pawan Kumar Sharma – và chủ sở hữu cơ sở – ông Pramod Sharma. Nhà máy đã bị niêm phong ngay sau cuộc đột kích. Mười mẫu sữa lấy từ hiện trường được gửi đi phân tích nhằm xác định mức độ nguy hại và làm cơ sở cho các bước xử lý tiếp theo.

Ông Mahendra Srivastava cảnh báo sữa giả và các hóa chất được sử dụng trong quá trình sản xuất có thể gây nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, như tiểu đường, rối loạn cholesterol, bệnh tim và các bệnh lý về đường tiêu hóa. Ông nhấn mạnh đây là hành vi “đùa giỡn với sức khỏe và tính mạng của người dân”, đồng thời kêu gọi tăng cường kiểm tra, giám sát để ngăn chặn các đường dây làm giả thực phẩm quy mô lớn.

Cuộc điều tra đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ các mắt xích liên quan trong chuỗi cung ứng và phân phối sữa giả tại nhiều bang phía Bắc Ấn Độ.