Nhận tin mật rồi đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước rửa bát giả, tịch thu 6.000 lít hóa chất cùng hàng loạt bồn chứa, vỏ chai

13-11-2025 - 15:30 PM | Thị trường

Cơ quan chức năng Malaysia đã triệt phá cơ sở sản xuất nước rửa bát giả, tịch thu hơn 8.400 chai chuẩn bị tuồn ra thị trường.

Nhận tin mật rồi đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước rửa bát giả, tịch thu 6.000 lít hóa chất cùng hàng loạt bồn chứa, vỏ chai- Ảnh 1.

Bộ Thương mại Nội địa và Chi phí Sinh hoạt (KPDN Perak), Malaysia đã tiến hành một chiến dịch kiểm tra và phát hiện một nhà máy sản xuất các sản phẩm nước rửa bát mang nhãn hiệu nghi giả mạo tại Khu công nghiệp Perpaduan vào ngày 14/7.

Ông Mohamed Aznanshah Khalid, Trưởng phòng Thi hành Luật KPDN Perak, cho biết trong cuộc kiểm tra, đội ngũ của ông đã thu giữ tổng cộng 8.419 chai nước rửa bát mang nhãn hiệu giả, 6.000 lít dung dịch xà phòng trong bồn chứa, cùng 5.200 chai và hộp rỗng nghi sử dụng nhãn hiệu đăng ký nhái.

“Tất cả các sản phẩm giả đã được thu giữ để phục vụ điều tra tiếp theo. Giá trị ước tính của lô hàng lên tới 41.993 RM (tương đương gần 270 triệu đồng),” ông Mohamed Aznanshah cho biết trong một tuyên bố.

Theo ông, trong quá trình kiểm tra, đội điều tra đã phát hiện hai công nhân địa phương đang tiến hành đóng gói sản phẩm giả, chuẩn bị đưa ra thị trường. Cuộc đột kích này được thực hiện dựa trên thông tin từ người dân kết hợp với quá trình trinh sát, thu thập tình báo của đội ngũ KPDN Perak trong suốt một tuần.

Nhận tin mật rồi đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất nước rửa bát giả, tịch thu 6.000 lít hóa chất cùng hàng loạt bồn chứa, vỏ chai- Ảnh 2.

Thông tin ban đầu cho thấy nhà máy này đã hoạt động từ tháng 10 năm 2023 và có khả năng sản xuất khoảng 1.000 chai sản phẩm nhãn hiệu giả mỗi ngày. Các sản phẩm này được bán cho các cửa hàng bán lẻ tại Perak với giá 3 RM mỗi chai, tức chỉ khoảng 20 nghìn đồng.

Về mặt pháp lý, ông Mohamed Aznanshah cho biết vụ việc được điều tra theo Điều 102 (1) (c) của Luật Nhãn hiệu 2019. Theo đó, một công ty nếu bị kết án có thể bị phạt tối đa 15.000 RM (95 triệu đồng) cho mỗi sản phẩm sử dụng nhãn hiệu đăng ký sai.

Đối với cá nhân vi phạm, mức phạt có thể lên tới 10.000 RM (64 triệu đồng) cho mỗi sản phẩm hoặc bị phạt tù tối đa ba năm, hoặc cả hai hình phạt cùng lúc.

Ông nhấn mạnh rằng việc phát hiện và xử lý kịp thời các sản phẩm giả mạo không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn duy trì uy tín của các thương hiệu hợp pháp trên thị trường. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định đường dây sản xuất và phân phối sản phẩm giả, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước các sản phẩm nghi ngờ không rõ nguồn gốc.

Vụ việc này một lần nữa cho thấy mối nguy hiểm từ các mặt hàng giả mạo, đặc biệt trong các sản phẩm tiêu dùng hàng ngày như nước rửa bát hay nước giặt quần áo, khi chúng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của người sử dụng.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

