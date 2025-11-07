Nhận được tin báo, cảnh sát đột kích 1 kho hàng, tịch thu lượng lớn dầu gội giả Sunsilk, Dove, Head & Shoulders, Pantene... đang chuẩn bị tuồn ra thị trường

Ảnh minh họa

Một lượng lớn mỹ phẩm giả, bao gồm các sản phẩm mang tên các thương hiệu nổi tiếng, đã bị lực lượng chức năng thu giữ tại khu vực Bangshal, Dhaka, trong một chiến dịch truy quét do Viện Tiêu chuẩn và Kiểm định Bangladesh (BSTI) triển khai.

Theo thông cáo báo chí từ BSTI, các thùng mỹ phẩm giả mang nhãn hiệu Johnson's, Sunsilk, Dove, Head & Shoulders và Pantene đã bị tịch thu trong chiến dịch do Tòa án lưu động thực hiện. Chiến dịch nhằm vào một cơ sở sản xuất mỹ phẩm chưa đăng ký tại tầng 3 của tòa nhà số 58, Bangshal, gần Nhà thờ Hồi giáo Peyalawali.

Tổng giám đốc BSTI, ông SM Ferdous Alam, cho biết sau khi nhận được tin báo, một nhóm kiểm tra do thẩm phán hành pháp Kaniz Fatema Liza chỉ huy đã tiến hành đột kích. Ông Ferdous Alam nhấn mạnh: “Công ty này đã sản xuất trái phép các loại mỹ phẩm giả sử dụng nhãn hiệu nổi tiếng mà không có bất kỳ biện pháp kiểm soát chất lượng nào.”

Tại hiện trường, đội cơ động đã phát hiện các sản phẩm giả như Sunsilk, Dove, Pantene, dầu gội Head & Shoulders, Parachute Beliphool, Sesa, Noboratna, dầu dưỡng tóc 7 trong 1 Emami, dầu gội, dầu và phấn rôm trẻ em Johnson's, cùng thuốc dưỡng tóc Vaseline. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều chai lọ rỗng, nhãn sản phẩm giả, nguyên liệu thô kém chất lượng và các hóa chất độc hại được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Do không tìm thấy đại diện nào của cơ sở sản xuất trái phép trong cuộc đột kích, toàn bộ sản phẩm giả bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định. Chiến dịch được tiến hành với sự hỗ trợ của APBN‑11, trong đó sĩ quan thực địa BSTI Tarikul Islam Suman đảm nhận vai trò công tố viên tại Tòa án lưu động.

Ông Ferdous Alam cũng cho biết: “Trước tháng Ramadan, hoạt động giám sát thị trường đã được tăng cường không chỉ đối với các sản phẩm thực phẩm mà còn với tất cả các hàng hóa thuộc diện quản lý của BSTI.” Hoạt động này nhằm ngăn chặn hàng giả, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và đảm bảo các sản phẩm lưu thông trên thị trường đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn.

Vụ việc phản ánh thực trạng mỹ phẩm giả tại Bangladesh, nơi nhiều cơ sở sản xuất bất hợp pháp lợi dụng nhãn hiệu nổi tiếng để lừa dối người tiêu dùng. Các sản phẩm giả thường được làm từ nguyên liệu kém chất lượng, có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là các loại dầu gội, kem dưỡng và phấn rôm trẻ em.

Các chuyên gia nhấn mạnh việc giám sát chặt chẽ thị trường, truy quét các cơ sở sản xuất trái phép, cùng việc nâng cao nhận thức của người tiêu dùng là cần thiết để hạn chế rủi ro từ hàng giả. Hiện các cơ quan chức năng Bangladesh đang tiếp tục điều tra mở rộng để xác định mạng lưới phân phối và các đối tượng liên quan đến hoạt động sản xuất mỹ phẩm giả, nhằm ngăn chặn việc tái phạm và bảo đảm an toàn cho thị trường.