Loại củ là gia vị quý của thế giới Việt Nam trồng bạt ngàn: Thu về hơn 48 triệu USD kể từ đầu năm, nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới

Ảnh minh họa

Việt Nam sở hữu một cặp đôi củ gia vị được mệnh danh "mỏ vàng" dưới lòng đất là củ gừng và củ nghệ. Củ gừng là mặt hàng quen thuộc, bình dân với người Việt Nam nhưng ra nước ngoài, gừng lại rất được săn lùng, ưa chuộng và được giá. Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPSA cho biết, tính đến hết tháng 9/2025, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 17.672 tấn gừng, nghệ và các loại gia vị khác, mang về 48,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu giảm 19,1%, nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng 7,7%, cho thấy giá trị thu về từ mỗi tấn hàng cao hơn so với trước.

Synthiet Việt Nam, Expo Commodities và Phúc Lợi là 3 doanh nghiệp xuất khẩu nhóm hàng này lớn nhất của Việt Nam.Các thị trường xuất khẩu chủ lực của nhóm hàng này tiếp tục là Ấn Độ, Trung Quốc và một số quốc gia châu Âu. Sự tăng trưởng về kim ngạch bất chấp lượng xuất khẩu giảm được giới chuyên gia nhận định là kết quả của giá bán tăng do nhu cầu nhập khẩu ổn định, cùng với chất lượng sản phẩm ngày càng được cải thiện.

Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về sản xuất gừng và nghệ tại khu vực Đông Nam Á. Diện tích trồng gừng, nghệ và các loại gia vị khác ước đạt khoảng 45.000 ha, tập trung chủ yếu ở các tỉnh như Quảng Ngãi, Nghệ An, Lâm Đồng và Gia Lai. Năm 2025, sản lượng thu hoạch ước đạt khoảng 120.000 tấn gừng và 80.000 tấn nghệ, cung cấp cả cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Không chỉ là mặt hàng kinh tế, gừng và nghệ còn được đánh giá cao về công dụng sức khỏe. Gừng có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm, tăng cường miễn dịch và giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh, trong khi nghệ nổi bật với hoạt chất curcumin, có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ gan và tim mạch, đồng thời được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm chức năng và mỹ phẩm. Chính những giá trị này giúp sản phẩm Việt Nam tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường cao cấp.

Theo đánh giá từ VPSA, thị trường gừng và nghệ quốc tế đang chứng kiến mức tiêu thụ tăng tại các quốc gia châu Á và châu Âu, trong khi nguồn cung tại một số nước sản xuất lớn gặp khó khăn do biến đổi khí hậu. Đây là cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trên thị trường xuất khẩu gia vị nhờ tận dụng lợi thế về chất lượng, sản lượng ổn định và giá trị gia tăng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất khác, đồng thời cần chú trọng đảm bảo nguồn cung ổn định và chi phí logistics hợp lý để duy trì lợi thế về kim ngạch. Việc xây dựng thương hiệu và kiểm soát chất lượng sản phẩm đang trở thành yếu tố quan trọng, giúp các mặt hàng gừng, nghệ và gia vị Việt Nam tiếp cận sâu hơn với các thị trường tiềm năng.

Hiện nay nước ta đứng thứ 3 thế giới về cung cấp và chế biến gia vị sau Ấn Độ và Trung Quốc, toàn ngành gia vị Việt Nam có 14 nhà máy có trình độ công nghệ chế biến sâu. Nhìn chung, mặc dù lượng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, xu hướng tăng kim ngạch xuất khẩu cho thấy ngành gia vị Việt Nam vẫn giữ vững đà tăng trưởng về giá trị, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao uy tín thương hiệu và khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường quốc tế trong các năm tới.