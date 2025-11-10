Nhận tin mật rồi đột kích một ngôi nhà, công an triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả từ hóa chất, nghi có sự tiếp tay từ cán bộ

Giới chức Ấn Độ vừa triệt phá một cơ sở sản xuất phân bón giả hoạt động trái phép tại quận Bijnor, bang Uttar Pradesh, thu giữ hàng trăm bao phân bón được đóng gói giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Theo truyền thông địa phương, cuộc đột kích được tiến hành tại một ngôi nhà trong khu dân cư Krishnapuram, trên đường vành đai Bijnor. Đội kiểm tra do Thẩm phán Quận Sadar Ritu Chaudhary và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Ghanshyam Verma trực tiếp chỉ đạo. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 450 bao phân bón giả được đóng gói trong bao bì mang tên các công ty lớn, trong đó có loại phân bón NPK.

Hai nghi phạm chính, Mohit và Sohit, con trai của Rakesh Kumar – cư dân địa phương ở Adampur – bị cáo buộc điều hành hoạt động sản xuất và phân phối phân bón giả, cùng với sự hỗ trợ của một số đồng phạm khác.

Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Sadar Ritu Chaudhary cho biết cơ quan chức năng đã nhận được đơn khiếu nại từ người dân về việc phân bón nghi giả được đưa tới khu vực này. Ngay sau khi xác minh thông tin, một cuộc đột kích đã được triển khai, ngôi nhà bị niêm phong và các mẫu phân bón được gửi đi xét nghiệm để phục vụ điều tra.

Vụ việc đã gây chấn động toàn quận Bijnor. Chính quyền địa phương cho biết đang tiến hành điều tra toàn diện về nguồn gốc nguyên liệu, mạng lưới phân phối cũng như khả năng có sự tiếp tay của cán bộ ngành nông nghiệp.

Ông Chaudhary Digambar Singh, Chủ tịch Hội Thanh niên BKU, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng hoạt động buôn bán phân bón giả không thể diễn ra nếu không có sự bao che từ một số quan chức. Ông yêu cầu mở rộng điều tra và xử lý nghiêm những người liên quan, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò của Cán bộ Nông nghiệp Quận trong vụ việc.

“Đây không phải lần đầu tiên phân bón giả bị phát hiện. Những vụ việc tương tự đã xảy ra trước đó, nhưng hầu như không có hành động triệt để nào được thực hiện. Có vẻ như các đường dây này được dung túng,” ông Singh phát biểu.

Giới chuyên gia cảnh báo, phân bón giả gây thiệt hại kép cho nông dân – vừa làm giảm năng suất cây trồng, vừa khiến đất bạc màu, mất dinh dưỡng lâu dài. Bên cạnh thiệt hại kinh tế, vấn nạn này còn đe dọa an ninh lương thực và uy tín ngành nông nghiệp Ấn Độ.

Chính quyền bang Uttar Pradesh đã kêu gọi nông dân chỉ mua phân bón từ đại lý có giấy phép hợp pháp và báo cáo ngay các hoạt động nghi ngờ cho cơ quan chức năng, nhằm ngăn chặn tình trạng phân bón giả lan rộng.