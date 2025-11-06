Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công nghệ cao vào cuộc, công an triệt phá đường dây sản xuất buôn bán TV Xiaomi và Huawei giả quy mô 120 tỷ, tịch thu hơn 302 món đồ nhái

06-11-2025 - 18:01 PM | Thị trường

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã đột kích 5 cơ sở sản xuất, bắt giữ 28 đối tượng và thu giữ 302 TV LCD giả cùng 31.000 bộ nhãn mác thương hiệu nổi tiếng.

Công an thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất và tiêu thụ tivi giả mạo các thương hiệu lớn như Huawei Xiaomi , với tổng giá trị hàng giả lên tới hơn 35 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 120 tỷ đồng ).

Theo China News Service, chiến dịch được triển khai sau khi một công ty công nghệ nội địa nổi tiếng gửi đơn tố cáo đến Cục Công an Thành Đô hồi tháng 10/2024. Nhiều khách hàng phản ánh rằng tivi họ mua trên các nền tảng thương mại điện tử là hàng giả, mặc dù mang nhãn hiệu của công ty. Quá trình xác minh cho thấy các cửa hàng này không được ủy quyền và toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng giả mạo nhãn hiệu .

Công nghệ cao vào cuộc, công an triệt phá đường dây sản xuất buôn bán TV Xiaomi và Huawei giả quy mô 120 tỷ, tịch thu hơn 302 món đồ nhái- Ảnh 1.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội điều tra tội phạm về thực phẩm, ma túy và môi trường thuộc Cục Công an Thành Đô phối hợp với lực lượng an ninh quận Long Tuyền Nghĩa vào cuộc. Sau nhiều tháng điều tra, công an phát hiện một đường dây tội phạm có tổ chức , hoạt động khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến phân phối hàng giả trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 21/10, hơn 70 cảnh sát đã được huy động trong chiến dịch truy quét kéo dài 9 ngày tại hai tỉnh Thiểm Tây Quảng Đông . Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 28 nghi phạm , phá dỡ 5 cơ sở sản xuất và tàng trữ hàng giả , thu giữ 302 tivi LCD giả cùng 31.000 bộ nhãn mác và vật liệu đóng gói mang thương hiệu nổi tiếng .

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2022 , đối tượng cầm đầu họ Lỗ cùng các đồng phạm đã tổ chức thu mua linh kiện rời, sau đó tự lắp ráp tivi LCD giả nhãn hiệu Huawei, Xiaomi để bán qua mạng. Từ tháng 2/2023 , nhóm này còn thuê nhà làm xưởng sản xuất và phòng khách sạn để lập đội ngũ thương mại điện tử, mở tổng cộng 83 cửa hàng trực tuyến trên nhiều nền tảng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm giả trên toàn Trung Quốc.

Công nghệ cao vào cuộc, công an triệt phá đường dây sản xuất buôn bán TV Xiaomi và Huawei giả quy mô 120 tỷ, tịch thu hơn 302 món đồ nhái- Ảnh 2.

Tổng doanh thu bất hợp pháp của nhóm tội phạm được ước tính vượt quá 35 triệu nhân dân tệ . Hiện toàn bộ 28 đối tượng liên quan đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, và vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Trung Quốc cho biết vụ việc này cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các đường dây hàng giả công nghệ cao , đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua sắm các sản phẩm điện tử trực tuyến, đặc biệt là hàng mang thương hiệu lớn nhưng có giá bán bất thường.

Một trung tướng chỉ huy cuộc đột kích, tóm gọn đường dây buôn bán phân bón giả quy mô lớn, tịch thu hơn 16.000 kg hóa chất không giấy phép

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử”

Tổng giám đốc Tasco Auto Hoàng Anh Tuấn: “Bắt tay Geely để bán xe Trung Quốc là tự nhận cái khó về mình, nhưng đáng để thử” Nổi bật

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia

Đột kích "trang trại" 2.000 điện thoại ở Đà Nẵng: Chuyên "nuôi" tài khoản Zalo, Tinder ảo để phục vụ lừa đảo Campuchia Nổi bật

Lời cảnh tỉnh cho ngành sầu riêng

Lời cảnh tỉnh cho ngành sầu riêng

16:30 , 06/11/2025
Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý "xả kho" đời cũ: Giá xe giảm kịch sàn, SH 350i mất hơn 24 triệu

Honda ra mắt SH, Air Blade 2026, đại lý "xả kho" đời cũ: Giá xe giảm kịch sàn, SH 350i mất hơn 24 triệu

16:19 , 06/11/2025
Giá xăng giảm nhẹ sau lần tăng mạnh

Giá xăng giảm nhẹ sau lần tăng mạnh

15:36 , 06/11/2025
Campuchia, Nigeria cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta xuất khẩu top 1 thế giới

Campuchia, Nigeria cùng đưa sang Việt Nam hàng trăm nghìn tấn hàng quan trọng: Nước ta xuất khẩu top 1 thế giới

15:32 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên