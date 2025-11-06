Công nghệ cao vào cuộc, công an triệt phá đường dây sản xuất buôn bán TV Xiaomi và Huawei giả quy mô 120 tỷ, tịch thu hơn 302 món đồ nhái

Công an thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất và tiêu thụ tivi giả mạo các thương hiệu lớn như Huawei và Xiaomi , với tổng giá trị hàng giả lên tới hơn 35 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 120 tỷ đồng ).

Theo China News Service, chiến dịch được triển khai sau khi một công ty công nghệ nội địa nổi tiếng gửi đơn tố cáo đến Cục Công an Thành Đô hồi tháng 10/2024. Nhiều khách hàng phản ánh rằng tivi họ mua trên các nền tảng thương mại điện tử là hàng giả, mặc dù mang nhãn hiệu của công ty. Quá trình xác minh cho thấy các cửa hàng này không được ủy quyền và toàn bộ sản phẩm bán ra đều là hàng giả mạo nhãn hiệu .

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội điều tra tội phạm về thực phẩm, ma túy và môi trường thuộc Cục Công an Thành Đô phối hợp với lực lượng an ninh quận Long Tuyền Nghĩa vào cuộc. Sau nhiều tháng điều tra, công an phát hiện một đường dây tội phạm có tổ chức , hoạt động khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến phân phối hàng giả trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 21/10, hơn 70 cảnh sát đã được huy động trong chiến dịch truy quét kéo dài 9 ngày tại hai tỉnh Thiểm Tây và Quảng Đông . Kết quả, lực lượng chức năng bắt giữ 28 nghi phạm , phá dỡ 5 cơ sở sản xuất và tàng trữ hàng giả , thu giữ 302 tivi LCD giả cùng 31.000 bộ nhãn mác và vật liệu đóng gói mang thương hiệu nổi tiếng .

Điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2022 , đối tượng cầm đầu họ Lỗ cùng các đồng phạm đã tổ chức thu mua linh kiện rời, sau đó tự lắp ráp tivi LCD giả nhãn hiệu Huawei, Xiaomi để bán qua mạng. Từ tháng 2/2023 , nhóm này còn thuê nhà làm xưởng sản xuất và phòng khách sạn để lập đội ngũ thương mại điện tử, mở tổng cộng 83 cửa hàng trực tuyến trên nhiều nền tảng bán hàng, tiêu thụ sản phẩm giả trên toàn Trung Quốc.

Tổng doanh thu bất hợp pháp của nhóm tội phạm được ước tính vượt quá 35 triệu nhân dân tệ . Hiện toàn bộ 28 đối tượng liên quan đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế, và vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Giới chức Trung Quốc cho biết vụ việc này cho thấy sự phức tạp và tinh vi của các đường dây hàng giả công nghệ cao , đồng thời cảnh báo người tiêu dùng cần thận trọng khi mua sắm các sản phẩm điện tử trực tuyến, đặc biệt là hàng mang thương hiệu lớn nhưng có giá bán bất thường.