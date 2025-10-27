Đột kích 9 kho hàng, công an triệt phá đường dây buôn bán máy sấy tóc giả nhập lậu từ Trung Quốc gây tử vong, tịch thu hơn 13.000 món đồ kém chất lượng

Giới chức Thái Lan vừa mở cuộc truy quét quy mô lớn sau vụ việc đau lòng khiến một nữ sinh thiệt mạng vì sử dụng máy sấy tóc giá rẻ nhập khẩu từ Trung Quốc. Vụ việc đang làm dấy lên lo ngại sâu sắc về tình trạng tràn lan của các thiết bị điện không đạt chuẩn trên thị trường trực tuyến nước này.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, vào ngày 14/10, lực lượng chức năng đã đồng loạt đột kích 9 kho hàng tại Bangkok và các tỉnh lân cận, thu giữ 13.929 sản phẩm giả, kém chất lượng bao gồm máy sấy tóc, máy duỗi tóc, máy uốn tóc và bàn chải điện. Tổng giá trị số hàng vi phạm ước tính 10 triệu baht (tương đương hơn 8 tỷ đồng) .

Những sản phẩm này đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, được cho là nhập lậu và bán trực tuyến với giá chỉ từ 100–1.000 baht mỗi chiếc (80.000-800.000 đồng). Cảnh sát cho biết, một số sản phẩm còn gắn giả logo chứng nhận an toàn của Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Toàn bộ tang vật hiện đã bị thu giữ để phục vụ điều tra, trong khi lực lượng chức năng đang truy tìm chủ sở hữu và nhà nhập khẩu.

Cuộc truy quét được tiến hành sau cái chết thương tâm của em Jindamanee Khalaoram, nữ sinh ở tỉnh Buriram, vào ngày 11/10. Cô bé đã bị điện giật tử vong khi sử dụng chiếc máy sấy tóc do mẹ mua qua một buổi livestream trên TikTok vào tháng 1 với giá chỉ 89 baht (khoảng 72 nghìn đồng). Chiếc máy sấy giả có toàn bộ nhãn bằng tiếng Trung Quốc, không có tem chứng nhận TISI, và được xác định là thiết bị không đạt chuẩn an toàn điện.

Trung tá cảnh sát Wallop Nuchkambang, thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng, cho biết:

“Các thiết bị điện như máy sấy hoặc máy duỗi tóc cần được sản xuất bằng vật liệu bền chắc, có khả năng chống ẩm và cách điện tốt. Mọi sản phẩm hợp pháp đều phải có nhãn TISI, số chứng nhận và mã QR để người tiêu dùng kiểm tra nguồn gốc rõ ràng.”

Ông nhấn mạnh, việc nhập khẩu và kinh doanh các sản phẩm điện không đạt chuẩn có thể bị phạt tù tối đa 2 năm và phạt tiền tới 2 triệu baht.

Theo lời kể của gia đình, Jindamanee đã sử dụng chiếc máy sấy ngay sau khi tắm. Khi được bà ngoại phát hiện, cô bé vẫn còn nắm chặt thiết bị trong tay, với phần nhựa tay cầm đã bị tan chảy do chập điện. Các nhân viên cứu hộ xác nhận nạn nhân tử vong tại chỗ do điện giật.

Vụ việc đang khiến dư luận Thái Lan phẫn nộ và cảnh báo về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ các thiết bị điện giá rẻ được bán tràn lan trên mạng. Giới chức kêu gọi người tiêu dùng chỉ nên mua hàng từ các kênh chính thống, đồng thời kiểm tra kỹ nhãn TISI và mã QR để đảm bảo an toàn khi sử dụng các sản phẩm điện dân dụng.