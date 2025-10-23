Theo dõi 2 xe tải chạy xuyên biên giới, công an triệt phá đường dây buôn bán hàng hiệu Nike, Adidas và Gucci giả, tịch thu hơn 18.000 sản phẩm trị giá 33 tỷ đồng

SCMP đưa tin, Cơ quan Hải quan và Thuế Hồng Kông (TQ) vừa tịch thu 18.000 đôi giày thể thao và giày hàng hiệu giả, mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuitton và Gucci, với tổng trị giá ước tính 10 triệu đô la Hồng Kông (tương đương 33,8 tỷ đồng).

Theo nhà chức trách, số hàng giả này được sản xuất tinh vi, có chất lượng cao và gần như không thể phân biệt với hàng thật bằng mắt thường. Lô hàng được cho là chuẩn bị xuất sang các thị trường nước ngoài, nhằm tận dụng nhu cầu gia tăng trong các sự kiện toàn cầu như triển lãm giày thể thao và các lễ hội thời trang.

Thanh tra Yeung Tit-fung , thuộc bộ phận điều tra xuyên quốc gia về sở hữu trí tuệ của Cục Hải quan và Thuế, cho biết các sự kiện lớn như triển lãm sneaker quốc tế đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đường dây buôn bán hàng giả.

“Tại những sự kiện này, nhiều nhà sưu tập và người đam mê giày thể thao sẽ trao đổi hàng ngay tại chỗ, khiến nhu cầu về giày giả chất lượng cao tăng mạnh,” ông Yeung nói.

Từ ngày 6 đến 17/10, lực lượng hải quan đã tiến hành 9 vụ truy quét , thu giữ tổng cộng 18.000 mặt hàng, gồm giày dép và phụ kiện thời trang cao cấp.

Theo ông Yeung, các sản phẩm bị thu giữ rất khó phân biệt với hàng thật, đặc biệt có nhiều mẫu phiên bản giới hạn hoặc mới phát hành chưa đầy hai tuần, cho thấy các đối tượng buôn lậu nắm bắt rất nhanh xu hướng tiêu dùng toàn cầu.

Hai tài xế xe tải xuyên biên giới, 59 và 65 tuổi , đã bị bắt trong hai vụ án riêng biệt, khi bị phát hiện vận chuyển lô hàng giả qua Cầu Hồng Kông – Chu Hải – Ma Cao.

Cơ quan chức năng cho biết, bước đầu điều tra cho thấy toàn bộ số hàng bị thu giữ đều nhằm mục đích xuất khẩu, chủ yếu sang châu Âu và châu Mỹ, chứ không tiêu thụ trong nội địa .

Ông Yeung nhấn mạnh rằng, xu hướng mua bán và sưu tập giày thể thao hàng hiệu ngày càng phát triển trên toàn cầu đã khiến các tổ chức tội phạm mở rộng hoạt động sản xuất hàng giả tinh vi hơn, gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp chính hãng và làm méo mó thị trường tiêu dùng.

Hiện Hải quan Hồng Kông đang tiếp tục điều tra để xác định nguồn gốc sản xuất và mạng lưới phân phối quốc tế đứng sau lô hàng giả này, đồng thời tăng cường phối hợp với các hãng thời trang toàn cầu trong công tác ngăn chặn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.