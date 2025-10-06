Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng

06-10-2025 - 19:10 PM | Thị trường

Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng

Cơ quan chức năng đã bắt giữ bốn đối tượng và thu giữ sản phẩm thiết bị sản xuất bơ giả có giá trị hàng tỷ đồng.

Trước thềm lễ hội Diwali tại Ấn Độ, cảnh sát thành phố Surat đã triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối bơ giả quy mô lớn, bắt giữ bốn đối tượng và thu giữ gần 9.919 kg bơ ghee giả, với tổng trị giá khoảng 53 lakh rupee, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tổng giá trị các sản phẩm và thiết bị bị tịch thu trong chiến dịch này ước tính lên tới 1,20 crore rupee (3,56 tỷ đồng)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Jayesh Maisuriya (38 tuổi), Ankit Panchiwala (36 tuổi), Sumit Maisuriya (35 tuổi) và Dinesh Gehlot (32 tuổi). Họ bị cáo buộc điều hành ba cơ sở tại khu vực Amroli, sử dụng dầu thực vật và hóa chất để tạo ra sản phẩm có kết cấu, màu sắc và mùi hương gần giống bơ ghee nguyên chất.

Số bơ ghee giả này sau đó được bán tại các cửa hàng tạp hóa ở khu ổ chuột với mức giá thấp hơn nhiều so với hàng thật. Các nhà sản xuất bán ra dưới 500 rupee/kg (148 nghìn đồng), trong khi nhà bán lẻ bán khoảng 675 rupee/kg (200 nghìn đồng)

Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng- Ảnh 1.

Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng- Ảnh 2.

Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng- Ảnh 3.

Chiến dịch truy quét do Thanh tra cảnh sát AS Sonara chỉ đạo, dưới sự giám sát của Phó cảnh sát trưởng Rajdeepsinh Nakum, đã tiến hành đồng loạt tại 3 địa điểm.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã điều hành đường dây này suốt hai năm, cung cấp bơ ghee giả cho các cửa hàng địa phương, đặc biệt ở những khu vực có thu nhập thấp.

Trước đó, vào tháng 8, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDCA) bang Gujarat đã thu giữ hơn 12 tấn ghee nghi vấn, trị giá 81 lakh rupee, trong các cuộc đột kích tại nhiều quận. Chiến dịch này được phát động nhằm vào những công ty sữa bị nghi sử dụng dầu cọ và chất béo thực vật giá rẻ để pha trộn ghee.

Trong số này, vụ thu giữ lớn nhất cũng diễn ra tại Surat, với 10 tấn ghee trị giá 65 lakh rupee bị tịch thu sau khi ba mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tại một trang trại sữa khác, 11 tấn ghee trị giá 10 lakh rupee đã bị tiêu hủy khi toàn bộ mẫu thử đều không đạt yêu cầu. Ngoài ra, một lô hàng khác gồm 448 kg ghee trị giá 2,75 lakh rupee cũng bị phát hiện vi phạm.

Vụ việc lần này tiếp tục cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của tình trạng sản xuất ghee giả tại bang Gujarat. Giới chức cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng, nhất là trong dịp lễ hội Diwali, khi nhu cầu đối với các sản phẩm sữa, trong đó có bơ ghee, tăng cao.

Chính quyền cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy quét triệt để các đường dây sản xuất thực phẩm giả, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội.

Đột kích 5 căn nhà, công an tóm gọn đường dây sản xuất siro ho giả quy mô 16 tỷ đồng, tịch thu hơn 170.000 sản phẩm không giấy phép


Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Buồn của quốc gia sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới: Giá tăng vọt dù sản lượng và nhập khẩu cao kỷ lục, mua từ Việt Nam tăng gần 26.000%

Buồn của quốc gia sản xuất gạo lớn thứ 3 thế giới: Giá tăng vọt dù sản lượng và nhập khẩu cao kỷ lục, mua từ Việt Nam tăng gần 26.000% Nổi bật

Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ, một ông trùm nông sản lập tức giảm thuế để ‘chào hàng’, đặt mục tiêu xuất khẩu 7 tỷ USD

Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ, một ông trùm nông sản lập tức giảm thuế để ‘chào hàng’, đặt mục tiêu xuất khẩu 7 tỷ USD Nổi bật

Wuling ra mắt xe điện mini mới ngang cỡ Mini EV: Một lần sạc đi 220 km, trang bị hiện đại tham vọng chinh phục giới trẻ

Wuling ra mắt xe điện mini mới ngang cỡ Mini EV: Một lần sạc đi 220 km, trang bị hiện đại tham vọng chinh phục giới trẻ

18:35 , 06/10/2025
Mẫu pin sạc dự phòng đang bị thu hồi tại Việt Nam

Mẫu pin sạc dự phòng đang bị thu hồi tại Việt Nam

18:35 , 06/10/2025
Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

Giá sầu riêng hôm nay 6-10: Tăng mạnh trên diện rộng, cung không đủ cầu

15:19 , 06/10/2025
Góc khuất của 'đế chế' Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm khác?

Góc khuất của 'đế chế' Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu vi phạm khác?

15:17 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên