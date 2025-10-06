Đột kích 3 kho hàng, công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả từ hóa chất, tịch thu gần 10 tấn sản phẩm kém chất lượng

Trước thềm lễ hội Diwali tại Ấn Độ, cảnh sát thành phố Surat đã triệt phá một đường dây sản xuất và phân phối bơ giả quy mô lớn, bắt giữ bốn đối tượng và thu giữ gần 9.919 kg bơ ghee giả, với tổng trị giá khoảng 53 lakh rupee, tương đương 1,5 tỷ đồng.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, tổng giá trị các sản phẩm và thiết bị bị tịch thu trong chiến dịch này ước tính lên tới 1,20 crore rupee (3,56 tỷ đồng)

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Jayesh Maisuriya (38 tuổi), Ankit Panchiwala (36 tuổi), Sumit Maisuriya (35 tuổi) và Dinesh Gehlot (32 tuổi). Họ bị cáo buộc điều hành ba cơ sở tại khu vực Amroli, sử dụng dầu thực vật và hóa chất để tạo ra sản phẩm có kết cấu, màu sắc và mùi hương gần giống bơ ghee nguyên chất.

Số bơ ghee giả này sau đó được bán tại các cửa hàng tạp hóa ở khu ổ chuột với mức giá thấp hơn nhiều so với hàng thật. Các nhà sản xuất bán ra dưới 500 rupee/kg (148 nghìn đồng), trong khi nhà bán lẻ bán khoảng 675 rupee/kg (200 nghìn đồng)

Chiến dịch truy quét do Thanh tra cảnh sát AS Sonara chỉ đạo, dưới sự giám sát của Phó cảnh sát trưởng Rajdeepsinh Nakum, đã tiến hành đồng loạt tại 3 địa điểm.

Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng đã điều hành đường dây này suốt hai năm, cung cấp bơ ghee giả cho các cửa hàng địa phương, đặc biệt ở những khu vực có thu nhập thấp.

Trước đó, vào tháng 8, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDCA) bang Gujarat đã thu giữ hơn 12 tấn ghee nghi vấn, trị giá 81 lakh rupee, trong các cuộc đột kích tại nhiều quận. Chiến dịch này được phát động nhằm vào những công ty sữa bị nghi sử dụng dầu cọ và chất béo thực vật giá rẻ để pha trộn ghee.

Trong số này, vụ thu giữ lớn nhất cũng diễn ra tại Surat, với 10 tấn ghee trị giá 65 lakh rupee bị tịch thu sau khi ba mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Tại một trang trại sữa khác, 11 tấn ghee trị giá 10 lakh rupee đã bị tiêu hủy khi toàn bộ mẫu thử đều không đạt yêu cầu. Ngoài ra, một lô hàng khác gồm 448 kg ghee trị giá 2,75 lakh rupee cũng bị phát hiện vi phạm.

Vụ việc lần này tiếp tục cho thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng của tình trạng sản xuất ghee giả tại bang Gujarat. Giới chức cảnh báo người tiêu dùng cần đặc biệt thận trọng, nhất là trong dịp lễ hội Diwali, khi nhu cầu đối với các sản phẩm sữa, trong đó có bơ ghee, tăng cao.

Chính quyền cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy quét triệt để các đường dây sản xuất thực phẩm giả, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong mùa lễ hội.



