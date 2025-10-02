Đột kích 5 căn nhà, công an tóm gọn đường dây sản xuất siro ho giả quy mô 16 tỷ đồng, tịch thu hơn 170.000 sản phẩm không giấy phép

Một chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây sản xuất và phân phối siro ho giả tại Bangkok và tỉnh Pathum Thani vừa được cảnh sát Thái Lan và Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) phối hợp triển khai. Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 170.000 chai siro ho giả, cùng nguyên liệu, thiết bị sản xuất và nhiều tang vật khác, với tổng giá trị ước tính hơn 20 triệu baht, tương đương khoảng 16,3 tỷ đồng.

Chiến dịch được dẫn đầu bởi Trung tá Cảnh sát Peera Phanthuwong, Trưởng phòng Điều tra 4, Cục Cảnh sát Bảo vệ Người tiêu dùng. Mục tiêu là triệt phá mạng lưới sản xuất siro ho giả vốn đang bị thanh thiếu niên lạm dụng để pha chế cùng nước kratom và thuốc kháng histamine tạo nên hỗn hợp gây nghiện được gọi là “4x100”. Đây được coi là con đường dẫn đến việc sử dụng các chất cấm nguy hiểm hơn.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện nhóm đối tượng đã nhiều lần thay đổi địa điểm sản xuất và lưu trữ nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Sau khi thu thập chứng cứ, lực lượng chức năng đã xin lệnh tòa để bắt giữ một phụ nữ 34 tuổi, bị cáo buộc sản xuất thuốc giả và sản xuất thuốc kê đơn không phép.

Trong đợt truy quét, cảnh sát đã khám xét năm địa điểm then chốt:

Tại một nhà kho ở huyện Lad Lum Kaeo, tỉnh Pathum Thani, lực lượng chức năng thu giữ 36.400 chai siro ho nhãn hiệu giả “Datissin”, 3.200 chai chứa siro chưa dán nhãn, hơn 123.000 chai nhựa rỗng, cùng nhiều nhãn mác và thiết bị sản xuất.

Một cơ sở khác tại Lad Lum Kaeo chứa 16 loại hóa chất, 375 kg đường trắng, năm nồi nấu, hai bồn chứa dung tích 2.000 lít, 11 bình gas lớn, cùng nhiều máy móc đóng gói, dán nhãn và thiết bị phụ trợ.

Một căn nhà tại Soi Kamnan Maen 12, quận Chom Thong, Bangkok, nơi phát hiện thêm 5.750 chai siro giả đã hoàn thiện.

Các phòng ở khu vực đường Rama 2, Bangkok, nơi thu giữ sổ sách tài khoản ngân hàng, điện thoại, hộ chiếu, máy đếm tiền và sổ ghi chép giao dịch.

Một nhà kho tại huyện Lam Luk Ka, Pathum Thani, nơi cất giấu hơn 100 bồn chứa, máy chiết rót, máy đóng nắp và hàng trăm vật dụng sản xuất khác.

Tổng cộng, hơn 170.000 chai siro ho giả bị thu giữ, trong đó có hơn 40.000 chai mang nhãn hiệu “Datissin” và 120.000 chai rỗng đang chờ đóng gói. Ước tính, các cơ sở này sản xuất khoảng 30.000 chai mỗi ngày, trị giá gần 1,5 triệu baht/ngày (1,2 tỷ đồng), và đã hoạt động trong ít nhất hai tháng trước khi bị triệt phá.

Cảnh sát cho biết thủ đoạn của nhóm này rất tinh vi, thường xuyên phân tán hoạt động sản xuất, đóng gói và phân phối ra nhiều địa điểm khác nhau. Đây là đường dây từng nhiều lần bị triệt phá từ năm 2014 đến 2015, song vẫn tái diễn bất chấp nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng buôn bán thuốc giả tại Thái Lan, đe dọa an toàn người tiêu dùng và gây ra hệ lụy xã hội nặng nề. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan còn lại.