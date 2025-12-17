Cuộc đua mở đại lý của các hãng xe Trung Quốc ở Việt Nam

Trong vòng chưa đầy hai năm trở lại đây, thị trường ô tô Việt Nam chứng kiến làn sóng mở rộng mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc. Thay vì tiếp cận thăm dò như giai đoạn trước, nhiều hãng đang lựa chọn chiến lược đầu tư bài bản vào mạng lưới phân phối, coi đây là nền tảng để xây dựng chỗ đứng lâu dài, tạo nên một cuộc đua mở đại lý có quy mô chưa từng có.

Theo thống kê cập nhật trên trang web của các hãng, Geely hiện là thương hiệu ô tô Trung Quốc có số lượng showroom nhiều nhất tại Việt Nam với 47 điểm đại lý 3S trên toàn quốc. Trong khi đó, MG – thương hiệu đã có mặt tại Việt Nam lâu năm – hiện duy trì khoảng 41 đại lý cho thấy sự ổn định trong chiến lược mở rộng của hãng.

Omoda & Jaecoo, hai thương hiệu thuộc Tập đoàn Chery, cũng đang sở hữu khoảng 40 showroom sau hơn một năm gia nhập thị trường. Các showroom của Omoda & Jaecoo được xây dựng theo mô hình tích hợp, vừa đóng vai trò điểm bán, vừa đảm nhiệm chức năng dịch vụ hậu mãi.

Thương hiệu ô tô điện số 1 Trung Quốc, BYD, được cho là đã mở khoảng 36 showroom. Lynk & Co, cũng đã xây dựng được 26 showroom, dựa trên nền tảng hệ sinh thái của Tập đoàn Tasco.

Ở nhóm còn lại, GWM Haval và GAC cùng có 14 showroom, trong khi Dongfeng và Wuling lần lượt đạt 12 và 11 showroom. So với nhóm dẫn đầu, số lượng điểm bán của các thương hiệu này vẫn ở mức khiêm tốn, phản ánh chiến lược triển khai thận trọng hơn hoặc đang trong quá trình hoàn thiện mạng lưới.

Việc các hãng xe Trung Quốc chú trọng mở showroom cho thấy nỗ lực gia tăng mức độ tiếp cận người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường Việt Nam ngày càng cạnh tranh. Showroom không chỉ đóng vai trò bán hàng mà còn là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin về dịch vụ, bảo hành và khả năng vận hành lâu dài – những vấn đề từng được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm khi nhắc tới xe Trung Quốc.

Bên cạnh cuộc đua mở rộng đại lý, số liệu doanh số được thống kê trong 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy bức tranh khá đa dạng giữa các thương hiệu. MG hiện ghi nhận hơn 7.000 xe bán ra, BYD đạt gần 3.000 xe, trong khi Omoda & Jaecoo đạt hơn 1.600 xe. Các thương hiệu còn lại như Geely, Lynk & Co, Wuling hay GAC có doanh số ở mức vài trăm xe. Còn Haval đạt 79 xe và Dongfeng chỉ bán được 5 xe.

Thực tế này cho thấy quá trình xây dựng thị phần của các hãng xe Trung Quốc tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu, cần thêm thời gian để chuyển hóa độ phủ showroom thành kết quả bán hàng ổn định. Trong bối cảnh đó, mở rộng hệ thống phân phối được xem là bước chuẩn bị cần thiết, song chưa phải yếu tố quyết định duy nhất.

Về dài hạn, khi mạng lưới showroom dần hoàn thiện, bài toán của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam sẽ dịch chuyển sang các yếu tố như danh mục sản phẩm, giá bán, dịch vụ hậu mãi và khả năng thích nghi với thị hiếu người tiêu dùng địa phương. Cuộc mở rộng hiện nay vì thế có thể được nhìn nhận như giai đoạn đặt nền móng cho chặng đường tiếp theo của các hãng trên thị trường Việt Nam.