Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này - chiếm 90% thị phần toàn cầu, Trung Quốc cực ưa chuộng

16-12-2025 - 11:11 AM | Thị trường

Mặt hàng này của Việt Nam chiếm hơn 90% thị phần xuất khẩu toàn cầu trong 2 thập kỷ.

Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này - chiếm 90% thị phần toàn cầu, Trung Quốc cực ưa chuộng- Ảnh 1.

Tính đến hết tháng 11/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã vượt mốc 2 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 11, xuất khẩu cá tra đạt 195 triệu USD, tiếp tục tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng phục hồi ổn định của ngành trong những tháng cuối năm.

Sau mức tăng mạnh trong tháng 10, thị trường Trung Quốc tiếp tục giữ được đà tăng ổn định trong tháng 11. Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường này đạt gần 59 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là thị trường đóng góp lớn nhất trong tháng, tiếp tục giữ vai trò dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu cá tra.

Xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 11 đạt 20 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ. Mức giảm này do tác động từ chính sách thuế đối ứng 20%, khiến sản phẩm cá tra Việt Nam giảm sức cạnh tranh về giá tại thị trường Mỹ. Xu hướng giảm bắt đầu từ tháng 8 và chưa có dấu hiệu đảo chiều trong tháng 11.

Xuất khẩu cá tra sang khối các quốc gia trong Liên minh châu Âu (EU) tháng 11 đạt 12 triệu USD, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước. Đà giảm của EU chủ yếu đến từ hai thị trường lớn là Hà Lan (giảm 18%) và Đức (giảm 20%). Dù vậy, một số thị trường EU khác ghi nhận tín hiệu tăng trưởng nhẹ, thể hiện tiềm năng phát triển trong nội khối của sản phẩm cá tra Việt Nam.

Trong khối thị trường CPTPP, thị trường Anh đạt 5 triệu USD, giảm nhẹ 4% so với năm ngoái. Mức giảm thấp hơn so với hai tháng trước đó, được xem là tín hiệu hồi phục bước đầu sau giai đoạn giảm sâu. Mexico tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch tăng mạnh lên 8 triệu USD, tương đương mức tăng 50%. Bên cạnh đó, Nhật Bản và Malaysia vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định với mức tăng nhẹ 2%, thể hiện xu hướng tích cực về nhu cầu và khả năng mở rộng xuất khẩu tại các thị trường này.

Cả thế giới tranh nuôi nhưng chỉ Việt Nam tạo nên ngành công nghiệp tỷ đô từ 'mỏ vàng' này - chiếm 90% thị phần toàn cầu, Trung Quốc cực ưa chuộng- Ảnh 2.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Brazil đạt 15 triệu USD trong tháng 11, tăng 13% so với cùng kỳ. Trong 11 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Thái Lan tăng 24%, Ai Cập tăng 33% và Nga tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù đạt tốc độ tăng trưởng cao, tỷ trọng của các thị trường này trong cơ cấu xuất khẩu cá tra vẫn còn tương đối nhỏ. Do đó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường thâm nhập và mở rộng phân khúc sản phẩm cá tra tại những thị trường giàu tiềm năng này.

Tính từ tháng 1 đến hết tháng 11/2025, kim ngạch xuất khẩu phi lê cá tra mã HS0304 đạt hơn 1,6 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp tục là nhóm sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu. Nhóm cá tra đông lạnh, khô, nguyên con, bong bóng cá (mã HS03, trừ HS0304) đạt gần 348 triệu USD, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, cá tra chế biến mã HS16 đạt 48 triệu USD, tăng 13% so với năm 2024.

Số liệu kim ngạch xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc cho thấy tín hiệu tăng trưởng tích cực, tuy nhiên việc Mỹ và EU giảm sâu khiến tỷ trọng của thị trường Trung Quốc tăng lên mức 30% trong cơ cấu xuất khẩu cá tra. Trong khi đó, Brazil và nhiều thị trường thuộc khối CPTPP ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhưng vẫn còn dư địa để phát triển.

Bước sang năm 2026, mức thuế đối ứng 20% tại thị trường Mỹ được dự báo sẽ tiếp tục gây tác động bất lợi, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm cá tra Việt Nam tại thị trường này.

Hàng chục nghìn tấn hàng của Việt Nam được Nga đổ tiền mua với giá cực đắt: thuế nhập khẩu 0%, sản lượng hơn 1 triệu tấn/năm

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ mất 17 tháng, ông Phạm Nhật Vượng dựng xong công trình 300 triệu USD ở Indonesia - Bộ trưởng nước bạn cũng phải thán phục

Chỉ mất 17 tháng, ông Phạm Nhật Vượng dựng xong công trình 300 triệu USD ở Indonesia - Bộ trưởng nước bạn cũng phải thán phục Nổi bật

Viettel bán pháo hoa Tết ở đâu, giá thế nào?

Viettel bán pháo hoa Tết ở đâu, giá thế nào? Nổi bật

Giá bạc đồng loạt phục hồi

Giá bạc đồng loạt phục hồi

10:52 , 16/12/2025
Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

10:29 , 16/12/2025
Giá cà phê hôm nay 16-12: Thủng mốc quan trọng, Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 16-12: Thủng mốc quan trọng, Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt

09:25 , 16/12/2025
Việt Nam xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

Việt Nam xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

07:36 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên