Giá bạc đồng loạt phục hồi

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng, niêm yết ở mức 2.393.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.467.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng mạnh 64.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 81.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 62.976.000 đồng/thỏi (mua vào) và 64.886.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:20 ngày 16/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 63,8 USD một ounce.

Giá bạc đã vượt mốc 63 đô la mỗi ounce vào thứ Hai (15/12), chuẩn bị đạt mức cao kỷ lục mới và tăng khoảng 120% kể từ đầu năm. Đà tăng này được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thắt chặt, nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và việc kim loại này được đưa vào danh sách khoáng sản thiết yếu của Mỹ.

Nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đến từ các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu. Thêm vào đó, dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF và hoạt động mua vào của nhà đầu tư cá nhân đã hỗ trợ, củng cố kỳ vọng về sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường vào năm tới.

Ngoài ra, xu hướng suy yếu của đồng USD sau quyết định của Fed, với chỉ số USD lùi về dưới mốc 100 điểm cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của bạc. Theo giới phân tích, giá bạc sẽ tiếp tục biến động theo các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là việc làm và lạm phát, những yếu tố có thể định hình kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed và qua đó chi phối xu hướng thị trường.