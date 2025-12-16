Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc đồng loạt phục hồi

16-12-2025 - 10:52 AM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới lấy lại đà tăng.

Giá bạc đồng loạt phục hồi- Ảnh 1.

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tăng, niêm yết ở mức 2.393.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.467.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội, tăng mạnh 64.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 81.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 62.976.000 đồng/thỏi (mua vào) và 64.886.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:20 ngày 16/12.

Trên thị trường thế giới, giá bạc tăng lên 63,8 USD một ounce.

Giá bạc đồng loạt phục hồi- Ảnh 2.

Giá bạc đã vượt mốc 63 đô la mỗi ounce vào thứ Hai (15/12), chuẩn bị đạt mức cao kỷ lục mới và tăng khoảng 120% kể từ đầu năm. Đà tăng này được hỗ trợ bởi lượng hàng tồn kho thắt chặt, nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ và việc kim loại này được đưa vào danh sách khoáng sản thiết yếu của Mỹ.

Nhu cầu đặc biệt mạnh mẽ đến từ các lĩnh vực năng lượng mặt trời, xe điện và trung tâm dữ liệu. Thêm vào đó, dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF và hoạt động mua vào của nhà đầu tư cá nhân đã hỗ trợ, củng cố kỳ vọng về sự thiếu hụt nguồn cung trên thị trường vào năm tới.

Ngoài ra, xu hướng suy yếu của đồng USD sau quyết định của Fed, với chỉ số USD lùi về dưới mốc 100 điểm cũng góp phần gia tăng sức hấp dẫn của bạc. Theo giới phân tích, giá bạc sẽ tiếp tục biến động theo các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, đặc biệt là việc làm và lạm phát, những yếu tố có thể định hình kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed và qua đó chi phối xu hướng thị trường.

Giá bạc ổn định ở mức hơn 64 triệu đồng/kg

Khánh Vy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ mất 17 tháng, ông Phạm Nhật Vượng dựng xong công trình 300 triệu USD ở Indonesia - Bộ trưởng nước bạn cũng phải thán phục

Chỉ mất 17 tháng, ông Phạm Nhật Vượng dựng xong công trình 300 triệu USD ở Indonesia - Bộ trưởng nước bạn cũng phải thán phục Nổi bật

Viettel bán pháo hoa Tết ở đâu, giá thế nào?

Viettel bán pháo hoa Tết ở đâu, giá thế nào? Nổi bật

Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

Bỏ thuế tiêu thụ đặc biệt, giá máy lạnh tiếp tục giảm sâu?

10:29 , 16/12/2025
Giá cà phê hôm nay 16-12: Thủng mốc quan trọng, Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt

Giá cà phê hôm nay 16-12: Thủng mốc quan trọng, Đức chi hơn 1 tỉ USD nhập cà phê Việt

09:25 , 16/12/2025
Việt Nam xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

Việt Nam xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo

07:36 , 16/12/2025
Đây là lý do tôi sẽ bỏ qua iPhone, Samsung Galaxy vào năm 2026 để 'đánh cược' vào những chiếc điện thoại Trung Quốc này

Đây là lý do tôi sẽ bỏ qua iPhone, Samsung Galaxy vào năm 2026 để 'đánh cược' vào những chiếc điện thoại Trung Quốc này

07:07 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên