‘Đốt’ cái vèo 19,5 tỷ USD, hãng xe Mỹ cay đắng thừa nhận sai lầm với giấc mơ xe điện - Thế giới có đang nợ Toyota 1 lời xin lỗi?

Ford Motor hôm thứ 15/12 tuyên bố sẽ ghi nhận giá trị tài sản giảm đến 19,5 tỷ đô la và ngừng sản xuất một số mẫu xe điện. Đây là ví dụ rõ ràng nhất cho thấy ngành công nghiệp ô tô đang dần rút lui khỏi các mẫu xe chạy bằng pin để đáp ứng các chính sách của chính quyền ông Trump và nhu cầu xe điện suy yếu.

Công ty có trụ sở tại Dearborn, Michigan cho biết sẽ thay thế mẫu F-150 Lightning chạy hoàn toàn bằng điện bằng một mẫu xe điện tầm xa mới sử dụng động cơ xăng để sạc pin. Công ty cũng sẽ loại bỏ mẫu xe tải điện thế hệ tiếp theo, có tên mã là T3, cũng như các mẫu xe tải thương mại điện đã được lên kế hoạch.

"Khi thị trường thực sự thay đổi trong vài tháng qua, đó chính là động lực thúc đẩy chúng tôi đưa ra quyết định này," Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley, nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn.

Ford cho biết sẽ tập trung mạnh vào các mẫu xe chạy xăng và hybrid. Công ty dự kiến tỷ lệ xe hybrid, xe điện tầm xa và xe điện thuần túy trên toàn cầu sẽ đạt 50% vào năm 2030, tăng từ mức 17% hiện nay.

Hãng sẽ phân bổ khoản lỗ này, chủ yếu trong quý IV và tiếp tục kéo dài đến năm sau và sang năm 2027, công ty cho biết. Khoảng 8,5 tỷ đô la liên quan đến việc hủy bỏ các mẫu xe điện đã được lên kế hoạch. Khoảng 6 tỷ đô la liên quan đến việc giải thể liên doanh sản xuất pin với SK On của Hàn Quốc, và 5 tỷ đô la cho những gì Ford gọi là "chi phí liên quan".

Hãng sản xuất ô tô này cũng nâng dự báo lợi nhuận điều chỉnh trước lãi và thuế (EBIT) năm 2025 lên khoảng 7 tỷ đô la, tăng từ mức dự báo trước đó là 6 tỷ đến 6,5 tỷ đô la.

Mẫu bán tải F-150 Lightning từng nhận 200.000 đơn đặt hàng khi mở bán nhưng hiện có doanh số không như kỳ vọng.

Cổ phiếu Ford tăng khoảng 1% trong giao dịch sau giờ thị trường.

Sự thay đổi của Ford phản ánh phản ứng của ngành công nghiệp ô tô trước sự sụt giảm nhu cầu đối với các mẫu xe chạy bằng pin, sau khi các hãng xe đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la vào xe điện vào đầu thập kỷ này. Triển vọng của xe điện đã giảm đáng kể trong năm nay do các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm hỗ trợ liên bang cho xe điện và nới lỏng các quy định về khí thải. Điều này có thể khuyến khích các nhà sản xuất ô tô bán nhiều xe chạy bằng xăng hơn.

Doanh số bán xe điện tại Mỹ đã giảm khoảng 40% trong tháng 11, sau khi khoản tín dụng thuế tiêu dùng 7.500 đô la hết hạn vào ngày 30/9. Khoản tín dụng này đã được áp dụng hơn 15 năm để thúc đẩy nhu cầu. Chính quyền ông Donald Trump cũng đã đưa vào dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ được thông qua vào tháng 7 việc đóng băng các khoản phạt mà các nhà sản xuất ô tô phải trả vì vi phạm các quy định về tiết kiệm nhiên liệu.

Chiếc F-150 Lightning được sản xuất hàng loạt từ năm 2022 với nhiều sự chú ý. Ford đã tăng sản lượng của mẫu xe này để đáp ứng lượng đơn đặt hàng lên tới 200.000 chiếc, nhưng doanh số bán hàng không theo kịp. Công ty đã bán được 25.583 chiếc Lightning tính đến tháng 11 năm nay, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mẫu xe kế nhiệm của F-150 Lightning, chiếc bán tải T3, lẽ ra được sản xuất hoàn toàn mới tại một khu phức hợp ở Tennessee và là một phần cốt lõi trong dòng xe điện thế hệ thứ hai của Ford. Tuy nhiên, Ford hiện đang thay thế việc sản xuất xe bán tải điện này bằng các mẫu xe bán tải chạy xăng mới, bắt đầu từ năm 2029 tại nhà máy ở Tennessee.

Một tấm biển quảng cáo mẫu xe điện Mustang Mach-E tại Mỹ.

Ford đã chính thức khai tử toàn bộ dòng xe điện thế hệ thứ hai của mình với thông báo hôm 15/12. Đối với dòng xe điện tương lai, công ty đang chuyển trọng tâm sang các mẫu xe điện giá cả phải chăng hơn, được thiết kế bởi một nhóm nghiên cứu bí mật ở California. Ford dự định định giá mẫu xe đầu tiên từ nhóm này ở mức khoảng 30.000 đô la và bắt đầu bán hàng vào năm 2027. Ford đang sản xuất chiếc xe bán tải điện cỡ trung này tại nhà máy ở Louisville, Kentucky.

"Thay vì chi thêm hàng tỷ đô la cho các mẫu xe điện cỡ lớn mà hiện không còn khả năng sinh lời, chúng tôi đang phân bổ số tiền đó vào các lĩnh vực có lợi nhuận cao hơn," Andrew Frick, người đứng đầu bộ phận vận hành xe điện và xăng của Ford, cho biết. Đầu năm nay, Ford cho biết họ dự kiến sẽ lỗ khoảng 5 tỷ đô la trong mảng kinh doanh xe điện năm nay, tương đương với mức lỗ năm 2024.

Sự sụt giảm gần đây trong doanh số bán xe điện tại Mỹ khiến các nhà sản xuất ô tô đã vội vàng đưa các mẫu xe điện ra thị trường phải cạnh tranh gay gắt hơn trên một thị trường khách hàng ngày càng thu hẹp. Giống với Ford, nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống đang chuyển hướng trở lại các mẫu xe chạy xăng và hybrid, đồng thời thu hẹp các sản phẩm xe điện để bù đắp những khoản lỗ trong lĩnh vực này.

Điều đó có thể tạo cơ hội cho các nhà sản xuất xe điện thuần túy như Tesla và Rivian giành thị phần, mặc dù với quy mô nhỏ hơn, các nhà phân tích cho biết.

General Motors đã ghi nhận khoản lỗ 1,6 tỷ đô la vào tháng 10 khi điều chỉnh kế hoạch xây dựng nhà máy xe điện và cảnh báo rằng họ có thể sẽ ghi nhận thêm các khoản lỗ trong tương lai. Stellantis cũng đã rút lại một số kế hoạch về xe điện, hủy bỏ dự án xe bán tải RAM chạy điện và tập trung vào xe hybrid.

Ngày càng nhiều nhà sản xuất ô tô truyền thống chuyển sang xe hybrid theo bước Toyota Motor. Trước đó, nhà sản xuất Nhật Bản nhận nhiều chỉ trích vì không mạnh tay đầu tư vào xe điện, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của xe hybrid.

Năm ngoái, Ford đã hủy bỏ dự án SUV điện ba hàng ghế, một động thái mà hãng cho biết vào thời điểm đó sẽ khiến hãng thiệt hại tới 1,9 tỷ đô la. Hãng sản xuất Mỹ cho biết họ hiện kỳ vọng sẽ có lãi từ mảng kinh doanh xe điện vào năm 2029.

Các cơ sở sản xuất xe điện và ba nhà máy sản xuất pin của Ford ở miền Nam đã bị gián đoạn vào tuần trước khi đối tác liên doanh SK On tuyên bố chấm dứt hợp tác với Ford. Hãng sản xuất ô tô này xác nhận rằng, như một phần của thỏa thuận chia tách, một công ty con của Ford sẽ độc lập sở hữu và vận hành các nhà máy sản xuất pin ở Kentucky, và SK On sẽ sở hữu và vận hành một nhà máy sản xuất pin ở Tennessee.

Ford cho biết họ sẽ sử dụng các nhà máy sản xuất pin ở Kentucky và Michigan để sản xuất pin cho hệ thống lưu trữ năng lượng. Nhà máy ở Marshall, Michigan, cũng sẽ sản xuất pin cho mẫu xe bán tải điện cỡ trung trị giá 30.000 đô la của Ford.

Theo Nikkei﻿