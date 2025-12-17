Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Canada kết luận Việt Nam không bán phá giá dây đai thép

17-12-2025 - 07:37 AM

Canada kết luận doanh nghiệp Việt Nam không bán phá giá dây đai thép, không bị áp thuế.

Chiều 16/12, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết: Ngày 15/12, Cơ quan dịch vụ biên giới Canada (CBSA) ban hành quyết định cuối cùng về vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép nhập khẩu từ một số quốc gia; trong đó, có Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đang xuất khẩu sản phẩm này sang Canada và tham gia vụ việc lần này, CBSA xác định không tồn tại hành vi bán phá giá đối với mặt hàng dây đai thép nên không bị áp thuế chống bán phá giá. Đối với các doanh nghiệp khác của Việt Nam, mức thuế là 25,3% dựa trên thông tin sẵn có.

Tuy nhiên, CBSA kết luận rằng, dây đai thép từ các nhà xuất khẩu và quốc gia khác vẫn có hành vi bán phá giá (mức thuế chống bán phá giá lên đến 47,9%), đồng thời xác định hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc được trợ cấp (mức thuế trợ cấp là 0,44 CNY/KG). Vụ việc vẫn đang được Tòa án Thương mại Quốc tế Canada (CITT) xem xét mức độ thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước, với quyết định dự kiến ban hành trước ngày 14/1/2026.

Thông tin chi tiết bổ sung về các cuộc điều tra này được nêu trong Bản tuyên bố lý do (Statement of Reasons), dự kiến sẽ được công bố trong vòng 15 ngày.

Các trạm đo không khí liệu có "gian dối" số liệu không? - Sao Hà Nội lúc nào cũng ô nhiễm hơn phương Tây?

Theo Minh Tú

VTV

