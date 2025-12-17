Hãng camera nào của Trung Quốc đang lọt qua hàng rào an ninh Mỹ?

Trong kỷ nguyên dữ liệu, đám mây và AI đang định hình lại mọi ngành công nghiệp, CCTV trở thành điểm nóng của cuộc chuyển đổi khi camera tiến hóa từ thiết bị quan sát sang nền tảng phân tích thông minh. Uniview, thương hiệu CCTV và AIoT hàng đầu thế giới, là một trong những doanh nghiệp tiên phong dẫn dắt xu hướng này. Tại Hội nghị Đối tác Toàn cầu 2025 với thông điệp Beyond Borders, hãng lần đầu công bố chiến lược AIoT toàn cầu, hướng tới tái định hình các lĩnh vực từ thành phố thông minh, năng lượng đến bán lẻ.

Theo ông Jimmy Zhang, Giám đốc Văn phòng Đại diện Uniview Việt Nam, tầm nhìn AI của tập đoàn không dừng ở việc nâng cấp công nghệ, mà hướng tới tạo ra một hệ sinh thái nơi camera từ “người quan sát thụ động” thành “người hiểu biết, có thể phân tích, dự đoán và hành động”.

Hội nghị Global Partner Summit 2025 đã quy tụ hơn 600 đối tác đến từ 60 quốc gia. Với ông, sự kiện này có ý nghĩa gì với Uniview nói riêng và với ngành CCTV nói chung?

Đối với Uniview, đây là cơ hội để chúng tôi tăng cường mối quan hệ hợp tác, giới thiệu những giải pháp AIoT tiên tiến nhất, và cùng các đối tác toàn cầu kiến tạo giá trị bền vững. Đây là nơi chúng tôi kết nối đổi mới sáng tạo với hiệu quả kinh doanh thực tế, và cùng nhau định nghĩa lại khái niệm an ninh trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Đối với toàn ngành CCTV, sự kiện phản ánh một sự chuyển mình rõ rệt: Video không còn chỉ đơn thuần là “hình ảnh”, mà trở thành dữ liệu, thành tri thức, và thành trí tuệ. Ranh giới của CCTV truyền thống đang dần biến mất, nhường chỗ cho một hệ sinh thái mở, thông minh, vận hành bởi AI. Hội nghị là minh chứng rằng sự chuyển đổi đó đã bắt đầu và sẽ bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Uniview nhiều lần nhấn mạnh rằng AI đã "viết lại" ngành CCTV. Từ góc nhìn của người dẫn đầu, đâu là khoảnh khắc cho thấy sự dịch chuyển này là không thể đảo ngược?

Uniview đã nhận ra từ rất sớm rằng AI sẽ tái định nghĩa ngành an ninh. Chúng tôi định vị mình là nhà cung cấp sản phẩm và giải pháp AIoT từ khi thị trường còn chưa đạt đến mức độ trưởng thành về AI như hiện nay. Dựa trên hơn một thập kỷ tích lũy về Deep Learning cùng kinh nghiệm triển khai thực tế trong ngành, chúng tôi đã phát triển Mô hình AIoT ngành của Uniview (Uniview AIoT Industry Model) – được xây dựng dựa trên các best practices của mô hình nền tảng đa năng nhưng được tinh chỉnh theo nhu cầu thực tiễn, thay vì lý thuyết thuần túy.

Trải qua nhiều năm hoàn thiện trong một thị trường Trung Quốc – yêu cầu kỹ thuật cực kỳ khắt khe, chúng tôi đã học được cách đưa AI ra khỏi phòng thí nghiệm và vào ứng dụng thực tế, nâng cao độ chính xác trong nhận diện, giảm tối đa độ phức tạp triển khai, và tạo nên sự cộng tác thông minh edge–to–cloud hiệu quả. Chính tầm nhìn sớm, nền tảng công nghệ vững chắc và kinh nghiệm thực chiến đã đưa Uniview trở thành doanh nghiệp tiên phong trong kỷ nguyên AI, không chỉ thích ứng với sự thay đổi, mà còn góp phần dẫn dắt nó.

Thông điệp Beyond Borders được nhắc xuyên suốt tại hội nghị. Vậy đâu là những ranh giới của ngành CCTV truyền thống mà các ông muốn vượt qua?

“Beyond Borders” thể hiện quyết tâm của chúng tôi trong việc phá vỡ ba giới hạn tồn tại lâu dài của ngành. Đầu tiên là xóa nhòa ranh giới giữa hình ảnh và dữ liệu: biến tín hiệu video thành nguồn trí tuệ có thể tính toán, phân tích và tích hợp.

Thứ hai là xóa ranh giới giữa thiết bị, biên mạng và điện toán đám mây: xây dựng sự cộng tác AI liền mạch từ đầu cuối đến cloud. Và thứ ba là xóa ranh giới của các ứng dụng an ninh truyền thống để công nghệ an ninh có thể mở rộng và tạo sức mạnh cho các lĩnh vực như thành phố thông minh, năng lượng, bán lẻ, giao thông, nhà thông minh và nhiều hơn thế nữa.

Trong nhiều năm, tiềm năng của các hệ thống an ninh đã bị giới hạn bởi việc thu thập dữ liệu, phân tích, ra quyết định và triển khai hoạt động tách rời, thiếu liên kết. Uniview đang phá vỡ những giới hạn đó thông qua Wise-ISP, SeekFree và các tác tử đám mây ứng dụng mô hình nền tảng lớn để nhận thức trở thành hành động. “Beyond Borders” không chỉ là một khẩu hiệu; đó là định hướng chiến lược của chúng tôi trong hành trình tái định nghĩa khái niệm “an ninh” trong kỷ nguyên AI.

Uniview được biết đến như hãng đầu tư mạnh cho R&D. Nền tảng này giúp Uniview khẳng định vị thế trong top camera toàn cầu như thế nào?

Năng lực R&D là nền tảng cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh toàn cầu của Uniview. Uniview sở hữu đội ngũ R&D lớn với trình độ chuyên sâu, trong đó hơn 50% nhân sự của công ty dành cho nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực thuật toán, công nghệ hình ảnh, phần cứng, phần mềm và nền tảng đám mây.

Trong kỷ nguyên AI, chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh vào các mô hình lớn theo lĩnh vực chuyên biệt, được tối ưu cho phân tích video, hiểu đa phương thức, cộng tác cloud-edge và các ứng dụng theo từng kịch bản. Hiện tại, các mô hình của Uniview đã phủ hơn 200 kịch bản công nghiệp, được huấn luyện trên hàng tỷ hình ảnh, sở hữu tốc độ huấn luyện nhanh và khả năng nâng cấp thuật toán linh hoạt – giúp chúng tôi thích ứng nhanh với yêu cầu mới và nâng cao hiệu quả triển khai.

Bằng cách tập trung phát triển mô hình AI tối ưu cho ngành thay vì AI đa dụng, Uniview mang đến các sản phẩm ổn định, tin cậy và dễ triển khai. Những khoản đầu tư liên tục vào con người, dữ liệu và thuật toán đang giúp Uniview củng cố vị thế của mình trong top các doanh nghiệp AIoT hàng đầu toàn cầu, duy trì lợi thế cạnh tranh dựa trên giá trị công nghệ thực sự.

Uniview chuyển đổi từ nhà sản xuất phần cứng sang nhà cung cấp giải pháp AIoT toàn diện. Bài học lớn nhất sau quá trình này là gì?

Bài học lớn nhất chính là: để dẫn đầu, cần dám “tự cách mạng” chính mình. Trước khi thay đổi ngành, chúng tôi đã thay đổi chính mình, từ sản phẩm sang giải pháp, từ phần cứng sang năng lực AI, từ hệ thống đóng sang hệ sinh thái mở.

Chúng tôi nhận ra rằng trong kỷ nguyên AI: AI tích hợp từ endpoint đến cloud là yếu tố sống còn. Giải pháp phải mô-đun hóa, container hóa và tùy biến cao. Đối tác không chỉ là nhà phân phối – họ là người đồng sáng tạo trong hệ sinh thái chung. Tốc độ, hiệu quả và năng lực triển khai địa phương quyết định lợi thế cạnh tranh. Thập kỷ tiếp theo của Uniview sẽ được xây dựng trên triết lý đó – đổi mới trong cách mạng, dẫn dắt bằng công nghệ và đồng hành phát triển cùng đối tác, vượt qua mọi giới hạn.

Tại hội nghị, Uniview giới thiệu loạt công nghệ mới như OwlView Night Vision, Wise-ISP, Perimeter Defense, Auto Tracking 3.0, LPR “không biên giới”… Những công nghệ AI này đang viết lại ngành CCTV như thế nào?

Công nghệ AI đang tái định hình nhiều ngành công nghiệp, và lĩnh vực giám sát hình ảnh đang ở tuyến đầu của sự chuyển đổi này. Tại Uniview, chúng tôi đang biến camera từ những thiết bị ghi hình thụ động trở thành các tác nhân thị giác thông minh, không chỉ ghi lại video mà còn hiểu và phản hồi theo thời gian thực. Sự chuyển đổi này đưa giá trị của ngành từ việc chỉ đơn thuần “quan sát” sang “hiểu và hành động” một cách tự chủ.

Chẳng hạn, công nghệ Wise-ISP ở front-end tận dụng các mô hình AI quy mô lớn để vượt qua giới hạn vật lý của phần cứng. Công nghệ này cho phép camera hiểu được bối cảnh và đối tượng, tự động tối ưu các tham số hình ảnh như độ sáng, độ tương phản và giảm nhiễu – mang lại chất lượng video ban đêm rõ ràng vượt trội kể cả trong điều kiện ánh sáng khó khăn.

Ở back-end, nhiệm vụ không còn chỉ dừng lại ở việc lưu trữ video. Với tính năng SeekFree trên NVR (Đầu ghi) của Uniview, người dùng có thể tìm kiếm trong nội dung video bằng các câu mô tả ngôn ngữ tự nhiên. Chỉ với câu lệnh như “người mặc áo đỏ mang túi đen”, hệ thống có thể nhanh chóng tìm ra đoạn video liên quan – biến hàng giờ tư liệu thô thành thông tin hữu ích chỉ trong vài giây.

Chúng tôi đang xây dựng một lớp video thông minh mang tính dự đoán, giúp hệ thống an ninh, thành phố và doanh nghiệp trở nên an toàn hơn và vận hành hiệu quả hơn nhờ khả năng hiểu biết theo thời gian thực.

Bảo mật dữ liệu đang là chủ đề nóng toàn cầu. Uniview đảm bảo những công nghệ AI trên đáp ứng yêu cầu của thế giới như thế nào?

Các sản phẩm của Uniview đều tuân thủ Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng Mỹ (NDAA) cũng như hàng loạt các tiêu chuẩn cao nhất trong ngành của các khu vực, lãnh thổ khác nhau bao gồm Việt Nam. Uniview luôn cam kết không chỉ cung cấp sản phẩm đạt tiêu chuẩn cao nhất, mà còn đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu dự án theo hợp đồng ràng buộc. An toàn và bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu, và chúng tôi thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì vị thế của Uniview như một thương hiệu đáng tin cậy.

NDAA, ở góc độ thị trường, không chỉ là giấy phép tiếp cận các dự án đặc thù; nó còn là lời cam kết về an ninh dữ liệu và chuẩn mực quốc tế mà rất ít doanh nghiệp trong ngành đáp ứng được. Với Uniview, đây chính là “tấm hộ chiếu” mở đường vào các thị trường khó tính hàng đầu như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, nơi yêu cầu về an toàn – bảo mật luôn ở mức cao nhất.

Uniview dự đoán rằng đến năm 2030, phần lớn camera sẽ là AI-native. Điều gì sẽ phân biệt thế hệ này với camera AI truyền thống?

Điểm khác biệt then chốt của Uniview là việc tích hợp sâu AI trên toàn bộ hệ thống – từ cloud đến edge và đến thiết bị đầu cuối – tạo ra một hệ thống thống nhất, nơi nhận thức, phân tích, ra quyết định và hành động hòa làm một quá trình liền mạch.

Không giống các camera AI truyền thống chỉ bổ sung trí tuệ như một tính năng, thiết bị AI-native được thiết kế với kiến trúc ưu tiên AI từ đầu, cho phép chủ động hiểu cảnh quan, tự học liên tục để tiến hóa và hợp tác mở trong một hệ sinh thái. Nhờ đó, camera không còn là thiết bị ghi hình thụ động mà trở thành đối tác thông minh chủ động, đồng bộ và nâng cao hiệu quả toàn bộ quy trình vận hành doanh nghiệp.

Không dừng lại ở đó, Uniview đang mở rộng sang lĩnh vực Energy IoT, vốn khác xa mảng CCTV truyền thống. Động lực nào đưa Uniview bước vào hệ sinh thái năng lượng thông minh và mục tiêu sắp tới là gì?

Việc Uniview chiến lược bước vào lĩnh vực Energy IoT không chỉ là sự mở rộng tự nhiên từ năng lực công nghệ cốt lõi, mà còn là bước đi cụ thể nhằm cùng các đối tác trong hệ sinh thái khám phá những cơ hội tăng trưởng mới. Chúng tôi nhận thức rõ rằng kinh nghiệm tích lũy sâu rộng trong lĩnh vực AIoT và cộng tác cloud–edge–end của Uniview hoàn toàn tương thích với nhu cầu cấp thiết của ngành năng lượng về “khả năng hiển thị, phân tích, quản lý và kiểm soát” trong tiến trình chuyển đổi thông minh.

Tại Hàn Quốc, bằng cách kết hợp thế mạnh công nghệ của Uniview với chuyên môn của đối tác trong lĩnh vực smarthome, chúng tôi đã hỗ trợ họ thành công thâm nhập thị trường năng lượng mới thông qua dịch vụ Empowerment sản xuất của Uniview.

Uniview hướng tới mục tiêu trở thành một trong những nhà cung cấp giải pháp quản lý năng lượng tích hợp hàng đầu. Chúng tôi đang xây dựng nền tảng Energy IoT thông minh và tái cấu trúc hệ sinh thái DC Microgrid nhằm thiết lập hạ tầng năng lượng thông minh cho khu dân cư và các khu đô thị trong tương lai.

Và câu hỏi cuối cùng, ông có thể chia sẻ về một số thành tựu của Uniview tại Việt Nam trong thời gian qua?

Trên thực tế, Uniview đã định hình mình là một Doanh nghiệp toàn cầu dẫn đầu về công nghệ AIoT.

Thời gian qua, ngoài CCTV thì chúng tôi đã khá thành công trong việc giới thiệu thị trường Việt Nam nhiều sản phẩm và giải pháp AIoT như: màn hình tương tác, hệ thống Access Control, màn hình LED Module, màn hình ghép….

Đây là những giải pháp được tích hợp sâu những công nghệ, chất xám của Uniview để mang lại trải nghiệm chất lượng và khác biệt cho khách hàng của chúng tôi, từ những Khách hàng trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Khối Cơ quan và Doanh nghiệp Chính phủ…cho đến các Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Chúng tôi đã thành công đưa giải pháp của mình tới nhiều Đối tác Nhà mạng tại Việt Nam, hay nhiều Trường Đại học như ĐH Bách Khoa, Trường Quốc tế Canada, Hệ thống Chuyển phát nhanh J&T Express, Bệnh viện Nội tiết Trung ương…