Đột kích một nhà máy, công an triệt phá đường dây sản xuất và tiêu thụ muối giả quy mô khủng, tịch thu hàng nghìn kg sản phẩm kém chất lượng

Cảnh sát quận Nuh (Ấn Độ) cho biết họ đã triệt phá một nhà máy chuyên sản xuất và tiêu thụ muối giả mạo dưới danh nghĩa một thương hiệu nổi tiếng. Sáu nghi phạm, trong đó có cả nhân viên nhà máy, đã bị bắt giữ.

Theo điều tra, cơ sở này nằm trên tuyến đường Punhana–Jamalgarh, đã bí mật hoạt động suốt ba năm qua và bán ra thị trường lượng muối giả trị giá hàng crore rupee. Mỗi tháng, nhà máy tung ra khoảng 5.000 kg muối giả, phân phối tới các chợ và cửa hàng tạp hóa trong khu vực Nuh.

Thông tin ban đầu được cung cấp bởi Speed Search and Security Networks Pvt Ltd – một công ty hợp pháp được ủy quyền bảo vệ thương hiệu của một tập đoàn sản xuất muối lớn. Sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, công ty đã gửi đơn khiếu nại tới cảnh sát.

Ông Nikhil Thakur, quản lý thực địa của đội ngũ pháp lý Speed Search and Security Networks, cho biết nhân viên hiện trường đã phát hiện nhiều gói muối giả được bày bán rộng rãi. Sau khi lấy mẫu kiểm nghiệm, kết quả gây sốc: loại muối này không hề được tinh luyện, mà thực chất là muối dùng để ướp xác động vật chết nhằm làm chậm quá trình phân hủy.

“Các nghi phạm bán muối giả với giá chỉ 17 rupee một gói, tức 6.000 đồng/gói, dù giá trị thực tế chỉ khoảng 4 rupee (2.000 đồng). Trong khi đó, sản phẩm chính hãng của chúng tôi có giá 28 rupee (9.000 đồng). Việc hạ giá mạnh khiến sản phẩm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường. Họ còn lợi dụng tâm lý e ngại của người dân khi tiếp cận một số ngôi làng ở Nuh để mở rộng hoạt động,” ông Thakur cho biết.

Đội ngũ của công ty đã khảo sát ít nhất 20 cửa hàng tại khu vực Punhana và thu giữ hàng loạt gói muối nghi ngờ là giả mạo.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, cảnh sát Nuh đã tổ chức đột kích vào nhà máy và 6 cửa hàng tạp hóa trên đường Jamalgarh. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm gói muối mang thương hiệu nổi tiếng cùng nhiều bao bì, thiết bị sản xuất. Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn phát hiện lượng lớn bột giặt giả của nhiều thương hiệu lớn khác được cất giữ trong nhà máy.

Ông Narender Bijarniya, cảnh sát trưởng Nuh, cho biết: “Chủ cơ sở sản xuất đã được xác định và lực lượng chức năng truy bắt. Người này đã cung cấp muối giả cho nhiều chủ cửa hàng, và các chủ cửa hàng đã tiêu thụ chúng dù biết rõ đó là sản phẩm kém chất lượng.”

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Theo nhà chức trách, đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng làm giả thực phẩm, có thể gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng.