Hyundai Accent facelift lộ ảnh nội thất: Vô lăng mới, màn hình 12,3 inch, điều hoà 2 vùng, tăng sức đấu Toyota Vios

Những hình ảnh chạy thử mới nhất của Hyundai Accent facelift cho thấy khoang nội thất được tinh chỉnh theo hướng hoàn thiện và hiện đại hơn. Khởi đầu với những thay đổi đáng chú ý, xe sẽ được trang bị vô lăng mới và màn hình đôi cong tích hợp trên bảng điều khiển. Hệ thống này có thể được chia sẻ với mẫu Venue mới. Hai màn hình này đều có kích thước 12.3 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, mang lại trải nghiệm giải trí hiện đại.

Hyundai Accent facelift lần đầu tiên lộ nội thất. Ảnh: Rushlane

Ngoài ra, nhiều nâng cấp khác cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trong nội thất và danh sách tính năng của Hyundai Accent 2026. Chúng bao gồm hệ thống điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến Level-2 ADAS. Bên cạnh đó, xe còn có hệ thống viễn thông Hyundai Connect được nâng cấp và khả năng cập nhật qua mạng (OTA).

Ở bên ngoài, Accent facelift vẫn giữ nguyên dáng xe tổng thể của thế hệ hiện tại, với những thay đổi tập trung ở phần đầu và đuôi. Xe được trang bị hệ thống đèn pha LED bố trí dọc, khác biệt hoàn toàn so với kiểu ngang trên phiên bản hiện hành. Các chi tiết khác ở phần đầu xe cũng có thể được tinh chỉnh. Chúng bao gồm dải đèn LED DRLs định vị ban ngày với thiết kế mới và cản trước được tạo hình lại.

Ngoại thất xe tinh chỉnh nhẹ ở đầu và đuôi xe. Ảnh: Rushlane

Thân xe hầu như không có khác biệt, trong khi bộ mâm hợp kim nhiều khả năng sẽ có thêm tùy chọn thiết kế mới. Tay nắm cửa vẫn là loại truyền thống, đồng thời phần lớn các tấm kim loại trên thân xe dường như không có sự thay đổi lớn. Ở phía sau, người tiêu dùng có thể kỳ vọng vào cụm đèn hậu LED với đồ họa ánh sáng được điều chỉnh nhẹ, cùng với cản sau được thiết kế mới.

Về vận hành, Accent facelift dự kiến tiếp tục sử dụng các tùy chọn động cơ quen thuộc, bao gồm máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên và tăng áp tùy thị trường, đi kèm hộp số sàn, CVT hoặc ly hợp kép. Những thay đổi, nếu có, chủ yếu nhằm tinh chỉnh khả năng vận hành và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu, thay vì nâng cấp công suất.

Accent facelift tập trung vào nâng cấp tiện nghi. Ảnh: Bảo Lâm

Theo các xe thử nghiệm ghi nhận trên đường, Hyundai đang đẩy nhanh quá trình hoàn thiện Accent facelift tại nhiều thị trường. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời này được kỳ vọng sẽ ra mắt trong năm 2026, tiếp tục duy trì sức cạnh tranh cho Accent trong bối cảnh phân khúc sedan hạng B ngày càng chịu nhiều áp lực từ các mẫu SUV và crossover cỡ nhỏ.