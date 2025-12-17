Ảnh minh họa

Na Uy, quốc gia luôn được xem là hình mẫu về việc áp dụng xe điện, vừa tuyên bố gần như hoàn tất mục tiêu 100% doanh số bán ô tô mới là xe điện vào năm 2025. Đây là kết quả của nhiều năm triển khai chính sách khuyến khích toàn diện, từ miễn thuế mua hàng và VAT, miễn phí sử dụng đường cao tốc, làn đường ưu tiên cho xe buýt, đến việc đánh thuế đúng mức với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Nhờ những biện pháp này, xe điện trở thành lựa chọn ưu tiên của phần lớn người mua. Năm 2024, có 88,9% xe mới bán ra tại Na Uy là xe điện, và tỷ lệ này tiếp tục tăng trong năm 2025, với xe chạy xăng và diesel chỉ chiếm vài trăm chiếc mỗi tháng. Trong tháng 11/2025, gần 20.000 xe mới lưu hành trên đường, trong đó 97,6% là xe điện pin (EV), theo dữ liệu từ Hội đồng Thông tin Giao thông Đường bộ Na Uy (OFV).

Tesla tiếp tục giữ vị trí thống trị tại thị trường Na Uy, với 31,2% thị phần trong tháng 11, dẫn đầu bởi mẫu Model Y (3.648 chiếc) và Model 3 (2.562 chiếc). Tổng doanh số Tesla tại Na Uy năm nay đã vượt kỷ lục 26.641 chiếc của năm 2023, bất chấp tình hình giảm sút trên các thị trường trọng điểm khác của châu Âu. Doanh số Tesla tại Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm từ 9% đến 59%.

Hiện tại, khi mục tiêu 100% xe điện đã gần trong tầm tay, Chính phủ Na Uy đang cân nhắc điều chỉnh các ưu đãi. Theo đề xuất ngân sách mới, mức miễn thuế VAT cho xe điện sẽ chỉ áp dụng cho giá mua tối đa 500.000 kroner Na Uy (khoảng 49.000 USD) và dự kiến giảm còn 300.000 kroner (~30.000 USD) vào năm 2026, trước khi chấm dứt hoàn toàn vào năm 2027. Đồng thời, thuế đối với xe xăng và diesel mới sẽ tăng, nhằm gia tăng khoảng cách giá giữa phương tiện phát thải và không phát thải.

Đề xuất này vẫn cần được Quốc hội Na Uy thông qua và đang nhận một số phản hồi trái chiều. Các hiệp hội xe điện kêu gọi kéo dài thời gian loại bỏ ưu đãi để đảm bảo tỷ lệ sử dụng không giảm.

Mặc dù quy mô dân số chỉ 5,6 triệu người, Na Uy vẫn dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ áp dụng xe điện, minh chứng cho việc các chính sách khuyến khích bài bản có thể nhanh chóng biến đổi thị trường ô tô. Thành công của Na Uy tiếp tục được xem là hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia khác trong lộ trình điện khí hóa giao thông.