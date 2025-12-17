Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia đầu tiên trên thế giới tuyên bố hoàn tất mục tiêu chuyển đổi sang xe điện: Gần 98% xe bán ra là EV, ưu đãi cho người dân 'hời' đến mức nào?

17-12-2025 - 19:07 PM | Thị trường

Quốc gia có dân số chỉ bằng 5% so với Việt Nam vừa tuyên bố gần như hoàn tất mục tiêu 100% doanh số bán ô tô mới là xe điện vào năm 2025.

Ảnh minh họa

Na Uy, quốc gia luôn được xem là hình mẫu về việc áp dụng xe điện, vừa tuyên bố gần như hoàn tất mục tiêu 100% doanh số bán ô tô mới là xe điện vào năm 2025. Đây là kết quả của nhiều năm triển khai chính sách khuyến khích toàn diện, từ miễn thuế mua hàng và VAT, miễn phí sử dụng đường cao tốc, làn đường ưu tiên cho xe buýt, đến việc đánh thuế đúng mức với xe sử dụng động cơ đốt trong.

Nhờ những biện pháp này, xe điện trở thành lựa chọn ưu tiên của phần lớn người mua. Năm 2024, có 88,9% xe mới bán ra tại Na Uy là xe điện, và tỷ lệ này tiếp tục tăng trong năm 2025, với xe chạy xăng và diesel chỉ chiếm vài trăm chiếc mỗi tháng. Trong tháng 11/2025, gần 20.000 xe mới lưu hành trên đường, trong đó 97,6% là xe điện pin (EV), theo dữ liệu từ Hội đồng Thông tin Giao thông Đường bộ Na Uy (OFV).

Tesla tiếp tục giữ vị trí thống trị tại thị trường Na Uy, với 31,2% thị phần trong tháng 11, dẫn đầu bởi mẫu Model Y (3.648 chiếc) và Model 3 (2.562 chiếc). Tổng doanh số Tesla tại Na Uy năm nay đã vượt kỷ lục 26.641 chiếc của năm 2023, bất chấp tình hình giảm sút trên các thị trường trọng điểm khác của châu Âu. Doanh số Tesla tại Pháp, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đều ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, với mức giảm từ 9% đến 59%.

Hiện tại, khi mục tiêu 100% xe điện đã gần trong tầm tay, Chính phủ Na Uy đang cân nhắc điều chỉnh các ưu đãi. Theo đề xuất ngân sách mới, mức miễn thuế VAT cho xe điện sẽ chỉ áp dụng cho giá mua tối đa 500.000 kroner Na Uy (khoảng 49.000 USD) và dự kiến giảm còn 300.000 kroner (~30.000 USD) vào năm 2026, trước khi chấm dứt hoàn toàn vào năm 2027. Đồng thời, thuế đối với xe xăng và diesel mới sẽ tăng, nhằm gia tăng khoảng cách giá giữa phương tiện phát thải và không phát thải.

Đề xuất này vẫn cần được Quốc hội Na Uy thông qua và đang nhận một số phản hồi trái chiều. Các hiệp hội xe điện kêu gọi kéo dài thời gian loại bỏ ưu đãi để đảm bảo tỷ lệ sử dụng không giảm.

Mặc dù quy mô dân số chỉ 5,6 triệu người, Na Uy vẫn dẫn đầu châu Âu về tỷ lệ áp dụng xe điện, minh chứng cho việc các chính sách khuyến khích bài bản có thể nhanh chóng biến đổi thị trường ô tô. Thành công của Na Uy tiếp tục được xem là hình mẫu tham khảo cho nhiều quốc gia khác trong lộ trình điện khí hóa giao thông.

Phát hiện mỏ khí đốt lớn ngoài khơi một quốc gia Đông Nam Á: Trữ lượng khoảng 17 tỷ mét khối, nằm ở độ sâu 570 mét

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: EU công bố bãi bỏ lệnh cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035

Chính thức: EU công bố bãi bỏ lệnh cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035 Nổi bật

Nhận tin buồn từ Trung Quốc, Mỹ đưa gần 1 triệu tấn ‘hạt vàng’ vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ hàng triệu tấn mỗi năm, giá rẻ hấp dẫn

Nhận tin buồn từ Trung Quốc, Mỹ đưa gần 1 triệu tấn ‘hạt vàng’ vào Việt Nam: Nước ta tiêu thụ hàng triệu tấn mỗi năm, giá rẻ hấp dẫn Nổi bật

500 container táo Mỹ sắp đổ bộ chợ Tết Việt

500 container táo Mỹ sắp đổ bộ chợ Tết Việt

19:18 , 17/12/2025
Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành xây dựng và cứu hộ: máy xúc 'biến hình' thành tàu thủy, hoạt động liên tục 12 giờ giữa vùng lũ lụt

Phát minh của Trung Quốc làm rung chuyển ngành xây dựng và cứu hộ: máy xúc 'biến hình' thành tàu thủy, hoạt động liên tục 12 giờ giữa vùng lũ lụt

18:01 , 17/12/2025
Trừng phạt đâu chả thấy, dầu Nga vẫn ào ào đổ vào quốc gia BRICS này

Trừng phạt đâu chả thấy, dầu Nga vẫn ào ào đổ vào quốc gia BRICS này

17:18 , 17/12/2025
Trung Quốc công bố bước tiến dài về pin thể rắn, xe điện chạy 1.500 km mới cần sạc đã ở rất gần

Trung Quốc công bố bước tiến dài về pin thể rắn, xe điện chạy 1.500 km mới cần sạc đã ở rất gần

15:42 , 17/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên