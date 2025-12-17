Trừng phạt đâu chả thấy, dầu Nga vẫn ào ào đổ vào quốc gia BRICS này

Nguồn tin từ Reuters cho biết, lượng dầu nhập khẩu từ Nga của Ấn Độ trong tháng 12 dự kiến vượt mốc 1 triệu thùng/ngày nhờ các chiến lược linh hoạt và mức chiết khấu hấp dẫn. Đây là con số khiến giới quan sát bất ngờ vì nó đi ngược lại với nhiều đồn đoán của các chuyên gia.

Ấn Độ sẽ tiếp tục là đối tác lớn nhất của Nga trong xuất khẩu dầu thô.

Điều đó chứng tỏ, mối quan hệ hợp tác đa ngành, đặc biệt là về năng lượng giữa New Delhi và Moscow không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, bất chấp bối tình hình địa chính trị phức tạp.

Thực tế cho thấy, sau cuộc gặp gỡ cấp cao giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hồi đầu tháng, hai nhà lãnh đạo đã gửi đi thông điệp rõ ràng về việc duy trì hợp tác chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Trước đó, trong tháng 11, lượng dầu thô Ấn Độ nhập khẩu từ Nga đã chạm mức 1,77 triệu thùng mỗi ngày. Tuy nhiên, giới quan sát từng dự báo con số này sẽ sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian tới do các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ nhắm thẳng vào những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Nga.

Tuy nhiên, dữ liệu thương mại từ LSEG lại cho thấy một kịch bản hoàn toàn khác: lượng dầu nhập khẩu trong tháng 12 dự kiến vẫn vượt ngưỡng 1,2 triệu thùng/ngày, thậm chí có thể chạm mốc 1,5 triệu thùng.

Cú ngược dòng này xuất phát từ việc các doanh nghiệp Ấn Độ đã chủ động đẩy nhanh tiến độ, chạy đua với thời gian để hoàn tất mọi giao dịch với Rosneft và Lukoil trước thời hạn 21/11 mà Washington đặt ra. Chính nỗ lực gom hàng quyết liệt này đã giúp các lô hàng liên tục cập cảng Ấn Độ, duy trì nguồn cung ổn định bất chấp các áp lực trừng phạt. ﻿

Nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga bất ngờ tăng giữa bối cảnh lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Về phía Nga, để duy trì dòng chảy năng lượng mà không vi phạm trực tiếp các lệnh cấm vận, các nhà sản xuất tại quốc gia này đã áp dụng chiến thuật "hoán đổi" nguồn cung để lách các rào cản pháp lý.

Theo cơ chế này, lượng dầu thô từ các mỏ không bị trừng phạt sẽ được ưu tiên dành cho xuất khẩu, thông qua các đơn vị trung gian mới, trong khi dầu từ các đơn vị đang bị hạn chế sẽ được giữ lại để phục vụ nhu cầu lọc dầu trong nước.

Ông Prashant Vashisth, Phó Chủ tịch ICRA, phân tích rằng việc chuyển đổi vai trò này giúp dòng chảy dầu sang Ấn Độ không bị gián đoạn mà vẫn đảm bảo được các quy định quốc tế. Chiến thuật trên mang lại lợi ích kép: Nga bảo toàn được doanh thu xuất khẩu, còn các nhà máy lọc dầu Ấn Độ thì mua được hàng với giá chiết khấu cực tốt, thấp hơn tới 6 USD/thùng so với dầu Brent — mức ưu đãi hấp dẫn hơn nhiều so với giai đoạn giữa năm.

Nhiều doanh nghiệp Ấn Độ còn thận trọng khi nhắc đến việc nhập khẩu khí đối từ Nga.

Tuy nhiên, bất chấp việc tổng lượng dầu nhập khẩu vẫn duy trì ở mức cao, thị trường nội địa Ấn Độ vẫn có sự phân hóa rõ rệt về chiến lược giữa các nhóm doanh nghiệp.

Trong khi các tập đoàn lọc dầu quốc doanh đang quay trở lại mạnh mẽ, với sản lượng mua hàng dự kiến ngang với mức trước khi có lệnh trừng phạt, thì khối doanh nghiệp tư nhân lại tỏ ra dè chừng.

Những "ông lớn" như Reliance Industries hay HPCL Mittal Energy đã chủ động tạm dừng hoặc giảm tốc độ thu mua để đánh giá kỹ hơn các rủi ro pháp lý từ phía Mỹ.

Thái độ thận trọng này là điều dễ hiểu, bởi các giao dịch dầu mỏ với Nga hiện không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là rào cản nhạy cảm trong quan hệ ngoại giao giữa New Delhi và Washington. Đặc biệt, áp lực càng gia tăng khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thắt chặt các biện pháp thuế quan lên tới 50% đối với hàng hóa từ Ấn Độ.