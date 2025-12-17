Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hé lộ nguyên nhân khiến giá heo hơi tăng sốc chỉ trong thời gian ngắn

17-12-2025 - 13:32 PM | Thị trường

Một tháng trở lại đây, giá heo hơi bất ngờ bật tăng dữ dội sau thời gian dài ảm đạm, chỉ dao động từ 43.000 – 48.000 đồng/kg.

Từ tháng 11, giá heo hơi tại các vùng miền bắt đầu tăng giá trở lại, và gần đây giá tăng mạnh đến 5.000 – 6.000 đồng/kg. Chỉ trong thời gian ngắn, giá heo hơi đã tăng tổng cộng 20.000 đồng, đạt mốc 66.000 đồng/kg tại một số địa phương.

Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai lý giải về giá heo hơi liên tục tăng cao trong thời gian gần đây là do các cơ sở chăn nuôi muốn giữ heo lại để chờ giá lên cao mới chịu bán ra. Trước đây trọng lượng heo chỉ cần đạt 100 – 110 kg/con heo thương phẩm sẽ được xuất chuồng, thì nay họ không cần bán vội mà chờ khi nào có được giá cao mới bán. Do đó, số lượng heo có trọng lượng lớn hiện nay đang tăng lên 120 – 130 kg khá nhiều.

Điều gì khiến giá heo hơi tăng mạnh - Ảnh 1.

Heo có trọng lượng lớn tăng lên khá nhiều

Giá heo hơi liên tục tăng trong thời gian gần đây đã mở ra cơ hội sinh lời cho thương lái và các đầu mối thu mua heo trọng lượng 90–100 kg để nuôi “gột”, tức nuôi vỗ béo trong thời gian ngắn rồi bán ra. Hoạt động này mang lại lợi nhuận hơn 1 triệu đồng mỗi con, nhưng cũng góp phần làm thiếu hụt nguồn cung cục bộ, tạo thêm áp lực đẩy giá heo đi lên.

Theo các trại chăn nuôi, heo “gột” sau khoảng một tháng có thể tăng từ 100 kg lên 130 kg, bình quân mỗi ngày tăng khoảng 1 kg.

Với chi phí khoảng 3 kg thức ăn (30.000 đồng) để tạo ra 1 kg thịt bán được 65.000 đồng, người nuôi lãi khoảng 35.000 đồng/kg.

Tính chung, phần tăng thêm 30 kg thịt mang lại chênh lệch gần 2 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thực còn hơn 1 triệu đồng mỗi con.

Đào, quất Tết 2026: Chưa có khách mua, nông dân Hà Nội đã dự đoán lợi nhuận sẽ giảm 15% bởi một lý do

Theo Nguyễn Hải

Người lao động

