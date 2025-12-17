Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc lại phá đỉnh lịch sử

17-12-2025 - 12:18 PM | Thị trường

Giá bạc hôm nay trong nước và thế giới lại lập đỉnh mới.

Giá bạc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch châu Á hôm nay, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Giá bạc giao ngay đã tăng 2,9% lên mức cao kỷ lục hơn 65,8 đô la/ounce. Các kim loại quý khác – đặc biệt là vàng và bạch kim – cũng tăng giá mạnh. Nhưng bạc vẫn duy trì được đà tăng trưởng vượt trội trong bối cảnh hàng loạt tín hiệu tích cực dành cho kim loại này.

Thị trường đang chuẩn bị cho khả năng thiếu hụt nguồn cung bạc vào năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu về kim loại trắng này ngày càng tăng. Bạc đã được chính phủ Mỹ xếp vào nhóm kim loại thiết yếu hồi đầu năm nay, làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó.

Các nhà đầu tư tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn cũng mua vào bạc, vì kim loại trắng này mang lại sự ổn định tương đương với vàng, nhưng với chi phí đầu tư thấp hơn nhiều. Giao dịch này cũng hỗ trợ giá bạc trong năm nay, với mức tăng hơn 100% tính đến thời điểm hiện tại của năm 2025.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao sau một loạt các chỉ số kinh tế trái chiều của Mỹ. Số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng 64.000 trong tháng 11 sau khi giảm 105.000 trong tháng 10, làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường lao động Mỹ trong những tháng gần đây.

Tỷ lệ thất nghiệp chung tăng lên 4,6% so với mức 4,5% mà thị trường dự báo và tiếp tục tăng lên khi nhiều người Mỹ thất nghiệp đang chật vật tìm kiếm việc làm mới. Một báo cáo riêng được công bố cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ hầu như không thay đổi trong tháng 10 do sự sụt giảm tại các đại lý ô tô và doanh thu xăng dầu yếu hơn đã bù đắp cho chi tiêu mạnh hơn ở các hạng mục khác.

Và số liệu từ S&P Global cho thấy hoạt động kinh doanh của Mỹ mở rộng trong tháng 12 với tốc độ chậm nhất trong sáu tháng, trong khi chỉ số giá đầu vào tăng vọt lên mức cao nhất trong hơn ba năm.﻿ Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng sắp tới để có thêm thông tin về nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Avi Gilburt, nhà phân tích kỹ thuật kỳ cựu và người sáng lập ElliottWaveTrader: “Tôi không nghĩ chúng ta đã xong việc với mức giá này. Mục tiêu lý tưởng của tôi là khoảng 75 đến 80 đô la.”

Việc bạc có đạt được vùng giá đó hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến của thị trường vào cuối năm. Một đợt điều chỉnh giảm có kiểm soát về phạm vi $43–$47 có thể tạo ra cấu trúc kỹ thuật cần thiết cho một đợt tăng giá mạnh cuối cùng.

Diễn biến theo hình parabol như vậy sẽ phản ánh mô hình fractal của bạc giai đoạn 2010–2011 — một sự so sánh đã khiến Gilburt lạc quan hơn vào đầu năm nay khi đợt tăng giá hiện tại bắt đầu tăng tốc.

Tại thị trường Việt Nam, giá bạc cũng lập đỉnh mới. Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 66.106.501 đồng/thỏi (mua vào) và 68.159.830 đồng/thỏi (bán ra). Tính từ đầu năm, giá bạc thỏi trong nước đã tăng 126%.﻿

Giá bạc đồng loạt phục hồi

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

