Dreame mang bộ đôi chổi lau thông minh và robot hút bụi mới về Việt Nam, giá từ 15 triệu

Mới đây, Dreame Technology chính thức giới thiệu 2 thiết bị mới gồm máy hút bụi lau nhà H15 Pro FoamWash và robot hút bụi lau nhà L50 Ultra CE.

Cả hai sản phẩm nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu làm sạch toàn diện, từ xử lý vết bẩn cứng đầu đến duy trì vệ sinh hàng ngày với mức độ tự động hoá cao.

H15 Pro FoamWash - Máy hút bụi lau nhà với công nghệ bọt giá 14,99 triệu đồng

Điểm nổi bật nhất của H15 Pro FoamWash là công nghệ phun bọt Foaming Floor Cleaner. Lớp bọt mịn được thiết kế để bám chắc lên bề mặt sàn, đặc biệt hữu ích trong việc hoá lỏng và xử lý các vết bẩn cứng như vết thức ăn, dầu mỡ hay bùn đất. Đặc tính này giúp tối ưu hiệu quả vệ sinh trên sàn cứng, vốn là khu vực gây nhiều khó khăn cho các thiết bị hút lau truyền thống.

Thiết bị được trang bị lực hút tối đa 23.000 Pa và tốc độ quay con lăn tối đa 480 vòng/phút, kết hợp với hệ cảm biến RGB 5 kênh giúp nhận diện và tập trung làm sạch những vùng bẩn rõ rệt. Hệ thống tự động pha dung dịch lau sàn có thể điều chỉnh tỷ lệ từ 1:200 đến 1:30, mang lại sự linh hoạt trong việc lựa chọn mức độ hoà loãng dung dịch phù hợp với từng loại sàn và mức độ bẩn.

H15 Pro FoamWash cũng ứng dụng “cánh tay robot thông minh” có tên GapFree phiên bản 2.0 để tối ưu làm sạch mép tường và góc cạnh – những vị trí thường ít được làm sạch triệt để – và tích hợp công nghệ Smart ThermoTub để làm sạch con lăn ở nhiệt độ 100°C, hỗ trợ diệt khuẩn đến 99,99%.

Máy có trọng lượng 5,7 kg, pin 5.000 mAh cho thời gian hoạt động từ 40 đến 60 phút tùy chế độ vận hành. Giá bán lẻ của thiết bị này là 14,99 triệu đồng.

L50 Ultra CE: Robot hút bụi lau nhà lực hút 25.000 Pa giá 18,99 triệu đồng

L50 Ultra CE nằm ở phân khúc cận cao cấp, tập trung vào trải nghiệm “rảnh tay” với chuỗi chức năng tự động hoá sâu. Robot sở hữu lực hút lên đến 25.000 Pa, thuộc nhóm mạnh nhất trong phân khúc giá dưới 20 triệu đồng, giúp thu gom bụi bẩn và hạt lớn từ nhiều bề mặt khác nhau, kể cả thảm và sàn gồ ghề.

L50 Ultra CE sử dụng hệ thống điều hướng bằng cảm biến LiDAR LDS, kết hợp ánh sáng cấu trúc 3D để quét và lập bản đồ không gian – hỗ trợ robot di chuyển chính xác, tránh vật cản hiệu quả hơn.

Robot tích hợp chổi cạnh tự động vươn ra giúp gom rác ở mép tường, trong khi giẻ lau kép Dual Omni-Scrub với 32 cấp độ ẩm phù hợp cho việc lau sàn sáng bóng mà không làm ướt quá mức các khu vực nhạy cảm.

Một điểm đáng chú ý của L50 Ultra CE là trạm sạc tích hợp khay giặt AceClean với 20 đầu phun nước nóng đến 80°C, cho phép robot tự giặt và sấy khô giẻ lau, đồng thời tự vệ sinh trạm sau mỗi chu trình.

Robot còn thực hiện các chức năng tự động như đổ bụi, châm nước và pha dung dịch lau sàn, hỗ trợ đáng kể cho người dùng trong việc bảo trì và giảm can thiệp thủ công.

Robot chạy bằng pin 5.200 mAh, trọng lượng 3,89 kg, kích thước gọn gàng phù hợp nhiều loại không gian nhà ở. Trạm sạc có hộc chứa nước sạch/bẩn lớn, túi đựng rác dung tích 3,2 lít, giúp kéo dài thời gian vận hành giữa các lần dọn vệ sinh định kỳ.

L50 Ultra CE có giá mở bán là 18,99 triệu đồng, tặng kèm dung lịch lau sàn 1 lít.

Theo các báo cáo ngành, quy mô toàn cầu của nhóm sản phẩm này đã vượt 47 tỷ USD trong năm 2024 và được dự báo tiếp tục mở rộng trong năm 2025. Thị trường thiết bị làm sạch gia đình liên tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể khi người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các giải pháp tự động hóa, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả vệ sinh. Theo đại diện Smart-Link Việt Nam, nhà phân phối các sản phẩm Dreame, các model hút bụi, lau sàn thông minh trong tầm giá 10-20 hiện là sản phẩm được ưa chuộng nhất tại thị trường trong nước.



