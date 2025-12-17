Kia Stonic - CUV cùng cỡ Sonet có bản nâng cấp, thêm động cơ hybrid, giá quy đổi từ 492 triệu đồng

Kia Stonic có bản nâng cấp tại Úc. Ảnh: Kia

Kia Stonic bản nâng cấp (facelift) chính thức có mặt tại các đại lý ở Australia với loạt cải tiến đáng chú ý. So với phiên bản 2025, giá bán đề xuất của Kia Stonic 2026 tăng từ 2.020-3.260 AUD (35-57 triệu đồng) tùy phiên bản.

Tất cả các phiên bản Kia Stonic facelift đều tiếp tục sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.0L, 3 xi-lanh, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Điểm mới đáng chú ý là việc bổ sung hệ thống mild-hybrid 48V nhằm giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải CO2. Nhờ hệ thống này, công suất cực đại của động cơ đã tăng 118 mã lực, trong khi mô-men xoắn giữ nguyên ở mức 172Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của Stonic 2026 giảm từ 5,4 lít/100km xuống còn 5,0 lít/100km. Hệ thống máy phát – đề điện đóng vai trò hỗ trợ động cơ xăng khi tăng tốc và khởi động, tuy nhiên không có khả năng dẫn động xe hoàn toàn bằng điện.

Điểm đáng chú ý là động cơ mild hybrid mới. Ảnh: Kia

Ở phiên bản tiêu chuẩn S, Kia Stonic có giá khởi điểm 28.180 AUD (492 triệu đồng). So với đời trước, bản S được bổ sung mâm hợp kim 16 inch (lớn hơn 1 inch), chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm, phanh đa va chạm, phanh tay điện tử, hộc chứa đồ trung tâm, tấm che khoang hành lý phía sau cùng nhiều trang bị tiện nghi khác.

Trên các phiên bản Sport và GT-Line, Kia trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, lớn hơn đáng kể so với màn hình 8 inch trước đây, đồng thời bổ sung hệ thống kết nối Kia Connect cho phép gọi cứu hộ tự động và điều khiển một số chức năng xe từ xa. Hai phiên bản này cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua mạng, dù vẫn sử dụng nền tảng giải trí đời cũ hơn so với các mẫu Kia mới như K4, Sportage, Sorento hay Tasman. Do sử dụng hệ thống định vị vệ tinh tích hợp, Apple CarPlay và Android Auto trên Stonic Sport và GT-Line chỉ hỗ trợ kết nối có dây, thay vì không dây như một số mẫu khác.

Nội thất có nhiều nâng cấp. Ảnh: Kia

Một số điểm riêng như bản Sport có ghế bọc nỉ kết hợp da nhân tạo màu đen, hệ thống phanh khẩn cấp tự động nâng cấp với khả năng nhận diện tình huống rẽ tại giao lộ, ga tự động thích ứng, đèn sương mù LED phía trước cùng nhiều cải tiến về tiện nghi và an toàn. Giá bán bản này là 32.290 AUD, tương đương 563 triệu đồng.

Bản GT-Line bổ sung thêm tính năng sưởi vô-lăng, hệ thống đèn viền nội thất có thể tùy chỉnh và sạc điện thoại không dây tích hợp quạt làm mát. Tại Úc, Kia Stonic GT-Line giá 35.740 AUD, tương đương 623 triệu đồng.