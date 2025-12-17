Coteccons: Quản trị hiệu quả định hình lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp xây dựng

Tại Việt Nam, Coteccons là một trong số doanh nghiệp đầu ngành chủ động xây dựng chiến lược và định hướng thực hành ESG toàn diện. Trong đó quản trị tập trung mục tiêu kinh doanh có trách nhiệm, thực hành ESG theo thông lệ tốt, thiết lập văn hóa này đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty và lan tỏa giá trị tốt đẹp đến xã hội.

"Hat-trick" giải thưởng chứng nhận chuẩn quản trị hàng đầu

Trong tháng 12/2025, Coteccons đồng thời được vinh danh tại VLCA 2025, CSI100 và VNCG50 - ba giải thưởng có hệ thống đánh giá độc lập, tiêu chuẩn cao.

Tại Vietnam Listed Company Awards (VLCA), Coteccons nằm trong Top 10 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất, nhóm vốn hóa vừa. Điều đáng chú ý là toàn bộ quy trình xét chọn được đánh giá bởi ban giám khảo độc lập, Big4 kiểm toán soát xét và HOSE cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực tiếp rà soát việc công bố thông tin và thực hiện các quy định quản trị công ty của doanh nghiệp. Với các nhà đầu tư, giải thưởng này phản ánh mức độ tuân thủ, minh bạch và vận hành theo chuẩn mực quản trị cao của doanh nghiệp.

Đồng thời, Coteccons tiếp tục nằm trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững (CSI) tại Việt Nam năm 2025. Trong năm thứ 10 của chương trình CSI này, Top 100 vinh doanh doanh nghiệp tiên phong kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính và quản trị công ty bứt phá, những lĩnh vực đang được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đặc biệt quan tâm.

Trong khi đó, sáng kiến VNCG50 vinh danh nhóm 50 doanh nghiệp niêm yết Việt Nam tiên phong và cam kết đảm bảo thực hành quản trị công ty theo thông lệ tốt ASEAN.

Đây là lần hiếm hoi một doanh nghiệp xây dựng đồng thời đạt các giải thưởng tôn vinh yếu tố quản trị - một dấu mốc mang ý nghĩa chiến lược, trở thành hình mẫu mới cho ngành xây dựng.

Việc đạt hàng loạt giải thưởng liên quan đến quản trị và phát triển bền vững cũng cho thấy, Coteccons ngày càng nâng cao tiêu chuẩn quản trị và xây dựng nền tảng dài hạn - yếu tố được thị trường ưu tiên, đặc biệt trong bối cảnh dòng vốn hiện đại hướng về các doanh nghiệp thực hành ESG bài bản, rõ ràng.

Quản trị - xương sống trong chiến lược ESG và nền tảng cho tăng trưởng trung & dài hạn

Tại Coteccons, tiểu ban ESG được thành lập với cơ cấu đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm. Nhờ vậy, các mục tiêu ESG không chỉ là cam kết mà được thể chế hóa vào quy trình ra quyết định, quản lý rủi ro và giám sát thực thi. Coteccons ban hành Chính sách ESG như điểm tựa để chuẩn hóa hoạt động, lồng ghép ESG vào vận hành hàng ngày và đảm bảo tính nhất quán từ lãnh đạo đến công trường.

Việc tích hợp rõ nét các định hướng phát triển bền vững vào chiến lược quản trị tổng thể và hoạt động kinh doanh tạo ra tác động rõ rệt trong chuỗi giá trị. Cụ thể, chính sách công trường xanh áp dụng 3R (Reduce - Reuse - Recycle), sử dụng vật liệu tái chế và quản lý phát thải theo chuẩn quốc tế, công ty sở hữu 48 dự án đạt chứng nhận LEED/LOTUS, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm ứng dụng bê tông khoáng hóa CO₂ (CMC) vào dự án The Infiniti ước tính giảm phát thải 2.803 tấn CO₂…

Nhân sinh nhật tuổi 21, Coteccons tổ chức chuyến xe Happy Coffee Truck mang bánh, trà, cà phê đến tri ân người lao động tại các công trường.

Một điểm đáng chú ý là Coteccons không dừng ở quản trị nội bộ mà mở rộng yêu cầu thực hành ESG sang chuỗi giá trị, đặc biệt tại công trường và với nhà cung cấp. Công ty đã xây dựng được hệ thống 57 nhà cung cấp đạt chuẩn xanh, cho thấy thực hành ESG lan tỏa đến toàn bộ hệ sinh thái.

Coteccons đồng thời theo đuổi định hướng trở thành "human-hearted company" - mô hình doanh nghiệp nhân văn. Các chương trình chăm lo lực lượng công nhân như Xây Tết, nước mát mùa hè, áo ấm mùa đông hay học bổng Xây nền ước mơ cho thấy doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc bền vững, giảm rủi ro nhân sự - yếu tố quan trọng trong lĩnh vực vốn có đặc thù yêu cầu nhân lực quy mô lớn.

Từ quản trị minh bạch đến cơ hội tăng trưởng

Tác động đầu tiên của việc tái cấu trúc quản trị là sự cải thiện các chỉ số đánh giá doanh nghiệp. Coteccons nằm trong Top 20 doanh nghiệp thuộc Chỉ số Phát triển bền vững (VNSI) - nhóm doanh nghiệp được thị trường vốn đánh giá có mức độ minh bạch và khả năng quản trị rủi ro tốt.

Trên phương diện kinh doanh, tiêu chuẩn quản trị cao giúp Coteccons trở thành lựa chọn của các tập đoàn FDI như LEGO, Pandora, Suntory PepsiCo... Đây là những chủ đầu tư yêu cầu tiêu chuẩn môi trường, an toàn và trách nhiệm rất cao; việc Coteccons được chọn cho thấy doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chuẩn tương đương các nhà thầu quốc tế.

Quản trị minh bạch, hiệu quả giúp Coteccons thành "điểm đến" của dòng vốn FDI.

Đáng chú ý, Coteccons đang chuẩn bị cho hành trình Go Global, mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế. Với nền tảng quản trị được chuẩn hóa, doanh nghiệp có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng xây dựng toàn cầu, đặc biệt tại các thị trường phát triển vốn yêu cầu chuẩn ESG khắt khe.

Câu chuyện của Coteccons cho thấy, ESG không chỉ là xu hướng mà đang trở thành tiêu chuẩn vận hành mới của doanh nghiệp trong ngành xây dựng. Trụ cột G (Governance) được Coteccons đặt vào vị trí nền tảng với quản trị minh bạch, có trách nhiệm và liêm chính - điều mà các nhà đầu tư xem là yếu tố cốt lõi trong đánh giá rủi ro và triển vọng dài hạn.

Trong bối cảnh ngành xây dựng bước vào giai đoạn tái cấu trúc, Coteccons là một trong những doanh nghiệp tiên phong xây dựng "chuẩn mực mới", hướng đến mục tiêu nâng tầm thương hiệu ngành xây dựng Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới.