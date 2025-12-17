Trung Quốc công bố bước tiến dài về pin thể rắn, xe điện chạy 1.500 km mới cần sạc đã ở rất gần

Pin thể rắn do công ty Vệ Lam phát triển.

Theo Car News China (CNC), Ông Dư Hội Căn (Yu Huigen), Chủ tịch công ty pin Vệ Lam (Welion) vừa công bố một bước tiến công nghệ chấn động, pin thể rắn của họ đã đạt mật độ năng lượng 824 Wh/kg trong phòng thí nghiệm.

Điều này có nghĩa là cùng một trọng lượng, pin của họ tích điện gấp 3 lần pin thông thường, giúp xe điện chạy xa hơn và an toàn hơn. Mục tiêu tương lai của công ty này là vượt mốc 1.000 Wh/kg.

“Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của chúng tôi đã chứng minh pin thể rắn có mật độ năng lượng đạt tới 824 Wh/kg và chúng tôi kỳ vọng sẽ vượt qua mốc 1.000 Wh/kg trong dài hạn”, ông Dư tuyên bố trong một chương trình được phát sóng trên đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.

Ông Dư Hội Căn (Yu Huigen) Chủ tịch của công ty Vệ Lam (Welion) New Energy.

Để dễ hình dung, một chiếc xe điện (EV) sử dụng pin lithium-ion thể lỏng hiện nay đi được khoảng 500km/1 lần sạc, nhưng với một chiếc xe cùng kích thước bộ pin, sử dụng pin thể rắn có thể đi được hơn 1.500km mỗi lần sạc, do loại pin này có khả năng tích trữ năng lượng nhiều hơn.﻿

﻿Không chỉ dừng lại ở dung lượng lớn, pin thể rắn còn khắc phục triệt để những điểm yếu "chết người" của công nghệ cũ. Nhờ thay thế dung dịch lỏng dễ cháy bằng chất điện phân rắn, loại pin này đạt độ an toàn tuyệt đối, không cháy nổ ngay cả khi bị đâm thủng hay hoạt động ở nhiệt độ cao.

Đồng thời, khả năng chịu nhiệt vượt trội giúp pin thể rắn sạc siêu nhanh mà vẫn bền bỉ, ít bị chai theo thời gian, mở ra một kỷ nguyên mới cho các thiết bị năng lượng.

Pin thể rắn sạc nhanh hơn, an toàn hơn nhưng chi phí sản xuất cũng rất đắt đỏ.

Mặc dù đã có bước đột phá về mặt kỹ thuật, ông Dư cũng thừa nhận pin thể rắn này vẫn chưa thể bán đại trà ngay được. Nguyên nhân chính là do nguyên liệu chế tạo (đặc biệt là chất sun-fua) còn quá đắt đỏ, khiến giá thành sản xuất bị đẩy lên cao.

“Ban đầu, những loại pin thể rắn sẽ được triển khai sử dụng cho những ngành ưu tiên sự an toàn tuyệt đối mà không quá đặt nặng vấn đề giá cả” ông Dư cho biết. Trong đó, robot hình người chính là lĩnh vực tiềm năng nhất để ứng dụng công nghệ này ngay từ đầu.﻿

Ra đời năm 2016, Vệ Lam (Welion) là kết quả hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu tại quốc gia tỷ dân này.

Đội ngũ nòng cốt của công ty quy tụ những nhân vật tầm cỡ, nổi bật là Giáo sư Trần Lập Tuyền. Ông không chỉ là người đặt nền móng cho ngành pin lithium tại Trung Quốc mà còn là người dẫn dắt luận án cho người sáng lập tập đoàn pin khổng lồ CATL.﻿

Nhờ nền tảng tri thức vững chắc từ các chuyên gia trong ngành, Vệ Lam (Welion) đã nhanh chóng khẳng định vị thế qua những kết quả thực tế. Minh chứng rõ nhất là vào năm 2023, công ty đã cung cấp bộ pin bán rắn 150 kWh cho hãng xe Nio. Loại pin này giúp xe điện lập kỷ lục chạy liên tục hơn 1.000 km chỉ sau một lần sạc, hiện thực hóa những nghiên cứu tiên tiến thành sản phẩm thương mại có sức mạnh vượt trội.

Hiện tại, Vệ Lam đã xây dựng các nhà máy tại Bắc Kinh, Giang Tô, Chiết Giang và Sơn Đông với tổng công suất hàng năm đạt 28,2 GWh và dự kiến sẽ mở rộng lên gấp 4 lần (hơn 100 GWh). Đặc biệt, cơ sở tại Thâm Quyến đang được dùng làm "trung tâm thí điểm" để hoàn thiện công nghệ pin thể rắn, chuẩn bị cho mục tiêu sản xuất hàng loạt vào khoảng năm 2027.

Vệ Lam New Energy trước đây đã nhận được đầu tư thông qua nhiều vòng gọi vốn. Trong số nhiều nhà đầu tư, bên cạnh các công ty đầu tư lớn như Sequoia và Hillhouse, còn có các công ty như Huawei, Geely, Xiaomi và Nio.