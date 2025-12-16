TPHCM: Taxi điện "áp đảo"

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng về triển khai các biện pháp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Lượng taxi điện áp đảo trên thị trường vận tải hành khách TPHCM.

Theo báo cáo, thành phố đạt kết quả đáng ghi nhận trong việc phát triển hệ thống vận tải công cộng và phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Về chuyển đổi phương tiện xanh, hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố có 176 tuyến với 2.386 xe, trong đó có 627 xe buýt sử dụng điện (chiếm 26,3%), 451 xe sử dụng khí CNG (chiếm 18%).

Hiện nay, thành phố có 5 trạm để sạc điện xe buýt điện với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh.

Đáng chú ý, thành phố có 18.613 xe taxi, trong đó taxi điện là 13.124 xe (chiếm 71%).

Số lượng xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử là 88.742 xe, gồm khoảng 25.000 xe máy điện, chiếm 28,1%.

Trạm sạc trên đường Phạm Hồng Thái - Công viên 23 tháng 9.

Trên địa bàn thành phố có khoảng 1.000 trạm sạc, với 9.432 trụ sạc, 14.743 cổng sạc (4.792 cổng sạc nhanh ô tô điện, 9.839 sạc chậm ô tô điện); 300 trạm sạc nhanh xe máy điện với 9.000 cổng sạc.

TPHCM đang có 39.566 xe ô tô điện (trong đó có khoảng 25.000 xe ô tô điện kinh doanh vận tải) và 86.978 xe máy điện.

Trong thời gian tới, thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương tiện.

Cụ thể, 100% công sở, bệnh viện, bến xe buýt, bãi đỗ xe có trạm sạc điện cho xe ô tô; hoàn thành ít nhất 1.500 trạm sạc điện (hoặc trạm cung cấp năng lượng xanh) công cộng cho ô tô; phát triển các trạm sạc/đổi pin cho xe máy điện tại các khu vực tập trung đông người như trung tâm thương mại, chung cư, các trường học, bãi giữ xe, trạm xe buýt,...