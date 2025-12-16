Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Taxi điện "áp đảo"

16-12-2025 - 16:45 PM | Thị trường

TPHCM có 18.613 xe taxi, trong đó taxi điện chiếm 71%.

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng về triển khai các biện pháp kiểm soát, khắc phục ô nhiễm môi trường.

- Ảnh 1.

Lượng taxi điện áp đảo trên thị trường vận tải hành khách TPHCM.

Theo báo cáo, thành phố đạt kết quả đáng ghi nhận trong việc phát triển hệ thống vận tải công cộng và phát triển hạ tầng phục vụ giao thông sử dụng năng lượng sạch.

Về chuyển đổi phương tiện xanh, hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố có 176 tuyến với 2.386 xe, trong đó có 627 xe buýt sử dụng điện (chiếm 26,3%), 451 xe sử dụng khí CNG (chiếm 18%).

Hiện nay, thành phố có 5 trạm để sạc điện xe buýt điện với số lượng 56 trụ sạc siêu nhanh.

Đáng chú ý, thành phố có 18.613 xe taxi, trong đó taxi điện là 13.124 xe (chiếm 71%).

Số lượng xe máy vận chuyển hành khách sử dụng phần mềm kết nối điện tử là 88.742 xe, gồm khoảng 25.000 xe máy điện, chiếm 28,1%.

- Ảnh 2.

Trạm sạc trên đường Phạm Hồng Thái - Công viên 23 tháng 9.

Trên địa bàn thành phố có khoảng 1.000 trạm sạc, với 9.432 trụ sạc, 14.743 cổng sạc (4.792 cổng sạc nhanh ô tô điện, 9.839 sạc chậm ô tô điện); 300 trạm sạc nhanh xe máy điện với 9.000 cổng sạc.

TPHCM đang có 39.566 xe ô tô điện (trong đó có khoảng 25.000 xe ô tô điện kinh doanh vận tải) và 86.978 xe máy điện.

Trong thời gian tới, thành phố đẩy mạnh phát triển hạ tầng trạm sạc đáp ứng nhu cầu chuyển đổi phương tiện.

Cụ thể, 100% công sở, bệnh viện, bến xe buýt, bãi đỗ xe có trạm sạc điện cho xe ô tô; hoàn thành ít nhất 1.500 trạm sạc điện (hoặc trạm cung cấp năng lượng xanh) công cộng cho ô tô; phát triển các trạm sạc/đổi pin cho xe máy điện tại các khu vực tập trung đông người như trung tâm thương mại, chung cư, các trường học, bãi giữ xe, trạm xe buýt,...

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026

PV

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa?

Báo Ấn Độ: VinFast lọt top 5 doanh số xe điện, vị thế thống trị của thương hiệu nội địa số 1 nước này đang bị đe dọa? Nổi bật

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026

Thêm một 'cá mập' xác nhận triển khai mô hình tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam từ 2026 Nổi bật

Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

Ngay nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới cũng thừa nhận: Phải đến 2028 thì khủng hoảng giá RAM may ra mới kết thúc

16:33 , 16/12/2025
Một loại 'vàng xanh trên cây' của Cuba gặp khó: Bất ngờ thối rữa tại vườn không thể thu hoạch, thị trường sốt giá lên mức xa xỉ

Một loại 'vàng xanh trên cây' của Cuba gặp khó: Bất ngờ thối rữa tại vườn không thể thu hoạch, thị trường sốt giá lên mức xa xỉ

16:07 , 16/12/2025
Yamaha 135LC 2025 về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, gần giống Exciter nhưng nhập khẩu, không có ABS

Yamaha 135LC 2025 về Việt Nam: Giá hơn 100 triệu đồng, gần giống Exciter nhưng nhập khẩu, không có ABS

14:28 , 16/12/2025
Bí mật dưới lòng đất của Cuba khiến DN Việt Nam quyết định trồng 2.500ha, kỳ vọng biến thành "thủ phủ"

Bí mật dưới lòng đất của Cuba khiến DN Việt Nam quyết định trồng 2.500ha, kỳ vọng biến thành "thủ phủ"

14:24 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên