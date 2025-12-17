Đại công trình 1,4 tỷ USD của Việt Nam đạt cột mốc "đầu tiên trong lịch sử": Thủ tướng xúc động chúc mừng

Sáng ngày 14/12/2025, lịch sử ngành điện Việt Nam đón nhận cột mốc mới: Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 chính thức đi vào vận hành thương mại.

Sự kiện trọng đại có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ niềm vui xúc động khi chứng kiến tổ hợp Nhà máy Điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào vận hành thương mại. Đây là “mảnh ghép” quan trọng, góp phần củng cố an ninh năng lượng quốc gia và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khánh thành Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 tại tỉnh Đồng Nai ngày 14/12/2025.

Tại đây, Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo đã thực hiện nghi thức gắn biển "Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV".

Việc đưa vào vận hành tổ hợp nhà máy điện khí LNG đầu tiên trong lịch sử của Việt Nam - tổng mức đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD - đã đặt nền móng cho thị trường điện khí của Việt Nam, có nguồn điện chủ động và ổn định.

Với tổng công suất 1.624 Megawatt, nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 dự kiến cung cấp hơn 9 tỷ kW giờ/năm. Đây là một trong những thành tựu tiên phong quan trọng trong hành trình giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050 của đất nước ta.

"Đối với LILAMA, dự án Nhà máy điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 không chỉ là một công trình năng lượng, mà còn là phép thử quan trọng đối với năng lực thi công của kỹ sư và công nhân Việt Nam trong lĩnh vực điện khí công nghệ cao, đặc biệt đối với công nghệ turbine khí thế hệ mới" - ông Nguyễn Văn Hùng, Tổng giám đốc Tổng công ty LILAMA phát biểu tại sự kiện ngày 14/12/2025. Cùng với Samsung C&T, LILAMA là tổng thầu EPC của Dự án tỷ USD của Việt Nam.