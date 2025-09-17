Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đột kích xưởng sản xuất giá đỗ, phát hiện 1,4 tấn giá đang được "tắm" trong "nước kẹo" giúp phát triển thần tốc

17-09-2025 - 16:19 PM | Thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh, sinh năm 1985, trú xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh, có địa chỉ tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

Công an đột kích xưởng sản xuất giá đỗ, phát hiện 1,4 tấn giá đang được "tắm" trong "nước kẹo" giúp phát triển thần tốc- Ảnh 1.

Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá đỗ phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành trưng cầu giám định đối với mẫu vật giá đỗ nói trên. Kết quả, theo Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an: “Các mẫu giá đỗ thu tại cơ sở sản xuất của hộ bà Trần Thị Hạnh gửi giám định đều tìm thấy 6-Benzylaminopurine (6-BAP)”. Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 24, ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

Công an đột kích xưởng sản xuất giá đỗ, phát hiện 1,4 tấn giá đang được "tắm" trong "nước kẹo" giúp phát triển thần tốc- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Trần Thị Hạnh (X) - Ảnh: Bộ Công an

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xứ lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Theo Nguyễn Phượng

Đời sống và Pháp luật

Sự kiện: Cuộc chiến chống hàng giả

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp

Hàng trăm nghìn tấn ‘vàng trắng trên cây’ từ Campuchia vừa đổ bộ Việt Nam: Nước ta là ông lớn thứ 3 thế giới, là đối thủ cứng của Thái Lan nhiều năm liên tiếp Nổi bật

Xe hybrid bán chạy tháng 8 tại Việt Nam: CR-V bất ngờ lên đỉnh, Yaris Cross tăng mạnh nhưng nhiều mẫu xe Toyota lao dốc

Xe hybrid bán chạy tháng 8 tại Việt Nam: CR-V bất ngờ lên đỉnh, Yaris Cross tăng mạnh nhưng nhiều mẫu xe Toyota lao dốc Nổi bật

Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thông báo quan trọng với khách hàng

Tổng Công ty Điện lực TP HCM có thông báo quan trọng với khách hàng

15:20 , 17/09/2025
Thu giữ 1500 chiếc bánh Trung thu "3 không" tại Hà Nội, giá rẻ chỉ 2.000 – 3.000 đồng/chiếc: Không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng

Thu giữ 1500 chiếc bánh Trung thu "3 không" tại Hà Nội, giá rẻ chỉ 2.000 – 3.000 đồng/chiếc: Không nhãn mác, không thương hiệu, không hạn sử dụng

15:14 , 17/09/2025
ASUS ra mắt dòng laptop Expert Series: Độ bền cao, tích hợp AI xịn sò

ASUS ra mắt dòng laptop Expert Series: Độ bền cao, tích hợp AI xịn sò

14:22 , 17/09/2025
Máy nước nóng năng lượng mặt trời: Có thực sự giảm tiền điện đáng kể?

Máy nước nóng năng lượng mặt trời: Có thực sự giảm tiền điện đáng kể?

14:15 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên