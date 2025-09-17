Công an đột kích xưởng sản xuất giá đỗ, phát hiện 1,4 tấn giá đang được "tắm" trong "nước kẹo" giúp phát triển thần tốc
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hạnh, sinh năm 1985, trú xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình về hành vi “Vi phạm quy định an toàn thực phẩm”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của hộ kinh doanh Trần Thị Hạnh, có địa chỉ tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.
Quá trình kiểm tra, Đoàn công tác phát hiện có gần 1.400 kg giá đỗ đựng trong 239 lu nhựa được Trần Thị Hạnh pha một loại hóa chất có tên gọi là “nước kẹo” để làm giá đỗ phát triển nhanh, mập, đẹp, dễ bán.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành trưng cầu giám định đối với mẫu vật giá đỗ nói trên. Kết quả, theo Kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an: “Các mẫu giá đỗ thu tại cơ sở sản xuất của hộ bà Trần Thị Hạnh gửi giám định đều tìm thấy 6-Benzylaminopurine (6-BAP)”. Đây là chất không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 24, ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, xứ lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Đời sống và Pháp luật
